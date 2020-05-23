Советник Токаева прокомментировал решение Правительства по армянским номерам

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философ 23 Мая 2020 в 09:10:21
"Все знают, что армянские авто начали завозить еще после того, как Армения вступила в ЕАЭС с 1 января 2015 года, так как была разница цен из-за наличия переходного периода, который закончился 31 декабря 2019 года. Армении дали пять лет на то, чтобы продолжать импорт машин по собственным пошлинам, это создало разницу в ценах, а учитывая близость границ и высокие пошлины и сборы у нас, наши граждане начали ввозить авто оттуда, но вначале это были единицы, а когда наступил 2019 год, начался активный ввоз (20 процентов ввезли в первом полугодии 2019 года, а 70 процентов – во втором). Такому потоку способствовало не только завершение переходного периода, но и нарушения со стороны армянских чиновников - вообще нельзя оформлять техпаспорта на тех, кто временно проживает (кроме тех, кто имеет ВНЖ), но кто-то в Армении посчитал, что если человек взял справку о проживании в гостинице или доме, то этого достаточно, чтобы оформить техпаспорт. Лазейку, пусть и незаконную, открыли, и понеслось. Отмечу, что такого не было ни в России, ни в Кыргызстане, откуда тоже ввезли много машин (в Кыргызстане был такой же переходный период, а в России – "конструктора", но о них ниже).
Ввозу машин способствовало еще то, что в целом разрешен въезд всем иностранным машинам (это в принципе не запретишь), просто они должны через год выехать на месяц минимум, чтобы иметь право вновь заехать (это правило как для участников межд. движения). Некоторые владельцы думали, что завезут, а там посмотрим, война план покажет, в край купим документы (были и такие объявления, да и сейчас есть). Также сыграла роль и несогласованность: пограничный контроль лишь регистрирует въезд/выезд, наличие документов, а экспортный контроль является отдельной структурой, которая отслеживает импорт/экспорт. Добавила бардака также явная нехватка кадров на местах.
Естественно, поток шел, набирал критическую массу. И, как обычно, сыграло правило – жесткие решения, нацеленные на небольшое число нарушителей, теряют уместность/адекватность, когда нарушителей много, особенно если само государство создало условия для их скопления. Было ввезено 22 тысячи машин (из которых 15% праворульки) с техпаспортами, оформленных на 14 тысяч граждан КЗ (из которых 11 тысяч оформили только один техпаспорт на себя). Кто-то привез только для себя, кто-то еще брату, другу, кто-то по чьей-то просьбе оформил на себя, а некоторые и вовсе сделали бизнес, привезя по 50-100 машин (но таких немного). Есть еще ввезенные армянские машины, где техпаспорта оформлены на граждан Армении, но они сейчас в том же положении, что и российские/кыргызские машины – они все являются участниками межд.движения. По ним статистику не знаю. Большинство ввезенных машин стоит в пределах $500-1500, и лишь небольшая часть – дорогие машины, а потому для большинства уплата пошлин и сборов является неподъемной и бессмысленной (цена машины равна 10% от всей суммы сборов и пошлин), некоторые и вовсе взяли кредит в банке, чтобы наконец купить машину, заниматься извозом и кормить свою семью.
Нотариусы тоже ошиблись, не имея права оформлять сделки по иностранному имуществу, они оформляли гендоверенность на основании техпаспорта. В итоге все это создало ощущение у людей, что они все делают правильно и машина юридически принадлежит им, и только государство хочет собрать с них пошлины/сборы, не давая встать на постоянную регистрацию", – написал Худайбергенов.
По его словам, недобросовестные автовладельцы российских машин начали использовать армянскую проблему, чтобы заодно под шумок легализовать и свои авто, хотя у армянских авто нет перебитых вин-кодов.
"Они оплатили работу нужных крикунов, которые, естественно, всячески не соглашались на любое решение, касавшееся только армянских машин – искажали смысл предложений, сознательно врали, в общем, им на самом деле плевать на владельцев армянских авто, и, жертвуя их решением, старались оставить их в своей лодке, имитировали борьбу за народ, требовали полной амнистии, несколько месяцев водили за нос, создавая иллюзию, что иного решения нет и не должно быть.
(...) Но полугодовая работа (если бы не карантин, могло быть и раньше) позволила найти пусть и неидеальное, но рабочее решение, которое подходит для 85 процентов машин: все армянские леворульные авто, ввезенные до 1 февраля 2020 года, смогут встать на временный учет до 1 сентября 2020 года, при этом уплатить всего лишь 11 тысяч тенге за временную регистрацию и сбор за изготовление номера. Временный учет позволяет не платить сбор за первичную регистрацию, пошлину и утильсбор и пользоваться машиной до полного износа. При этом у них нет права на отчуждение, разве что продадут обратно в Армению (но везти туда накладно, и продать получится за полцены) либо могут уплатить все сборы и платежи и встать на постоянный учет. Все, кто встанет на учет, сдадут армянские номера на хранение, но получат их обратно, когда захотят вывезти из страны. На временном учете будет желтый номер, но номер региона будет не 18, а по месту жительства владельца техпаспорта, при этом можно будет спокойно ездить и за рубеж, давать доверенность на машину. В общем, компромиссное решение.
Большинство армянских автовладельцев осталось довольным, часть все еще думает, что есть подвохи, мол, про полный износ – это ложь, что чуть позже все равно заставят платить все сборы даже на временном учете, что не дадут продать зарубеж и не дадут армянские номера. Некоторые путают новое постановление с январским, хотя предыдущее действует только на тех, кто встал на учет в рамках того постановления. И, наконец, некоторые путают по налогам, думая, что будут платить сразу в две страны – на самом деле владельцы армянских авто транспортный налог за 2020 год будут платить в Армении, а в след.году уже в КЗ, так как в конце года ожидается принятие соответствующего постановления.
Остались лишь праворульки, но по ним три решения – либо переставляют руль (пока я не уверен, что это сделает машину безопаснее) и встают на временный учет, либо продают за рубеж, либо на запчасти. Но посмотрим, может быть, невозможность сделать 100 процентов безопасную перестановку позволит найти решение и для них. Пока же есть то, что есть.
В общем, это была достаточно сложная работа, она отняла прилично много времени и нервов, но, надеюсь, что это позволило облегчить жизнь простым гражданам. Спасибо Минфину, МИИР, МВД и, конечно же, АП за то, что пошли навстречу! Также спасибо всем владельцам армянским авто, которые сохраняли достоинство несмотря на все сопутствующие проблемы! Для меня это был интересный опыт, надеюсь, что больше таких проблемных ситуаций не возникнет и не придется снова быть посредником между населением и госорганами!" – заключил Худайбергенов.
21:32, 21 Мая 2020
https://kazpravda.kz/news/obshchestvo/sovetnik-tokaeva-prokommentiroval-reshenie-pravitelstva-po-armyanskim-nomeram
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: DITRX от 23.05.2020 03:23:37По правилам ЕАЭС экспортеры могут применять нулевую ставку НДС (освобождение от акцизов), но это право нужно подкрепить соответствующими документами в обозначенный срок.
Я не понял тогда в чем смысл ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ??? Я думал что бы границы не было как Европе. А на деле машину завести нельзя,на границах многокилометровые пробки фур, к соседям можно только определенное время быть, бензин дорожает из за соседей все овощи и фрукты тоже дорожают.
Я не понял тогда в чем смысл ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ??? Я думал что бы границы не было как Европе. А на деле машину завести нельзя,на границах многокилометровые пробки фур, к соседям можно только определенное время быть, бензин дорожает из за соседей все овощи и фрукты тоже дорожают.
Причем в подорожании овощей с фруктами соседи, если в этом прежде всего виноваты собственные перекупщики?
Рассматривал какую роль в росте стоимости топлива имеют сезонные запреты поставок российского?
Кстати, на какие шиши сельхозпроизводителям не производимую в Казахстане технику закупать если они не смогут валюту на экспорте зарабатывать?
Десятки фур со скоропортящимися продуктами застряли в Шымкенте http://www.titus.kz/?previd=110148
Цитата: Platon от 23.05.2020 04:17:47Так как таможенная пошлина для внешнего импорта в "Таежном союзе" понижена до примерно 15 процентов, то для этого вполне достаточно снизить задранный в Казахстане сверх всякой меры разумного утильсбор. Который к тому же поступает не в бюджет, а наполняет "карманы" хозяевам частной "конторы"...
Народ уже на таком "шроте" ездит, дайте людям купить нормальную машину за приемлемую цену!
Народ уже на таком "шроте" ездит, дайте людям купить нормальную машину за приемлемую цену!
А то как получается, араводы внаглую загнали машины, налоги не платят, за штрафы не платят, машины с перекинутым рулем, и тут с барского плеча такой подарок. А кому то еще 5 лет платить кредит за Гранту казахстанской сборки в минималке