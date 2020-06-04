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Политика
Спокойной ночи, Америка
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danilov 04 Июня 2020 в 13:49:07
Пожелание «Спокойной ночи, Америка» в официальном Twitter Посольства России в США встретило массу негатива англоязычных пользователей. Они посчитали доброжелательное сообщение за издёвку над американским народом:



Quote:
«Мы не друзья».

«Ясно, что вы делаете. Отправляйтесь в ад. Вы недооцениваете количество истинных патриотов, желающих победить фашизм раз и навсегда».

«Спокойной ночи, враги государства».

«Они над нами смеются или что?»


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  Zoggyla 04.06.2020 в 16:02:38   # 752047
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