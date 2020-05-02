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Политика
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике
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ГОРЫНЫЧ 02 Мая 2020 в 11:04:33
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и газета Rodong Sinmun опубликовали фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после его долгого отсутствия на публике на своем сайте.



Ким Чен Ын Фото: ЦТАК / Reuters

На фото Ким Чен Ын принимает участие в церемонии открытия завода по производству удобрений: торжественно разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.



Ким Чен Ын Фото: ЦТАК / Reuters

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда. На церемонии Ким Чен Ына сопровождала его сестра Ким Ё Чжон и другие высокопоставленные чиновники.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

https://lenta.ru/news/2020/05/02/fotki/



Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ара горный 02.05.2020 в 11:47:41   # 748586
Ну вот, живее всех живых!
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  vvka 02.05.2020 в 12:20:27   # 748587
Ну ушел в запой. Что теперь из-за этого панику поднимать?
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  Ал 02.05.2020 в 12:26:06   # 748588
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  Zoggyla 02.05.2020 в 13:44:04   # 748595
А ведь смешно, блть, правда!?
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