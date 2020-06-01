Токаев поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 01 Июня 2020 в 10:13:41
«Уважаемые соотечественники!
Политические репрессии 20-50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего народа.
С обретением Независимости Казахстан на государственном уровне принял меры по увековечиванию памяти жертв этой трагедии.
В 1993 году принят Закон «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».
В 1997 году Указом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева 31 мая объявлено Днем памяти жертв политических репрессий.
Все мы помним, какой колоссальный урон нанес «большой террор» народам, проживавшим на территории советского государства. За годы репрессий в Казахстан было сослано свыше пяти миллионов человек со всех уголков Советского Союза.
Через жернова репрессий прошло около 100 тысяч казахстанцев, более 20 тысяч из которых были расстреляны.
В числе невинно осужденных такие видные государственные и политические деятели, как А. Бокейхан, А. Байтурсынулы, М. Тынышпаев, М. Дулатулы, Т. Рыскулов, М. Жумабаев, С. Сейфуллин, И. Жансугуров, Б. Майлин, С. Асфендияров и многие другие.
Скорбным символом жестокости и цинизма тех лет стал Акмолинский лагерь жен изменников родины («АЛЖИР»), куда этапировали близких родственников, жен и детей политических заключенных.
Сегодня мы с горечью вспоминаем и тех, кто погиб от голода в годы коллективизации, либо был вынужден покинуть свою родину. Эта беда постигла около трех миллионов человек.
Память о колоссальных человеческих жертвах и жестоком драматизме тех лет оставила трагический след в сердце каждого казахстанца.
Для многих народов, пострадавших от тоталитаризма, казахская земля стала настоящим домом. Мужество и терпение наших предков позволили достойно пройти тяжелейшие испытания и сплотиться в единую нацию.
Установленные сегодня в регионах республики монументы «Қазақ халқына мың алғыс» свидетельствуют о проявлении благодарности гуманизму и мудрости казахского народа.
Для завершения работы по восстановлению исторической справедливости мною поручено создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий.
Бережно храня память о несправедливо осужденных, мы сможем построить светлое будущее, фундаментом которого остается наша Независимость.
В этот печальный день долг каждого из нас – отдать дань уважения всем, кто безвинно пострадал в одной из самых жестоких трагедий прошлого столетия».
https://forbes.kz/process/tokaev_poruchil_sozdat_gosudarstvennuyu_komissiyu_po_reabilitatsii_jertv_politicheskih_repressiy/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 01.06.2020 в 10:39:46 # 751704
Кто список продолжит?
Когда коту делать нехрен, тогда он ...
Все мы гости 01.06.2020 в 11:02:48 # 751706
едридмадрид 01.06.2020 в 11:30:13 # 751709
Цитата: Все мы гости от 01.06.2020 05:02:48
Значит тех они репрессируют, а современных прессуют, чтобы потом уже другое поколение их реабилитировало.
Значит тех они репрессируют, а современных прессуют, чтобы потом уже другое поколение их реабилитировало.
ватник если ты на этой пророссийской помойке( по портфилу) на этом сайте про это говоришь значит не всё так плохо
был бы пресс ты бы давно в степях Казахстана на урановых рудниках сырье добывал
едридмадрид 01.06.2020 в 11:36:56 # 751710
Цитата: GoodZone от 01.06.2020 04:59:01
Очень неоднозначное решение... Не способствует оно укреплению мира и добрососедским отношениям. Почему именно сейчас вспомнили об этом, а не раньше или позже? Такое чувство, что ведется последовательная и целенаправленная работа в этом направлении...
Очень неоднозначное решение... Не способствует оно укреплению мира и добрососедским отношениям. Почему именно сейчас вспомнили об этом, а не раньше или позже? Такое чувство, что ведется последовательная и целенаправленная работа в этом направлении...
а тебе трольно-ватный провокатор , так и сниться твой ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ РУССКИЙ ШОВИНИЗМ границишей на уровне российского национал патриотического фашизма
запомни КАЗАХСТАН НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО со своими законами, конституцией, гербом флагом и гимном
и ГЛАВНОЕ СО СВОИМ КАЗАХСТАНСКИМ НАРОДОМ ( в отличии от той же России где население не народ , простые статисты , жаль что это стало при коемлевском плишивце) так вот
провокатор ГудЗОн если ты считаешь мой Казахстан частьью дебильного "русского мира" или "недоделонной путинской империей"
то можешь утереться и подмыться ИБО это на данный момент только твои Гудзон влажные и провокационные мечты
едридмадрид 01.06.2020 в 11:45:50 # 751711
у меня лично много знакомых корейцев, немцев , греков которые имеют в семьях историю про то как
в годы репрессий их дедушки бабушки, пробабушки теряли в вагонах ( когда их целыми народами ссылали в Казахстан) своих родных и близких
так же знаю знакомых казахов которые своих родных в семьях потеряли в 30-40 годы ,
а те кто не хочет ПОНЯТЬ ЧТО РЕПРЕССИИ ЭТО ТРАГЕДИЯ для нашего народа и черная страшная пятно в истории нашего Казахстана
реально провокаторы и подкожные гниды в нашем нынешнем государстве Казахстан
Цитата: едридмадрид от 01.06.2020 05:36:56
а тебе трольно-ватный провокатор , так и сниться твой ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ РУССКИЙ ШОВИНИЗМ границишей на уровне российского национал патриотического фашизма
запомни КАЗАХСТАН НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО со своими законами, конституцией, гербом флагом и гимном
и ГЛАВНОЕ СО СВОИМ КАЗАХСТАНСКИМ НАРОДОМ ( в отличии от той же России где население не народ , простые статисты , жаль что это стало при коемлевском плишивце) так вот
провокатор ГудЗОн если ты считаешь мой Казахстан частьью дебильного "русского мира" или "недоделонной путинской империей"
то можешь утереться и подмыться ИБО это на данный момент только твои Гудзон влажные и провокационные мечты
Цитата: GoodZone от 01.06.2020 04:59:01
Очень неоднозначное решение... Не способствует оно укреплению мира и добрососедским отношениям. Почему именно сейчас вспомнили об этом, а не раньше или позже? Такое чувство, что ведется последовательная и целенаправленная работа в этом направлении...
Очень неоднозначное решение... Не способствует оно укреплению мира и добрососедским отношениям. Почему именно сейчас вспомнили об этом, а не раньше или позже? Такое чувство, что ведется последовательная и целенаправленная работа в этом направлении...
а тебе трольно-ватный провокатор , так и сниться твой ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ РУССКИЙ ШОВИНИЗМ границишей на уровне российского национал патриотического фашизма
запомни КАЗАХСТАН НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО со своими законами, конституцией, гербом флагом и гимном
и ГЛАВНОЕ СО СВОИМ КАЗАХСТАНСКИМ НАРОДОМ ( в отличии от той же России где население не народ , простые статисты , жаль что это стало при коемлевском плишивце) так вот
провокатор ГудЗОн если ты считаешь мой Казахстан частьью дебильного "русского мира" или "недоделонной путинской империей"
то можешь утереться и подмыться ИБО это на данный момент только твои Гудзон влажные и провокационные мечты
Правильно, Казахстан сейчас не часть России, но Казахстан был частью СССР, и любое очернение СССР, это очернение себя, своих предков. Во времена СССР у Казахстана были и плюсы и минусы, плюсы я думаю побольше. Так же не стоит обвинять в голодоморе другие страны и народы, немало казахов было в управлении государством, в основном вина лежит на них, цели давали с Москвы, но выполнение было местным, если все провели бы более умно, то возможно избежали бы столько смертей.
Путина мы можем и не любить, но нельзя раскачивать лодку с братским русским народом, который кстати говоря является не малой частью казахстанского народа.
Ара горный 01.06.2020 в 12:12:18 # 751714