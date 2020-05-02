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Политика
Прекращены полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой
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danilov 02 Мая 2020 в 13:00:08
Токаев подписал указ о прекращении полномочий депутата Дариги Назарбаевой.

Указом Главы государства прекращены полномочия депутата Сената Парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги Нурсултановны, - говорится в сообщениии на официальном сайте Акорды.

http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/ukazom-glavy-gosudarstva-prekrashcheny-polnomochiya-deputata-senata-parlamenta-respubliki-kazahstan-nazarbaevoi-darigi-nursultanovny
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  strannikpv 02.05.2020 в 13:01:28   # 748590
Да ладно
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  shlenchak 02.05.2020 в 13:06:07   # 748591
В другое место куда то переводят???
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  bolatbol 02.05.2020 в 13:29:19   # 748592
Началось? Пойду откопаю партбилет, вымпел передовика производства и переходящее знамя ЦК ВЦСПС.
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  Zoggyla 02.05.2020 в 13:40:22   # 748593
Цитата: bolatbol от 02.05.2020 07:29:19
Началось? Пойду откопаю партбилет, вымпел передовика производства и переходящее знамя ЦК ВЦСПС.
Я уже приготовил комсомольский и профсоюзный билеты.
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  едридмадрид 02.05.2020 в 13:51:42   # 748597
Цитата: shlenchak от 02.05.2020 07:06:07
В другое место куда то переводят???


скорее всего на место премьер министра
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