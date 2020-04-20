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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
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danilov 20 Апреля 2020 в 10:28:26
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.

Об этом он заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

По мнению главы государства, нет ничего удивительного в интеграции на постсоветском пространстве, однако участвующие в ней страны «не продвинулись на этом пути так», как могли бы.

«Тем не менее надо прямо об этом сказать: преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, всё-таки понимание того, что объединение усилий (идёт. — RT) на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — цитирует президента ТАСС.

Для республик бывшего Советского Союза повышение конкурентоспособности за счёт объединения усилий является естественным делом, добавил он.

При этом Путин напомнил о таких преимуществах постсоветских стран, как общий язык, инфраструктура транспорта, энергетики и связи.

«Используя все эти наработанные десятилетиями, если не веками, преимущества, мы повышаем свою конкурентоспособность. Только так я могу объяснить сопротивление некоторых наших западных коллег, которые до недавнего времени вообще не хотели даже разговаривать с нашим экономическим — именно экономическим, не политическим, не военным — объединением», — отметил российский лидер.

https://russian.rt.com/world/news/738856-putin-strahi-sssr
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Беня Ладен 20.04.2020 в 11:02:51   # 746733
Quote:
При этом Путин напомнил о таких преимуществах постсоветских стран, как общий язык, инфраструктура транспорта, энергетики и связи.

эти преимущества с неба упали я так понимаю, или конкретно большевики народы Средней Азии, Кавказа, Восточной Европы и самой России за шкирку никого не спросив вытащили из феодализма в социализм по уровню развития общества, а сейчас живя в реакционном регрессивном строе мы можем посмотреть куда эти народы откатили и катятся дальше от светлого будущего где есть лампочка Ильича.?
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  NBE 20.04.2020 в 12:10:51   # 746740
Все в этом мире меняется и развивается, если вам кажется что идет регресс, то значит вы стареете духом и видите в этом мире только плохое.
В текущий момент соединение (мирное) невозможно, мы уже ментально очень разные, возможно только партнерство с сохранением суверенитета. При соединении я, который очень лояльно относится к периоду СССР, буду воевать на стороне Dragon, Walter, Kazakh. Буду биться до конца, категорический не согласен становиться окраиной России.
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  Walter 20.04.2020 в 13:23:53   # 746753
Есть хорошая сказка про то как русский и казах или узбек или кто другой из представителей стран бывшего СССР нашли клад. И русский говорит ну что по братски будем делить? Казах отвечает ну его нахуй, давай лучше поровну. Не нужен нам востановленный союз, со взятками в Москву. С утверждением фондов и опять взятками. С потерей самостоятельности и суверенетета. С ограничением предприримательства и вообще ограничениями. С российскими авто и специальной техникой. С закрытием границ и железным зановесом. Преймущество одного народа над всеми остальными. С квартирами хрущевками и праздниками по любому партийному поводу. Пусть лысый этот союз забьет себе в одно место. А если посмеет насильственно, чтож уйдем в басмачи. Только форма другая будет
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  строитель 20.04.2020 в 14:02:40   # 746757
«.... Не нужен нам востановленный союз, со взятками в Москву. С утверждением фондов и опять взятками. С потерей самостоятельности и суверенетета. С ограничением предприримательства и вообще ограничениями. С российскими авто и специальной техникой. С закрытием границ и железным зановесом. ....»

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/Высший_Евразийский_экономический_совет

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  Walter 20.04.2020 в 14:46:50   # 746763
Цитата: строитель от 20.04.2020 08:02:40
«.... Не нужен нам востановленный союз, со взятками в Москву. С утверждением фондов и опять взятками. С потерей самостоятельности и суверенетета. С ограничением предприримательства и вообще ограничениями. С российскими авто и специальной техникой. С закрытием границ и железным зановесом. ....»

https://yandex.ru/turbo/s/ru.wikipedia.org/wiki/Высший_Евразийский_экономический_совет

этот консенсус себе оставьте и балуйтесь им во всех направлериях Евр. Союз это не СССР
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  строитель 20.04.2020 в 15:00:40   # 746765
Так тебе ж говорят, - СССР больше не будет! Как хочешь, так и называй это, консенсус, хуенсус, ЕАЭС, ЕВРАЗЭС, похеру как.
А хочешь в горы к басмачам, так и на этот случай есть рецепт не дорогой, свинцово-медный
Так что сходи лучше чайку тресни, узбегойся
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  Walter 20.04.2020 в 15:21:04   # 746768
Цитата: строитель от 20.04.2020 09:00:40
Так тебе ж говорят, - СССР больше не будет! Как хочешь, так и называй это, консенсус, хуенсус, ЕАЭС, ЕВРАЗЭС, похеру как.
А хочешь в горы к басмачам, так и на этот случай есть рецепт не дорогой, свинцово-медный
Так что сходи лучше чайку тресни, узбегойся
свинцовый-медный говоришь так как говорит ваш же лысый заебешься пыль глотать. И что ты говоришь? Нам похую что ты оловянная башка говоришь.
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  строитель 20.04.2020 в 16:05:15   # 746770
«.... заебешься пыль глотать....»
А мы чо??? Мы ничо
Мы даже пальцем о палец не ударим
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  Васяй 20.04.2020 в 16:30:36   # 746774
Вы еще подеритесь,горячие финские парни!
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  Walter 20.04.2020 в 17:14:20   # 746775
Цитата: строитель от 20.04.2020 10:05:15
«.... заебешься пыль глотать....»
А мы чо??? Мы ничо
Мы даже пальцем о палец не ударим
у дятлов этаких всегда так! Кто думает по другому , не так как он своей оловянной башкой . То тот обязательно террорист.
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  Pole13 20.04.2020 в 17:17:32   # 746777
Цитата: NBE от 20.04.2020 06:10:51
Все в этом мире меняется и развивается, если вам кажется что идет регресс, то значит вы стареете духом и видите в этом мире только плохое.
В текущий момент соединение (мирное) невозможно, мы уже ментально очень разные, возможно только партнерство с сохранением суверенитета. При соединении я, который очень лояльно относится к периоду СССР, буду воевать на стороне Dragon, Walter, Kazakh. Буду биться до конца, категорический не согласен становиться окраиной России.

NBE.
Вы готовы воевать за независимость, но вы опаздали, где вы ее видели, независимость казахстана. Америкосы диктуют свои условия, замораживают наши активы, китайцы со своими заводами диктуют свои условия. Да что там далеко ходить, арабы в нашем регионе построили себе курорт, перекрыв основную тропу и ты хрен пройдешь там.
Я работаю в сфере грузоперевозок и уверяю вас, казахстан мало что интересного производит, с юга например вывозят только овощи,фрукты, бахчевые. Все к чему вы привыкли: продукты питания, медикаменты, техника, электроника,стройматериалы, лес, одежда все привозное. В этому году мои знакомые порожняком ехали до Москвы, с казахстана НЕТ ГРУЗОВ.
Ссср не будет, потому что уж больно много хитрожопых, но союз с россией хоть помогут сохранить границы, я думали вы слышали про наших пограничников, за деньги уступавшие сопки китайцам. Единственный союз, который нежелателен, это вступление узбекистана в ТС, он обанкротит казахстан.
И хотел бы предостеречь вас в отношении вашего доверия к dragonu, он провокатор, этот воевать не будет, он доверчивых патриотов подталкивать будет на верную смерть.
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  едридмадрид 20.04.2020 в 17:23:17   # 746778
Цитата: Pole13 от 20.04.2020 11:17:32
Цитата: NBE от 20.04.2020 06:10:51
Все в этом мире меняется и развивается, если вам кажется что идет регресс, то значит вы стареете духом и видите в этом мире только плохое.
В текущий момент соединение (мирное) невозможно, мы уже ментально очень разные, возможно только партнерство с сохранением суверенитета. При соединении я, который очень лояльно относится к периоду СССР, буду воевать на стороне Dragon, Walter, Kazakh. Буду биться до конца, категорический не согласен становиться окраиной России.

NBE.
Вы готовы воевать за независимость, но вы опаздали, где вы ее видели, независимость казахстана. Америкосы диктуют свои условия, замораживают наши активы, китайцы со своими заводами диктуют свои условия. Да что там далеко ходить, арабы в нашем регионе построили себе курорт, перекрыв основную тропу и ты хрен пройдешь там.
Я работаю в сфере грузоперевозок и уверяю вас, казахстан мало что интересного производит, с юга например вывозят только овощи,фрукты, бахчевые. Все к чему вы привыкли: продукты питания, медикаменты, техника, электроника,стройматериалы, лес, одежда все привозное. В этому году мои знакомые порожняком ехали до Москвы, с казахстана НЕТ ГРУЗОВ.
Ссср не будет, потому что уж больно много хитрожопых, но союз с россией хоть помогут сохранить границы, я думали вы слышали про наших пограничников, за деньги уступавшие сопки китайцам. Единственный союз, который нежелателен, это вступление узбекистана в ТС, он обанкротит казахстан.
И хотел бы предостеречь вас в отношении вашего доверия к dragonu, он провокатор, этот воевать не будет, он доверчивых патриотов подталкивать будет на верную смерть.


почему казахстан с маленькой буквы?
а Москва с большой ?
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  Kazakh 20.04.2020 в 17:25:23   # 746780
Quote:
почему казахстан с маленькой буквы?
а Москва с большой ?


П.т.ч. там "ленин" лежит, их идол, старикакашек дед
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  едридмадрид 20.04.2020 в 17:41:04   # 746786
и по поводу работы в сфере грузоперевозок

так вот у нас на фирме одно из подразделений занята грузоперевозками по ЖД , транзин ,экспорт-импорт

так вот по тому 2019 году был РЕКОРД ПО ПЕРЕВОЗКАМ по жд Казахстана вроде таких потоков через ЖД не было 7-8 лет
, как гворится на вскидку ( не только транзитный груз) но в сторону юга Узбекистан шли строительные материалы, цемент, химическая продукция, много зерна и бобов, комбикорма, некоторая сталь,

через наше образно северный филиал ( Уральск) химические удобрения, цветная руда, кстати вывозилось много ГОТОВЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ( а не тупо нефть) , для информации к примеру с того месяца Россия для своего российского рынка ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ ДЕШЕВОГО БЕНЗИНА ( топливо) соляра тоже из за пределов России

так что движняк шёл, двигался

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  Pole13 20.04.2020 в 17:41:56   # 746787
Ник Казах, но казахского уважения к старшим нет.
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  едридмадрид 20.04.2020 в 17:48:22   # 746788
а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,

знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,

особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная боль так что весь основной поток через ЖД
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  КЕДЫ 20.04.2020 в 17:49:29   # 746789
Цитата: Walter от 20.04.2020 07:23:53
Есть хорошая сказка про то как русский и казах или узбек или кто другой из представителей стран бывшего СССР нашли клад. И русский говорит ну что по братски будем делить? Казах отвечает ну его нахуй, давай лучше поровну. Не нужен нам востановленный союз, со взятками в Москву. С утверждением фондов и опять взятками. С потерей самостоятельности и суверенетета. С ограничением предприримательства и вообще ограничениями. С российскими авто и специальной техникой. С закрытием границ и железным зановесом. Преймущество одного народа над всеми остальными. С квартирами хрущевками и праздниками по любому партийному поводу. Пусть лысый этот союз забьет себе в одно место. А если посмеет насильственно, чтож уйдем в басмачи. Только форма другая будет


а что за другая форма басмачества? имеется ввиду интернет-басмачество?
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  Walter 20.04.2020 в 17:51:51   # 746791
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 11:41:04
и по поводу работы в сфере грузоперевозок

так вот у нас на фирме одно из подразделений занята грузоперевозками по ЖД , транзин ,экспорт-импорт

так вот по тому 2019 году был РЕКОРД ПО ПЕРЕВОЗКАМ по жд Казахстана вроде таких потоков через ЖД не было 7-8 лет
, как гворится на вскидку ( не только транзитный груз) но в сторону юга Узбекистан шли строительные материалы, цемент, химическая продукция, много зерна и бобов, комбикорма, некоторая сталь,

через наше образно северный филиал ( Уральск) химические удобрения, цветная руда, кстати вывозилось много ГОТОВЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ( а не тупо нефть) , для информации к примеру с того месяца Россия для своего российского рынка ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ ДЕШЕВОГО БЕНЗИНА ( топливо) соляра тоже из за пределов России

так что движняк шёл, двигался

не все информацией владеют о том сто Казахстане производят
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  едридмадрид 20.04.2020 в 17:55:44   # 746792
Цитата: Walter от 20.04.2020 11:51:51
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 11:41:04
и по поводу работы в сфере грузоперевозок

так вот у нас на фирме одно из подразделений занята грузоперевозками по ЖД , транзин ,экспорт-импорт

так вот по тому 2019 году был РЕКОРД ПО ПЕРЕВОЗКАМ по жд Казахстана вроде таких потоков через ЖД не было 7-8 лет
, как гворится на вскидку ( не только транзитный груз) но в сторону юга Узбекистан шли строительные материалы, цемент, химическая продукция, много зерна и бобов, комбикорма, некоторая сталь,

через наше образно северный филиал ( Уральск) химические удобрения, цветная руда, кстати вывозилось много ГОТОВЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ( а не тупо нефть) , для информации к примеру с того месяца Россия для своего российского рынка ЗАПРЕТИЛА ВВОЗ ДЕШЕВОГО БЕНЗИНА ( топливо) соляра тоже из за пределов России

так что движняк шёл, двигался

не все информацией владеют о том сто Казахстане производят


да им это и не надо ,
они как прыщи на чимкентской казахстанской земле, всё о ВЕЛИКОМ РУССКОМ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОМ ШОВИНИЗМЕ мечтают

поэтому тут на сайте - помойке ( по портфилу) в потолок ссали и с слюнями из рта орали про Русский мир и Новоруссию , когда Путин " национальную" идею для таких кинул
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  Walter 20.04.2020 в 17:55:44   # 746793
Цитата: КЕДЫ от 20.04.2020 11:49:29
Цитата: Walter от 20.04.2020 07:23:53
Есть хорошая сказка про то как русский и казах или узбек или кто другой из представителей стран бывшего СССР нашли клад. И русский говорит ну что по братски будем делить? Казах отвечает ну его нахуй, давай лучше поровну. Не нужен нам востановленный союз, со взятками в Москву. С утверждением фондов и опять взятками. С потерей самостоятельности и суверенетета. С ограничением предприримательства и вообще ограничениями. С российскими авто и специальной техникой. С закрытием границ и железным зановесом. Преймущество одного народа над всеми остальными. С квартирами хрущевками и праздниками по любому партийному поводу. Пусть лысый этот союз забьет себе в одно место. А если посмеет насильственно, чтож уйдем в басмачи. Только форма другая будет


а что за другая форма басмачества? имеется ввиду интернет-басмачество?
тебе это знать необходимости нет
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  Pole13 20.04.2020 в 18:05:18   # 746794
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 11:48:22
а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,

знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,

особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная боль так что весь основной поток через ЖД

Едрид вот сейчас я еще раз убедился, что ваши знания только из интернета, с перевалом кордай давно уже нет проблем. Ну а то что грузоперевозки фурами не делают погоды это вообще неграмотность. Возьмите хотя бы наш Бакалейторг, сколько там фур и ж.д вагонов. Только на бакалейторг ежесуточно прибывают до 20 фур.
Мои слова легко проверить, откройте самый простой сайт fa fa.kz,в фильтре сначала поставьте казахстан-россия, потом россия-казахстан. Там же отметьте грузы от 10 тонн чтобы исключить мелочь и увидите разницу почти в 10 раз.
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  едридмадрид 20.04.2020 в 18:16:17   # 746795
Цитата: Pole13 от 20.04.2020 12:05:18
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 11:48:22
а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,

знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,

особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная боль так что весь основной поток через ЖД

Едрид вот сейчас я еще раз убедился, что ваши знания только из интернета, с перевалом кордай давно уже нет проблем. Ну а то что грузоперевозки фурами не делают погоды это вообще неграмотность. Возьмите хотя бы наш Бакалейторг, сколько там фур и ж.д вагонов. Только на бакалейторг ежесуточно прибывают до 20 фур.
Мои слова легко проверить, откройте самый простой сайт fa fa.kz,в фильтре сначала поставьте казахстан-россия, потом россия-казахстан. Там же отметьте грузы от 10 тонн чтобы исключить мелочь и увидите разницу почти в 10 раз.


ой , отвечу надеюсь ты не из так называемых поворят троллей лахтинский- пригожинских или из тех ватников российский и пророссийских которые призваны тут на сайте РЕЙТИНГ поднимать

так вот лично у меня где то блокнот валяется с кучами телефонов " поливальщиков" особенно много "грачей" если ты в курсах знаешь кто это
так вот мы иногда платим ( смешные деньги по меркам фирмы) для того чтоб они груз доставили из Казахстана или В Казахстан , часто вагоны перегружаем, но за те ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ( ибо сами соглашаются , в 80% налом, без всяких перечислений на счёт, потому что ИП и то жопятся открывать)

повторюсь мы иногда больше платим чтоб ветку ( в нужный тупик) груз загнать с станции

а вот КОЛИЧЕСТВО И ТОННАЖ товаров которые перегоняем через ЖД не в какое сравнение не идёт с этими редкими заказами " поливальщикам"
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  Kazakh 20.04.2020 в 18:21:57   # 746797
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  Pole13 20.04.2020 в 18:24:10   # 746798
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 12:16:17
Цитата: Pole13 от 20.04.2020 12:05:18
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 11:48:22
а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,

знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,

особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная боль так что весь основной поток через ЖД

Едрид вот сейчас я еще раз убедился, что ваши знания только из интернета, с перевалом кордай давно уже нет проблем. Ну а то что грузоперевозки фурами не делают погоды это вообще неграмотность. Возьмите хотя бы наш Бакалейторг, сколько там фур и ж.д вагонов. Только на бакалейторг ежесуточно прибывают до 20 фур.
Мои слова легко проверить, откройте самый простой сайт fa fa.kz,в фильтре сначала поставьте казахстан-россия, потом россия-казахстан. Там же отметьте грузы от 10 тонн чтобы исключить мелочь и увидите разницу почти в 10 раз.


ой , отвечу надеюсь ты не из так называемых поворят троллей лахтинский- пригожинских или из тех ватников российский и пророссийских которые призваны тут на сайте РЕЙТИНГ поднимать

так вот лично у меня где то блокнот валяется с кучами телефонов " поливальщиков" особенно много "грачей" если ты в курсах знаешь кто это
так вот мы иногда платим ( смешные деньги по меркам фирмы) для того чтоб они груз доставили из Казахстана или В Казахстан , часто вагоны перегружаем, но за те ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ( ибо сами соглашаются , в 80% налом, без всяких перечислений на счёт, потому что ИП и то жопятся открывать)

повторюсь мы иногда больше платим чтоб ветку ( в нужный тупик) груз загнать с станции

а вот КОЛИЧЕСТВО И ТОННАЖ товаров которые перегоняем через ЖД не в какое сравнение не идёт с этими редкими заказами " поливальщикам"

Едрид что у вас за фирма такая, что вы не боитесь грузить водителей без ИП????
Что за грузы?
Не затруднит ответить.
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  едридмадрид 20.04.2020 в 18:24:21   # 746799
да и ещё о логистике,
очень часто те же фрукты и овощи с юга конечный пункт назначения из Узбекистана - это наш Сарыгаш, а там на фуры( и то когда период фруктов) очень много " поливал" там товар скупают и то основная масса для себя продукт не длительного хранения , а его ещё в России продать надо ( с их базарной мафией ) , но это МИЗЕР с тем что идёт ЖД транспортом,

основное движение транзита и экспорта - это ЖД, то то могут перевозить вагоны, может только сниться поливалам, хотя они такую нагрузку на оси шасси дают ( лишний вес) , что потом всю дорогу раздают бабло всяким проверающим во всех странах ,

а потом что как то хоть соляру оправдать готовы за копейки груз вести и то когда весенний - летний сезон
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  едридмадрид 20.04.2020 в 18:47:22   # 746804
Цитата: Pole13 от 20.04.2020 12:24:10
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 12:16:17
Цитата: Pole13 от 20.04.2020 12:05:18
Цитата: едридмадрид от 20.04.2020 11:48:22
а уж не говорю про движняк с тяговым подвижным составом ,

знали бы сколько денег фирма платит за доставку товаров по ветке, за локомотивы, так что тема " поливальщиков" на фурах погоду не делает в экспорте, а груз не находят потому что НЕ ВЫГОДНО для тех у кого нормальные объемы и тем кто работает В БЕЛУЮ ,

особенно проблема " поливальщиков" возникает в зимний период когда трасса с Нурсултана закрывается в районе Балхаша ( может и до Караганды не выпустят) да и ещё наш Кордай тоже та ещё головная боль так что весь основной поток через ЖД

Едрид вот сейчас я еще раз убедился, что ваши знания только из интернета, с перевалом кордай давно уже нет проблем. Ну а то что грузоперевозки фурами не делают погоды это вообще неграмотность. Возьмите хотя бы наш Бакалейторг, сколько там фур и ж.д вагонов. Только на бакалейторг ежесуточно прибывают до 20 фур.
Мои слова легко проверить, откройте самый простой сайт fa fa.kz,в фильтре сначала поставьте казахстан-россия, потом россия-казахстан. Там же отметьте грузы от 10 тонн чтобы исключить мелочь и увидите разницу почти в 10 раз.


ой , отвечу надеюсь ты не из так называемых поворят троллей лахтинский- пригожинских или из тех ватников российский и пророссийских которые призваны тут на сайте РЕЙТИНГ поднимать

так вот лично у меня где то блокнот валяется с кучами телефонов " поливальщиков" особенно много "грачей" если ты в курсах знаешь кто это
так вот мы иногда платим ( смешные деньги по меркам фирмы) для того чтоб они груз доставили из Казахстана или В Казахстан , часто вагоны перегружаем, но за те ДЕНЬГИ КОТОРЫЕ ОНИ ПОЛУЧАЮТ ( ибо сами соглашаются , в 80% налом, без всяких перечислений на счёт, потому что ИП и то жопятся открывать)

повторюсь мы иногда больше платим чтоб ветку ( в нужный тупик) груз загнать с станции

а вот КОЛИЧЕСТВО И ТОННАЖ товаров которые перегоняем через ЖД не в какое сравнение не идёт с этими редкими заказами " поливальщикам"

Едрид что у вас за фирма такая, что вы не боитесь грузить водителей без ИП????
Что за грузы?
Не затруднит ответить.


груз разный ( но всегда меньше чем тоннаж фуры), логистика не моя тема, но раза 2-3 сталкивался по срочному заказу звонил в Павлодар, ребята находят фуры с Сибири ( они в основном поряжняк идут) ,

так вот СРАЗУ ГОВОРИМ что ДОКУМЕНТЫ И Накладные ( иногда прилагается счет фактура ) на груз ИМЕЮТСЯ что готовы платить НАЛОМ , но и ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ,

поливалы сразу звонят своим ( я так понимаю на одного ИП куча их сидит) чтоб взять реквизиты,
МЫ НЕ ИДИОТЫ чтоб без ДОКОВ ГРУЗ ОТПРАВИТЬ ( на дворе не 90 чтоб к бандитам обращаться, а всё как по закону через юристов если что) , а тем более наличку надо провести через бухгалтерию ,

так вот повторюсь ОСНОВНАЯ МАССА ПОЛИВАЛ берет нал ( на сумму которую мы предлагаем, на соляру)))), да и им спокойнее с доками ехать ,

короче с нашей стороны законность с их стороны как доставить груз
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  Pole13 20.04.2020 в 19:11:15   # 746812
Quote:
логистика не моя тема, но раза 2-3 сталкивался
едрид ну тогда что вы спорите, перевозки моя работа.
Quote:
очень часто те же фрукты и овощи с юга конечный пункт назначения из Узбекистана - это наш Сарыгаш, а там на фуры( и то когда период фруктов) очень много " поливал" там товар скупают и то основная масса для себя продукт не длительного хранения , а его ещё в России продать надо ( с их базарной мафией ) , но это МИЗЕР с тем что идёт ЖД транспортом,

Едрид знаете ли вы, какие условия, сроки доставки требуют такие овощи как помидор или перец, такие фрукты как виноград или бахчевые?
Никто в здравом уме не будет грузить такие грузы в вагоны, даже в рефрижераторы.
Основной рынок сбыта овощей,фруктов и бахчевых это Россия, и рынки там(фудсити например) заточены под фуры. Про бандитизм на рынках это опять же сериалов пересмотрели. На казахстанских рынках "кинуть" могут в легкую, на российских не получится, платишь страховку администрации рынка и спи спокойно.
Так как ваша фирма называется?
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  KapitanNemo 20.04.2020 в 19:23:00   # 746816
в СССР 67% ВВП создавала РСФСР - 1 место,
второе Украина, третье - Казахстан с 7%.

Экономически был смысл объединиться именно этим трем государствам.

На самом деле многие республики хотят интеграцию, ее именно Москва тормозит.

Казахстану сигнал из Китая уже пришел.
Теперь пришел сигнал из России.

Снова тяжелый исторический выбор.
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  Kazakh 20.04.2020 в 19:31:58   # 746817
Цитата: KapitanNemo от 20.04.2020 13:23:00
в СССР 67% ВВП создавала РСФСР - 1 место,
второе Украина, третье - Казахстан с 7%.

Экономически был смысл объединиться именно этим трем государствам.

На самом деле многие республики хотят интеграцию, ее именно Москва тормозит.

Казахстану сигнал из Китая уже пришел.
Теперь пришел сигнал из России.

Снова тяжелый исторический выбор.


Пыне с Крымом санкции не хватает?
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  строитель 20.04.2020 в 19:38:22   # 746818
«.... Казахстану сигнал из Китая уже пришел.
Теперь пришел сигнал из России.....»

А хули толку ?

Им хоть кол на голове теши а они «.... уйдем в басмачи.....»
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