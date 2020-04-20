Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

Цитата: Pole13 от 20.04.2020 11:17:32 Цитата: NBE от 20.04.2020 06:10:51
Все в этом мире меняется и развивается, если вам кажется что идет регресс, то значит вы стареете духом и видите в этом мире только плохое.
В текущий момент соединение (мирное
) невозможно, мы уже ментально очень разные, возможно только партнерство с сохранением суверенитета. При соединении я, который очень лояльно относится к периоду СССР, буду воевать на стороне Dragon, Walter, Kazakh. Буду биться до конца, категорический не согласен становиться окраиной России.
NBE.
Вы готовы воевать за независимость, но вы опаздали, где вы ее видели, независимость казахстана. Америкосы диктуют свои условия, замораживают наши активы, китайцы со своими заводами диктуют свои условия. Да что там далеко ходить, арабы в нашем регионе построили себе курорт, перекрыв основную тропу и ты хрен пройдешь там.
Я работаю в сфере грузоперевозок и уверяю вас, казахстан мало что интересного производит, с юга например вывозят только овощи,фрукты, бахчевые. Все к чему вы привыкли: продукты питания, медикаменты, техника, электроника,стройматериалы, лес, одежда все привозное. В этому году мои знакомые порожняком ехали до Москвы, с казахстана НЕТ ГРУЗОВ.
Ссср не будет, потому что уж больно много хитрожопых, но союз с россией хоть помогут сохранить границы, я думали вы слышали про наших пограничников, за деньги уступавшие сопки китайцам. Единственный союз, который нежелателен, это вступление узбекистана в ТС, он обанкротит казахстан.
И хотел бы предостеречь вас в отношении вашего доверия к dragonu, он провокатор, этот воевать не будет, он доверчивых патриотов подталкивать будет на верную смерть.