Спокойной ночи, Америка

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danilov 04 Июня 2020 в 13:49:07
Quote:
«Мы не друзья».
«Ясно, что вы делаете. Отправляйтесь в ад. Вы недооцениваете количество истинных патриотов, желающих победить фашизм раз и навсегда».
«Спокойной ночи, враги государства».
«Они над нами смеются или что?»
«Ясно, что вы делаете. Отправляйтесь в ад. Вы недооцениваете количество истинных патриотов, желающих победить фашизм раз и навсегда».
«Спокойной ночи, враги государства».
«Они над нами смеются или что?»
ИТП
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