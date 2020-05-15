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Политика
Посол Словакии в Беларуси ушел в отставку из-за участия в параде 9 мая в Минске
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danilov 15 Мая 2020 в 08:27:07
Несмотря на ситуацию с коронавирусом, посол Словакии в Минске Йозеф Мигаш принял участие в торжествах по случаю окончания войны 9 мая в Беларуси. Когда в МИД Словакии поинтересовались у дипломата, почему он отправился на парад, Мигаш подал в отставку, которая была принята.

Как рассказал Йозеф Мигаш прессе, его участие в параде было принципиальной позицией: «Я сын партизана и антифашиста».

В МИД Словакии считают, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не рассказав о намерении участвовать в параде 9 мая в Минске.

«Посол Мигаш попросил отстранить его от должности. Он нарушил основные принципы связи со штаб-квартирой, не проконсультировавшись о своем участии в праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Минске, несмотря на координацию местной делегации ЕС», — рассказали в пресс-службе МИД Словакии.

Йозеф Мигаш был назначен послом Словакии в Беларуси в 2016 году.

На параде в Минске 9 мая присутствовали два посла из стран ЕС — Венгрии и Словакии. Большинство послов стран Евросоюза не приняли приглашение прийти на парад.

https://dennikn.sk/1891854/velvyslanec-migas-rezignoval-nahnevali-ho-otazky-preco-isiel-na-lukasenkovu-oslavu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 15.05.2020 в 09:13:03   # 749837
А где же хваленая европейская толерантность? где терпимость и уважение к мнению каждого индивидуума? Или фашиствующим и сочувствующим сейчас быть круто и модно, а вот на стороне победившего эту чуму - не комильфо?
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