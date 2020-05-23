Советник Токаева прокомментировал решение Правительства по армянским номерам

Я не понял тогда в чем смысл ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ??? Я думал что бы границы не было как Европе. А на деле машину завести нельзя,на границах многокилометровые пробки фур, к соседям можно только определенное время быть, бензин дорожает из за соседей все овощи и фрукты тоже дорожают.