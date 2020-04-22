Сменился вице-министр здравоохранения Казахстана

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GoodZone 22 Апреля 2020 в 10:35:37
«Постановлением правительства РК Людмила Витальевна Бюрабекова назначена на должность вице-министра здравоохранения РК», - говорится в сообщении во вторник.
Бюрабекова родилась в 1973 году в Караганде. В 1997 г. окончила Карагандинскую государственную медицинскую академию, в 2004 г. - Казахстанский фармацевтический институт, в 2014 г. - Международную академию бизнеса.
Трудовую деятельность начала в 2004 году врачом-фармакологом в Карагандинской многопрофильной клинической больнице им. Х.Ж. Макажанова.
С 2005 по 2009 гг. работала в Карагандинском и Западно-Казахстанском областных управлениях здравоохранения.
В 2009-2010 гг. занимала должность начальника управления контроля за фармацевтической деятельностью, качеством и использованием лекарственных средств Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения РК.
В 2010 г. - заместитель председателя комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности министерства здравоохранения РК.
В 2011 - начальник управления стратегического развития и безопасности пациентов Республиканского детского реабилитационного центра.
В 2011-2013 гг. - главный менеджер, директор департамента организации медицинской помощи Национального медицинского холдинга.
В 2013-2014 гг. работала начальником учебно-клинического отдела «Республиканский центр санитарной авиации» министерства здравоохранения РК.
В 2014 г. - вице-президент Центра медицинских технологий и информационных систем.
С 2014 по 2017 гг. - главный инспектор, заместитель руководителя медицинского центра управления делами президента РК.
В 2017-2019 гг. - председатель комитета фармации министерства здравоохранения РК.
С мая 2019 г. - председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.
По сообщению КазТАГ
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