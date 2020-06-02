2млн$ на удовлетворение потребностей мигрантов Центральной Азии

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философ 02 Июня 2020 в 08:16:53
Пандемия COVID-19 привела к наступлению гуманитарного и финансового кризиса для миллионов мигрантов в Центральной Азии, многие из которых оказались в бедственном положении в странах транзита и назначения по всей Центральной Азии.
Потеря работы и возможности перевода денежных средств оставили семьи без достаточных ресурсов и средств правовой защиты. Мигрантам также не хватает информации о том, как защитить себя от вируса, и соответствующих ресурсов.
В рамках проекта «Безопасная миграция в Центральной Азии» USAID предоставит необходимую помощь, включая информационные ресурсы; направления на услуги; поддержку альтернативных источников средств к существованию; и обучение навыкам, чтобы помочь мигрантам справиться со сложившейся тяжелой ситуацией. Проект также обеспечит защиту прав мигрантов путем предоставления доступа к юридической и психологической поддержке.
Проектом «Безопасная миграция в Центральной Азии» предусмотрена поддержка пяти центральноазиатских республик с помощью основанных на фактических данных практик и трансграничных связей с целью усиления взаимной подотчетности и повышения эффективности правительств, НПО и частного сектора по предотвращению торговли людьми (TIP), защите потерпевших и содействию безопасной миграции.
USAID работает над тем, чтобы лучше оценить сложности, с которыми сталкиваются мигранты и их семьи по всей Азии, и которые усугубились во время продолжающейся пандемии COVID-19. Мигранты могут подвергаться негативному воздействию политики, направленной на защиту населения в целом, столкнуться с ограничением доступа к системам оказания поддержки, а также могут быть вынуждены рассчитывать только на истощающиеся природные ресурсы для выживания. Как и в Центральной Азии, инвестиции осуществляются по всему региону для снижения степени уязвимости и укрепления систем для всех.
https://kz.usembassy.gov/ru/usaid-commits-2-million-to-address-the-needs-of-central-asian-migrants-impacted-by-the-covid-19-pandemic-ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 02.06.2020 в 09:13:59 # 751834
( он мне в день по пару раз на почту ссылку и название скидывает новостей для прочтения)
ДАНИЛОВ новтсь эта с ОФФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПОСОЛЬСТВА США В КАЗАХСТАНЕ ну раз так и Данилов решил поумничать то
едридмадрид 02.06.2020 в 09:16:06 # 751835
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так что верни ПОЛНОЕ название , вернее заголовок к этой новости