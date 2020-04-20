Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

Цитата: Pole13 от

Цитата: едридмадрид от

а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,



знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,



особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная боль так что весь основной поток через ЖД а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная больтак что весь основной поток через ЖД

Едрид вот сейчас я еще раз убедился, что ваши знания только из интернета, с перевалом кордай давно уже нет проблем. Ну а то что грузоперевозки фурами не делают погоды это вообще неграмотность. Возьмите хотя бы наш Бакалейторг, сколько там фур и ж.д вагонов. Только на бакалейторг ежесуточно прибывают до 20 фур.

Мои слова легко проверить, откройте самый простой сайт fa fa.kz,в фильтре сначала поставьте казахстан-россия, потом россия-казахстан. Там же отметьте грузы от 10 тонн чтобы исключить мелочь и увидите разницу почти в 10 раз. Едрид вот сейчас я еще раз убедился, что ваши знания только из интернета, с перевалом кордай давно уже нет проблем. Ну а то что грузоперевозки фурами не делают погоды это вообще неграмотность. Возьмите хотя бы наш Бакалейторг, сколько там фур и ж.д вагонов. Только на бакалейторг ежесуточно прибывают до 20 фур.Мои слова легко проверить, откройте самый простой сайт fa fa.kz,в фильтре сначала поставьте казахстан-россия, потом россия-казахстан. Там же отметьте грузы от 10 тонн чтобы исключить мелочь и увидите разницу почти в 10 раз.

ой, отвечу надеюсь ты не из так называемых поворят троллей лахтинский- пригожинских или из тех ватников российский и пророссийских которые призваны тут на сайте РЕЙТИНГ подниматьтак вот лично у меня где то блокнот валяется с кучами телефонов " поливальщиков" особенно много "грачей" если ты в курсах знаешь кто этотак вот мы иногда платим ( смешные деньги по меркам фирмы) для того чтоб они груз доставили из Казахстана или В Казахстан , часто вагоны перегружаем, но за те ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ( ибо сами соглашаются , в 80% налом, без всяких перечислений на счёт, потому что ИП и то жопятся открывать)повторюсь мы иногда больше платим чтоб ветку ( в нужный тупик) груз загнать с станцииа вот КОЛИЧЕСТВО И ТОННАЖ товаров которые перегоняем через ЖД не в какое сравнение не идёт с этими редкими заказами " поливальщикам"