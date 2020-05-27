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danilov 27 Мая 2020 в 08:43:19
Приказал начать подготовку к Параду Победы:
«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей.»
"Бессмертный полк" пройдет 26 июля, сейчас обеспечить дистанцию невозможно.
Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы - перенесем "Бессмертный полк" еще на месяц после 26 июля.
PS
Президент Казахстана заявил, что принял приглашение Путина принять участие в параде 24 июня.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления! Рад за вас, stasik02...
едридмадрид 27.05.2020 в 09:35:36 # 751281
я бы ещё добавил одно слово
СКАЗОЧНЫЙ долбаёб
едридмадрид 27.05.2020 в 09:37:59 # 751282
" нахуй он вылез из бункера? пусть сидит в бункере до гроба?
два месяца отлично просидел, еще 2 просидит и в ящик, к ленину нахуй!
идиотизм.
идиотизм.
Присоединяюсь.
Это уже клоунада какая-то.
Есть 9 мая и парад в этот день. И точка.
Нахрена этот цирк то нужен.
Имхо. "
едридмадрид 27.05.2020 в 09:40:19 # 751283
" Я правильно понимаю, что пандемия получается кончается 23 июня в полночь? "
" И правильно. Не то, что Сталин, который специально капитуляцию Германии на День Победы подписал. "
едридмадрид 27.05.2020 в 09:51:58 # 751285
тут глубже копать надо
" Парад это ширма, для голосования. В последнем случае спешка с голосованием является для власти разоблачительной. Кремль заявляет, что никакой оппозиции его власти в России нет, а на деле боится отложить принятие поправок на каких-то пару месяцев.
И все это при том, что по сути своей ни месяц, ни полгода, ни даже год здесь ничего не решают — ведь основной смысл поправок в том, чтобы Путин смог выставить свою кандидатуру на выборах президента аж в 2024 году. Похоже, действиями Кремля давно управляет безотчетный страх. Есть ли у этого страха под собой реальные основания или нет, не имеет значения — в политике восприятие часто играет большую роль, чем реальность. Торопливость, с которой обтяпывается это сомнительное конституционное дельце, говорит о глубокой неуверенности Кремля в себе, в своих силах, в привлекательности своей политики. Спешка, как известно, нужна только при ловле разносчиков инфекции."
едридмадрид 27.05.2020 в 09:54:48 # 751286
Цитата: GoodZone от 27.05.2020 03:31:01
Признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления! Рад за вас, stasik02...
Признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления! Рад за вас, stasik02...
держи, как бы сказать по толиратнее про кремлевского недообнуленца
" Путин всех победил.
Сначала дух закона, потом букву, а теперь и здравый смысл."
" Все затевается ради плебисцита. И ведь президент и правда думает, что это фэйковое голосование ему чем-то поможет. С чего бы вдруг? ВВП в долларах уже к началу этого года упал на 30% по сравнению с уровнем 2013-го. Реальные доходы падают 7-й год подряд. Но главное - впереди все будет только хуже и хуже."
Quote:
самые популярные посты на Япе ( я плакал )
О да, ЯП это показатель. Сей ресурс как раз твоего формата. Сайт для словоблудов и дрочеров, на котором самым популярным комментом является- "Яп вдул".