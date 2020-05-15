Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

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Гость 15 Мая 2020 в 08:21:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 15.05.2020 03:14:02Почемуж? Допросится. Если рашка в дойчланд продает по 70 а белорусам по 120. Белорусы в еас . Почему не в праве. Какой ответ? А ответ такой нахуй нужен такой еас.
Ох, допросится батька люлей, каких еще не видывал...
Ох, допросится батька люлей, каких еще не видывал...
В Европу по 70 а братьям по 120-127.
И кто там батьку хаял?
Он для своих белорусов с любыми в штыки идёт.
Да иногда изварачивается , хитрит. Но за страну горой стоит.
Не то что наши. Все стратегические предприятия продали. И сидят в трубочку. Долг РК 170 миллиардов зелёных кто отдавать будет ? НАНу всё равно. Он нас уже всех продал.
Так что готовьтесь в скором будущем. Срок кредитов не загорами.