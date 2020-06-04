Спокойной ночи, Америка

«Мы не друзья».



«Ясно, что вы делаете. Отправляйтесь в ад. Вы недооцениваете количество истинных патриотов, желающих победить фашизм раз и навсегда».



«Спокойной ночи, враги государства».



«Они над нами смеются или что?»