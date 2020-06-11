Поправки к новой Конституции РФ, которые почему-то не обсуждают

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danilov 10 Июня 2020 в 23:36:24
Но почему-то никто особо не обратил внимание на поправки о пожизненных сенаторах, а также праве Президента РФ после истечения срока полномочий пожизненно заседать в Совете Федерации.
Именно об этих интересных поправках расскажу в данной статье.
1. Президент РФ вправе назначить 7 сенаторов на пожизненный срок.
Частью 2 статьи 95 Конституции РФ, в случае одобрения проекта изменений народным голосованием, Президенту будет предоставлено право назначения 30 сенаторов Совета Федерации, из которых не более 7 могут быть назначены пожизненно.
Требования для сенаторов следующие:
гражданин РФ, достигший 30 лет, который постоянно проживает на территории РФ,
отсутствие иностранного гражданства, либо вида на жительство и иного аналогичного документа, на основании которого он может проживать на территории другого государства,
запрет на открытие и наличие счетов (вкладов) в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.
Для пожизненных сенаторов важно наличие у них выдающихся заслуг перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Не стоит забывать, что Президент РФ вправе признать за любым гражданином наличие выдающихся заслуг перед страной, в том числе путем награждения его государственным наградами.
Сенаторы, как впрочем и депутаты Госдумы РФ, обладают неприкосновенностью на весь срок осуществления ими своих полномочий. Пожизненные сенаторы будут обладать ей, соответственно, пожизненно.
Неприкосновенность означает, что сенаторы (депутаты) не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев задержания их на месте преступления, а также подвергнуты личному досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено федеральным законом для обеспечения безопасности других людей.
2. Президент РФ, полномочия которого истекли, вправе пожизненно остаться сенатором.
Упомянутой статьей 95 Конституции РФ закрепляется право Президента РФ, который прекратил свои полномочия ввиду истечения срока полномочий либо досрочно в случае его отставки, - пожизненно быть членом Совета Федерации. Конечно же, Президент РФ может и отказаться от подобной должности добровольно.
Если Вы не верите, что такие поправки существуют, то можете посмотреть текст законопроекта на официальном сайте консультанта (Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ).
https://zen.yandex.ru/media/id/5e8df65675036f20b2445af5/samye-rezonansnye-popravki-k-konstitucii-rf-5ede8e82b933d715fa05fadc
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Вот обновленная конституция уже предзаказывается на озоне