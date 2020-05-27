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Политика
Путин
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danilov 27 Мая 2020 в 08:43:19
Пик по коронавирусу в России считается пройденным
Приказал начать подготовку к Параду Победы:
«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический Парад Победителей.»
"Бессмертный полк" пройдет 26 июля, сейчас обеспечить дистанцию невозможно.
Надо самым внимательным образом оценивать риски, если будут угрозы - перенесем "Бессмертный полк" еще на месяц после 26 июля.

PS
Президент Казахстана заявил, что принял приглашение Путина принять участие в параде 24 июня.
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  stasik02 27.05.2020 в 09:21:34   # 751278
Долбаёб
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  GoodZone 27.05.2020 в 09:31:01   # 751279
Цитата: stasik02 от 27.05.2020 03:21:34
Долбаёб

Признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления! Рад за вас, stasik02...
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  едридмадрид 27.05.2020 в 09:35:36   # 751281
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  едридмадрид 27.05.2020 в 09:37:59   # 751282
самые популярные посты на Япе ( я плакал ) за эту тему, что плешивый назначил парад

" нахуй он вылез из бункера? пусть сидит в бункере до гроба?
два месяца отлично просидел, еще 2 просидит и в ящик, к ленину нахуй!

идиотизм.

идиотизм.

Присоединяюсь.
Это уже клоунада какая-то.
Есть 9 мая и парад в этот день. И точка.
Нахрена этот цирк то нужен.
Имхо. "



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  едридмадрид 27.05.2020 в 09:40:19   # 751283
" Хорошо, что не на август... а то там постоянно какое-то лебединое озеро крутить начинают... "

" Я правильно понимаю, что пандемия получается кончается 23 июня в полночь? "

" И правильно. Не то, что Сталин, который специально капитуляцию Германии на День Победы подписал. "
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  едридмадрид 27.05.2020 в 09:51:58   # 751285
Цитата: stasik02 от 27.05.2020 03:21:34
Долбаёб


тут глубже копать надо

" Парад это ширма, для голосования. В последнем случае спешка с голосованием является для власти разоблачительной. Кремль заявляет, что никакой оппозиции его власти в России нет, а на деле боится отложить принятие поправок на каких-то пару месяцев.

И все это при том, что по сути своей ни месяц, ни полгода, ни даже год здесь ничего не решают — ведь основной смысл поправок в том, чтобы Путин смог выставить свою кандидатуру на выборах президента аж в 2024 году. Похоже, действиями Кремля давно управляет безотчетный страх. Есть ли у этого страха под собой реальные основания или нет, не имеет значения — в политике восприятие часто играет большую роль, чем реальность. Торопливость, с которой обтяпывается это сомнительное конституционное дельце, говорит о глубокой неуверенности Кремля в себе, в своих силах, в привлекательности своей политики. Спешка, как известно, нужна только при ловле разносчиков инфекции."
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  едридмадрид 27.05.2020 в 09:54:48   # 751286
Цитата: GoodZone от 27.05.2020 03:31:01
Цитата: stasik02 от 27.05.2020 03:21:34
Долбаёб

Признание проблемы — это первый шаг на пути выздоровления! Рад за вас, stasik02...


держи, как бы сказать по толиратнее про кремлевского недообнуленца

" Путин всех победил.
Сначала дух закона, потом букву, а теперь и здравый смысл."

" Все затевается ради плебисцита. И ведь президент и правда думает, что это фэйковое голосование ему чем-то поможет. С чего бы вдруг? ВВП в долларах уже к началу этого года упал на 30% по сравнению с уровнем 2013-го. Реальные доходы падают 7-й год подряд. Но главное - впереди все будет только хуже и хуже."
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  ГОРЫНЫЧ 27.05.2020 в 10:07:08   # 751288
Вона как у МноголикогоАнуса Емадрида очко разорвало.

Quote:
самые популярные посты на Япе ( я плакал )

О да, ЯП это показатель. Сей ресурс как раз твоего формата. Сайт для словоблудов и дрочеров, на котором самым популярным комментом является- "Яп вдул".
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