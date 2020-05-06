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Политика
Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов
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danilov 06 Мая 2020 в 16:15:14
О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Дэн 06.05.2020 в 18:12:48   # 749091
Меня нету обидно же
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  htmaker 06.05.2020 в 19:05:32   # 749096
Тем самым дополнительно укрепил своё положение)
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  toliktommy 06.05.2020 в 21:04:29   # 749106
Цитата: htmaker от 06.05.2020 13:05:32
Тем самым дополнительно укрепил своё положение)

Все правильно! Теперь имеется несколько лояльных генералов. Шарит же.
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