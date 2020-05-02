Прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой

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danilov 02 Мая 2020 в 13:00:08
Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, - говорится в сообщениии на официальном сайте Акорды.
http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/ukazom-glavy-gosudarstva-prekrashcheny-polnomochiya-deputata-senata-parlamenta-respubliki-kazahstan-nazarbaevoi-darigi-nursultanovny
Комментарии, по рейтингу, по дате
strannikpv 02.05.2020 в 13:01:28 # 748590
Цитата: bolatbol от 02.05.2020 07:29:19Я уже приготовил комсомольский и профсоюзный билеты.
Началось? Пойду откопаю партбилет, вымпел передовика производства и переходящее знамя ЦК ВЦСПС.
Началось? Пойду откопаю партбилет, вымпел передовика производства и переходящее знамя ЦК ВЦСПС.
едридмадрид 02.05.2020 в 13:51:42 # 748597
Цитата: shlenchak от 02.05.2020 07:06:07
В другое место куда то переводят???
В другое место куда то переводят???
скорее всего на место премьер министра