Выступление Главы государства на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению

Правительство дублирует заявления Мухтара Аблязова. Особенно про диверсификационную экономику, смотрят его....Компактный госаппарат звучит хорошо, на деле ожидаем провала. Не бывает изменений качественных без структурных реформ. А то есть нужен фундамент.И третье ничего не сказано про условия окончания режима ЧП. Что можно, что нельзя. Карантинные меры являются незаконными без режима ЧП!