Токаев поручил создать Государственную комиссию по реабилитации жертв политических репрессий

Цитата: GoodZone от

Очень неоднозначное решение... Не способствует оно укреплению мира и добрососедским отношениям. Почему именно сейчас вспомнили об этом, а не раньше или позже? Такое чувство, что ведется последовательная и целенаправленная работа в этом направлении... Очень неоднозначное решение... Не способствует оно укреплению мира и добрососедским отношениям. Почему именно сейчас вспомнили об этом, а не раньше или позже? Такое чувство, что ведется последовательная и целенаправленная работа в этом направлении...

а тебе трольно-ватный провокатор , так и сниться твой ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ РУССКИЙ ШОВИНИЗМграницишей на уровне российского национал патриотического фашизмазапомни КАЗАХСТАН НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО со своими законами, конституцией, гербом флагом и гимноми ГЛАВНОЕ СО СВОИМ КАЗАХСТАНСКИМ НАРОДОМ ( в отличии от той же России где население не народ , простые статисты , жаль что это стало при коемлевском плишивце) так вотпровокатор ГудЗОн если ты считаешь мой Казахстан частьью дебильного "русского мира" или "недоделонной путинской империей"то можешь утереться и подмыться ИБО это на данный момент только твои Гудзон влажные и провокационные мечты