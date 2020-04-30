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Политика
Трамп поймал журналиста
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danilov 30 Апреля 2020 в 12:23:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  332-712 30.04.2020 в 14:10:57   # 748385
что вопрос, что ответ - хитрожопное оперирование цифрами в свою пользу.
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  старик 30.04.2020 в 18:56:49   # 748412
Журналюги, мать их!
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