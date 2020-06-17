 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Лига сторонников партии
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 17 Июня 2020 в 19:03:21
В Нур-Султане общественные деятели Ерлан Саиров, Мурат Абенов, Бибигуль Даулетбек, Марат Шибутов, Эдуард Полетаев объявили о создании политического движения «Лига сторонников партии «Nur Otan», передает Azattyq Rýhy.

«Лига сторонников партии «Nur Otan» предложит оптимальную формулу для преодоления накопившихся в стране проблем. Она руководствуется принципами социальной справедливости, равенства возможностей, формирования преемственности поколений в политике, обеспечение развития и экономического роста.

«Народ Казахстана всегда выбирал эволюционный путь развития, а не революционный. Поэтому Лига исходит из принципа, что решение непростых социальных проблем в рамках парадигмы общественно-политических процессов должно строиться на основе диалога и консенсуса. Принципы плюрализма мнений и социальной справедливости являются важным условием развития», – сказал директор Института Евразийской интеграции, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, кандидат политических наук Ерлан Саиров.

Члены инициативной группы по созданию «Лиги сторонников партии «Nur Otan» уверены, что миссия нового политического института будет поддержана широкой общественностью.

https://rus.azattyq-ruhy.kz/politics/10799-obshchestvennye-deiateli-sairov-abenov-dauletbek-i-drugie-zaiavili-o-sozdanii-novogo-politicheskogo-dvizheniia-liga-storonnikov-partii-nur-otan
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 17.06.2020 в 19:40:37   # 753164
Рабочих на стройку не хватает, а они партию открывают
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь