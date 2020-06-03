МИД России: С тревогой констатируем, что ситуация с правами СМИ в США ухудшается с каждым днем

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danilov 03 Июня 2020 в 14:47:41
Возмущены непрекращающимся насилием, которое применяют американские правоохранители в отношении освещающей протесты в США международной прессы, в том числе росссийской. Расцениваем преднамеренно жестокое обращение, которому подверглась в Вашингтоне 1 июня с.г. продюсер информационного агентства «Sputnik» Николь Руссел, как недружественный шаг со стороны властей США, а также вопиющее нарушение ими международно-правовых обязательств по обеспечению безопасности журналистов и их беспрепятственной деятельности.
Несмотря на демонстрацию корреспондентом пресс-карты и неоднократные устные заверения Николь Руссел о принадлежности к СМИ, репортер была обстреляна резиновыми пулями, в том числе с применением специальной осколочной гранаты для разгона демонстрантов. В результате продюсер «Sputnik» получила многочисленные травмы, включая огнестрельные ранения. Однако на этом американские «служители правопорядка» не остановились: один из полицейских отбросил журналистку на землю и в буквальном смысле затоптал ее.
Как ни парадоксально, но эта возмутительная и противоправная жестокость в отношении представителя СМИ, которые являются, по сути, гарантом любого демократического общества, имела место у стен Белого дома, который позиционирует Америку как эталон демократии.
Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО отреагировать на этот инцидент.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4145285
Комментарии, по рейтингу, по дате
В чужом, значит, глазу соринку вижу, а у себя бревно не замечаю.
Цитата: lado от 03.06.2020 09:10:31
Тфу, епта, а в России все улучшается!
В чужом, значит, глазу соринку вижу, а у себя бревно не замечаю.
Тфу, епта, а в России все улучшается!
В чужом, значит, глазу соринку вижу, а у себя бревно не замечаю.
Вы вообще поняли сарказм МИДА РФ?
toliktommy 03.06.2020 в 15:51:40 # 751966
Цитата: lado от 03.06.2020 09:10:31
Тфу, епта, а в России все улучшается!
В чужом, значит, глазу соринку вижу, а у себя бревно не замечаю.
Тфу, епта, а в России все улучшается!
В чужом, значит, глазу соринку вижу, а у себя бревно не замечаю.
https://www.golos-ameriki.ru/a/dgv-iran-ukrainian-plane-crash-update-4/5242266.html
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D0%BC%D0%B2%D0%B4-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0/a-53519268
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7176723
https://www.dw.com/ru/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3-%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B5/a-50073164
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B5/a-53177280
https://rus.azattyq.org/a/24090823.html
https://www.radiosvoboda.org/a/25238961.html
https://www.kommersant.ru/doc/2413718
http://www.newsru.com/world/24feb2014/euroukra.html
МишкаНаСевер 03.06.2020 в 18:51:25 # 751979