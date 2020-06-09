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Политика
Секрет по недрам
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danilov 09 Июня 2020 в 14:10:12
ПУТИН ОТНЕС К ГОСТАЙНЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ЗАПАСОВ В НЕДРАХ, ОБЪЕМАХ ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВИДОВ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ - УКАЗ.
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  едридмадрид 09.06.2020 в 14:45:27   # 752362
если это не фейэк как тут часто Данилов выкладывает без всяких источников

то Путин - ПРОСРАЛ НАРОДНОЕ БОГАТСТВО

ну а чтоб холопы и крепостные меньше знали что и как

УКАЗ ЗАСЕКРЕТИТЬ данные, в стиле плешивого обнуленца ихтамнет, подохли, убили и и прочее НЕЕЕ не знаем и вообще СЕКРЕТ
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  NBE 09.06.2020 в 14:57:22   # 752367
https://1prime.ru/state_regulation/20200608/831591779.html
Quote:
Список стратегических видов полезных ископаемых определяет правительство РФ. В настоящее время к ним относятся никель, кобальт, тантал, ниобий, бериллий, литий, редкие земли иттриевой группы, особое чистое кварцевое сырье.

Нечего раздувать, нормальный закон, все это сырье используется в оборонной промышленности.
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