УМИРЗАК ШУКЕЕВ ОТПРАВИЛСЯ В УЗБЕКИСТАН ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ НАВОДНЕНИЯ В МАКТААРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

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danilov 03 Мая 2020 в 22:37:34
По его словам, рабочая группа проведет встречи и переговоры с представителями соответствующих министерств.
«Специальная группа проведет переговоры с министром водных ресурсов Узбекистана Шавкатом Хамраевым и руководством Сырдарьинской области. В целом эта ситуация будет обсуждаться и решаться совместно с правительством двух стран. По последним данным, в регион поступило 300 млн. кубометров воды. Подобные масштабные объемы зарегистрированы впервые. Сейчас рано говорить, что никакой опасности нет. Еще не известно, какой поток воды направится со стороны Узбекистана, так как с обмен информацией о текущей ситуации с соседним государством не систематизирован. О результатах этой встречи мы сообщим дополнительно» - отметил Сакен Калкаманов.
Стоит отметить, в настоящее время в районе полностью подтоплено село Фердоуси. Наряду с этим, в селе Мырзакент ведется строительство дамбы, чтобы полностью не затопило населённый пункт. Помимо этого, в Мактааральском районе выявлено еще семь населенных пунктов, которые могут быть подтоплены. На сегодняшний день из подтопленных сел эвакуировано 3 115 коров, 1 101 лошадей, 585 овец, 34 верблюдов. В связи с тем, что на сегодня паводковая обстановка в районе остается не стабильной, еще рано говорить о количестве утопленного скота. Подсчет поголовья павшего скота будет проведен позже.
Региональная служба коммуникаций Туркестанской области
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