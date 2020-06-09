Секрет по недрам

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danilov 09 Июня 2020 в 14:10:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 09.06.2020 в 14:45:27 # 752362
то Путин - ПРОСРАЛ НАРОДНОЕ БОГАТСТВО
ну а чтоб холопы и крепостные меньше знали что и как
УКАЗ ЗАСЕКРЕТИТЬ данные, в стиле плешивого обнуленца ихтамнет, подохли, убили и и прочее НЕЕЕ не знаем и вообще СЕКРЕТ
Quote:
Список стратегических видов полезных ископаемых определяет правительство РФ. В настоящее время к ним относятся никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкие земли иттриевой группы, особое чистое кварцевое сырье.
Нечего раздувать, нормальный закон, все это сырье используется в оборонной промышленности.