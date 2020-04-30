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Трамп поймал журналиста
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danilov 30 Апреля 2020 в 12:23:56
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
332-712
30.04.2020 в 14:10:57
# 748385
что вопрос, что ответ - хитрожопное оперирование цифрами в свою пользу.
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старик
30.04.2020 в 18:56:49
# 748412
Журналюги, мать их!
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