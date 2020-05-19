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Политика
Гонконгское Заксобрание
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danilov 19 Мая 2020 в 11:02:18
«Пропекинский» депутат открывает заседание в окружении 16 телохранителей. На повестке дня - избрание председателя законодательного органа.



Старри Ли станет новым председателем Законодательного совета Гонконга. Решение было принято единогласно - за ее кандидатуру проголосовали 40 парламентариев.



Шестнадцать телохранителей спасли гонконгского депутата от разъярённых представителей демократической оппозиции. Потасовки в Заксовете Гонконга становятся привычными.



О времена! О нравы!Сорви с оппонента маску, начихай на него и враг повержен.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 19.05.2020 в 15:50:23   # 750367
Из 16 как минимум двое женщины.
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