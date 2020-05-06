Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов и квалификационных классов

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danilov 06 Мая 2020 в 16:15:14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
Бектанову Мурату Карибаевичу,
Дандыбаеву Тимуру Тураровичу,
Дильманову Дархану Айткалиевичу,
Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу,
Камалетдинову Султану Буркутбаевичу;
воинское звание генерал-лейтенант юстиции
Сартаеву Дастану Шаймерденовичу;
специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности
Масимову Кариму Кажимкановичу;
классный чин государственный советник юстиции 2 класса
Асылову Берику Ногаевичу;
воинское звание генерал-майор:
Джазину Серику Кенжетаевичу,
Жоламанову Аскару Ахметовичу,
Жусупову Асану Куанышевичу,
Ильину Юрию Викторовичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Амерханову Аскару Баймерденовичу,
Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу,
Манжуову Нурганату Нурбапаевичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан
Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу,
Калайчиди Алексею Дмитриевичу,
Саденову Ержану Сапарбековичу,
Таймерденову Канату Данияровичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы,
Сулейменову Тимуру Каирбековичу;
высший квалификационный класс 3 категории:
Бектенову Олжасу Абаевичу,
Қабдула Шыңғысу Қайыпұлы.
Бектанову Мурату Карибаевичу,
Дандыбаеву Тимуру Тураровичу,
Дильманову Дархану Айткалиевичу,
Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу,
Камалетдинову Султану Буркутбаевичу;
воинское звание генерал-лейтенант юстиции
Сартаеву Дастану Шаймерденовичу;
специальное звание генерал-лейтенант национальной безопасности
Масимову Кариму Кажимкановичу;
классный чин государственный советник юстиции 2 класса
Асылову Берику Ногаевичу;
воинское звание генерал-майор:
Джазину Серику Кенжетаевичу,
Жоламанову Аскару Ахметовичу,
Жусупову Асану Куанышевичу,
Ильину Юрию Викторовичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Амерханову Аскару Баймерденовичу,
Кадырбекову Жанкозы Зекеновичу,
Манжуову Нурганату Нурбапаевичу;
специальное звание генерал-майор Службы государственной охраны Республики Казахстан
Сагимбаеву Ермеку Алдабергеновичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Джумаханбетову Ерали Мусалиевичу,
Калайчиди Алексею Дмитриевичу,
Саденову Ержану Сапарбековичу,
Таймерденову Канату Данияровичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Мырзакерову Бауыржану Кыпшакулы,
Сулейменову Тимуру Каирбековичу;
высший квалификационный класс 3 категории:
Бектенову Олжасу Абаевичу,
Қабдула Шыңғысу Қайыпұлы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
toliktommy 06.05.2020 в 21:04:29 # 749106
Цитата: htmaker от 06.05.2020 13:05:32
Тем самым дополнительно укрепил своё положение)
Тем самым дополнительно укрепил своё положение)
Все правильно! Теперь имеется несколько лояльных генералов. Шарит же.