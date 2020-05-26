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Политика
Токаев пригласил Эрдогана в Казахстан
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философ 26 Мая 2020 в 10:47:26
Главы государств обменялись теплыми поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Ораза айт и пожелали братским народам Казахстана и Турции процветания и благополучия.

В ходе беседы Президенты обсудили практические меры, принимаемые правительствами двух стран в борьбе с COVID-19. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку действий Казахстана по предотвращению распространения вирусной инфекции, оказанию масштабной помощи гражданам, малому и среднему бизнесу.

В свою очередь Касым-Жомарт Токаев поблагодарил турецкого лидера за поддержку и предоставление гуманитарной помощи в виде медицинских средств индивидуальной защиты. Главы государств подтвердили намерение продолжать тесное сотрудничество в данной сфере.

Наряду с этим стороны рассмотрели состояние и перспективы развития казахстанско-турецких отношений, подчеркнув важность наращивания взаимного товарооборота и реализации совместных инвестиционных проектов.

Затронув вопросы сотрудничества в рамках тюркского мира, лидеры Казахстана и Турции отметили успешную деятельность Тюркской академии, созданной ровно 10 лет назад.

В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев пригласил Президента Турции посетить с визитом Казахстан.

https://www.akorda.kz/ru/events/international_community/phone_calls/sostoyalsya-telefonnyi-razgovor-kasym-zhomarta-tokaeva-s-prezidentom-turcii-redzhepom-taiipom-erdoganom-1
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