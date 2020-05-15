Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 15 Мая 2020 в 08:27:07
Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».
В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.
«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.
Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.
На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад.
https://dennikn.sk/1891854/velvyslanec-migas-rezignoval-nahnevali-ho-otazky-preco-isiel-na-lukasenkovu-oslavu/
Комментарии, по рейтингу, по дате