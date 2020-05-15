 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 15 Мая 2020 в 08:21:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.05.2020 в 09:14:02   # 749838
Ох, допросится батька люлей, каких еще не видывал...
поощрить (1) | покарать (1)
  Walter 15.05.2020 в 09:40:03   # 749840
Цитата: GoodZone от 15.05.2020 03:14:02
Ох, допросится батька люлей, каких еще не видывал...
Почемуж? Допросится. Если рашка в дойчланд продает по 70 а белорусам по 120. Белорусы в еас . Почему не в праве. Какой ответ? А ответ такой нахуй нужен такой еас.
поощрить (1) | покарать
  Маке0912 15.05.2020 в 09:55:07   # 749841
Даа , называется по братски ?
В Европу по 70 а братьям по 120-127.
И кто там батьку хаял?
Он для своих белорусов с любыми в штыки идёт.
Да иногда изварачивается , хитрит. Но за страну горой стоит.
Не то что наши. Все стратегические предприятия продали. И сидят в трубочку. Долг РК 170 миллиардов зелёных кто отдавать будет ? НАНу всё равно. Он нас уже всех продал.
Так что готовьтесь в скором будущем. Срок кредитов не загорами.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь