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Политика
Из-за акций против расизма изменили язык программирования Go: вместо blacklist будет blocklist
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danilov 09 Июня 2020 в 14:15:44
После накрывшей США волны протестов из-за прав афроамериканцев "подчищать" слова вынуждены даже программисты. Теперь использовать термины, где упоминается "black" (черный) или "slave" (раб) неполиткорректно и опасно, может кому-то не понравится и придется в лучшем случае извиняться. Поэтому в язык программирования Co внесли изменения.

Термин blacklist заменили на blocklist, уходят термины master/slave (хозяин/раб).

- Понятно, что есть люди, которых такие термины обижают и заставляют чувствовать себя нежеланными по историческим и социальным причинам. Этого достаточно, чтобы заменить их,- написал написал автор коммита Филиппо Валсорда, руководитель отдела криптографии и безопасности в отделе разработки языка Go в компании Google.

Есть у переименования, по его мнению, и другая причина - allowlist и blocklist более понятны, чем whitelist и blacklist.

https://www.kp.ru/online/news/3901186/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 09.06.2020 в 14:54:42   # 752366
Природа чёрного цвета означает отрицательность, и это первично для этих слов.
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  NBE 09.06.2020 в 15:08:38   # 752369
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
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  Aborigen 09.06.2020 в 16:26:44   # 752373
Что делать с "Черным квадратом" Малевича, да и с черным цветом в общем? Мир однозначно сошел с ума
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  Zoggyla 09.06.2020 в 16:36:24   # 752374
Сериал " Черное зеркало", страшно подумать!
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  Zoggyla 09.06.2020 в 16:38:31   # 752375
Цитата: NBE от 09.06.2020 09:08:38
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
Браки внутрирасовые будут запрещены. Для усреднения межрасовых различий. Да, черный строгий костюм - это вызов обществу.
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  bolatbol 09.06.2020 в 16:44:03   # 752376
Черная дыра - афроамериканская дыра - дыра цвета безлунной ночи
Черный карандаш - карандаш Флойда, в честь невинно убиенного,
Черная пятница - несветлый канун субботы, Пятница из-за рабовладельца Робинзона исключена из дней недели,
Антрацит - блестящий уголь антагонистического белому цвета,
сушеные листья чая имеют зеленый или антрацитовый цвет
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  htmaker 09.06.2020 в 16:56:06   # 752378
Минусовая клема тоже чёрная, нужно менять!

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  Рамзес 09.06.2020 в 17:13:38   # 752382
Цитата: Zoggyla от 09.06.2020 10:38:31
Цитата: NBE от 09.06.2020 09:08:38
Давайте грохнем всех нигеров, ведь они черные, а это уже неполиткорректно.
Браки внутрирасовые будут запрещены. Для усреднения межрасовых различий. Да, черный строгий костюм - это вызов обществу.

Да фига лысого - у меня пит черно белый.А браки отдельная тема ...
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  serikx 09.06.2020 в 17:28:02   # 752388
Цитата: htmaker от 09.06.2020 10:56:06
Минусовая клема тоже чёрная, нужно менять!


Почему минусовая? Получается, уже несет отрицательный заряд? Нужно срочно поменять на положительный!
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  KS 09.06.2020 в 18:57:37   # 752407
Цитата: bolatbol от 09.06.2020 10:44:03
Черная дыра - афроамериканская дыра - дыра цвета безлунной ночи
Черный карандаш - карандаш Флойда, в честь невинно убиенного,
Черная пятница - несветлый канун субботы, Пятница из-за рабовладельца Робинзона исключена из дней недели,
Антрацит - блестящий уголь антагонистического белому цвета,
сушеные листья чая имеют зеленый или антрацитовый цвет

Я люблю антрацитовый кофе.
Блин, я даже такого слова не знал .
Спасибо!
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  KS 09.06.2020 в 19:05:51   # 752408
Отступление от темы, но.
У нас в компании часто проводят тренинги. В компаниях часто используется термин “brainstorm” что означает штурмовать мозги для идей (выражение носило исключительно положительный окрас). Нам же сказали это оскорбительно для тех у кого эпилепсия или другие отклонения и мы должны заменить на “thought shower” что означает мысленный душ
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