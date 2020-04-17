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Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
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danilov 27 Мая 2020 в 08:45:57
По словам Лукашенко, российские тесты «ни к черту». Они выявили коронавирус у 15 приехавших на атомную станцию россиян, в то время как китайские тесты нашли заболевание лишь у одного из них, сообщил президент Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в эффективности российских тестов на коронавирус. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал Лукашенко.

Он посоветовал жителям «не париться по поводу этой болезни». «Слишком много неизвестного — новый вирус, слишком много ошибок», — пояснил президент.

https://www.rbc.ru/politics/17/04/2020/5e99f2429a79471e869f88e5
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