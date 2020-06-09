Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist

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danilov 09 Июня 2020 в 14:15:44
Термин blacklist заменили на blocklist, уходят термины master/slave (хозяин/раб).
- Понятно, что есть люди, которых такие термины обижают и заставляют чувствовать себя нежеланными по историческим и социальным причинам. Этого достаточно, чтобы заменить их,- написал написал автор коммита Филиппо Валсорда, руководитель отдела криптографии и безопасности в отделе разработки языка Go в компании Google.
Есть у переименования, по его мнению, и другая причина - allowlist и blocklist более понятны, чем whitelist и blacklist.
https://www.kp.ru/online/news/3901186/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 09.06.2020 09:08:38Браки внутрирасовые будут запрещены. Для усреднения межрасовых различий. Да, черный строгий костюм - это вызов обществу.
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
Черный карандаш - карандаш Флойда, в честь невинно убиенного,
Черная пятница - несветлый канун субботы, Пятница из-за рабовладельца Робинзона исключена из дней недели,
Антрацит - блестящий уголь антагонистического белому цвета,
сушеные листья чая имеют зеленый или антрацитовый цвет
Цитата: Zoggyla от 09.06.2020 10:38:31
Цитата: NBE от 09.06.2020 09:08:38Браки внутрирасовые будут запрещены. Для усреднения межрасовых различий. Да, черный строгий костюм - это вызов обществу.
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
Да фига лысого - у меня пит черно белый.А браки отдельная тема ...
Цитата: htmaker от 09.06.2020 10:56:06
Минусовая клема тоже чёрная, нужно менять!
Минусовая клема тоже чёрная, нужно менять!
Почему минусовая? Получается, уже несет отрицательный заряд? Нужно срочно поменять на положительный!
Цитата: bolatbol от 09.06.2020 10:44:03
Черная дыра -
афроамериканская дыра - дыра цвета безлунной ночи
Черный карандаш - карандаш Флойда, в честь невинно убиенного,
Черная пятница - несветлый канун субботы, Пятница из-за рабовладельца Робинзона исключена из дней недели,
Антрацит - блестящий уголь антагонистического белому цвета,
сушеные листья чая имеют зеленый или антрацитовый цвет
Черная дыра -
Черный карандаш - карандаш Флойда, в честь невинно убиенного,
Черная пятница - несветлый канун субботы, Пятница из-за рабовладельца Робинзона исключена из дней недели,
Антрацит - блестящий уголь антагонистического белому цвета,
сушеные листья чая имеют зеленый или антрацитовый цвет
Я люблю антрацитовый кофе.
Блин, я даже такого слова не знал .
Спасибо!
У нас в компании часто проводят тренинги. В компаниях часто используется термин “brainstorm” что означает штурмовать мозги для идей (выражение носило исключительно положительный окрас). Нам же сказали это оскорбительно для тех у кого эпилепсия или другие отклонения и мы должны заменить на “thought shower” что означает мысленный душ