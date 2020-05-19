Гонконгское Заксобрание

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danilov 19 Мая 2020 в 11:02:18
Старри Ли станет новым председателем Законодательного совета Гонконга. Решение было принято единогласно - за ее кандидатуру проголосовали 40 парламентариев.
Шестнадцать телохранителей спасли гонконгского депутата от разъярённых представителей демократической оппозиции. Потасовки в Заксовете Гонконга становятся привычными.
О времена! О нравы!Сорви с оппонента маску, начихай на него и враг повержен.
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 19.05.2020 в 15:50:23 # 750367