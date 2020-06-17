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danilov 17 Июня 2020 в 19:03:21
«Лига сторонников партии «Nur Otan» предложит оптимальную формулу для преодоления накопившихся в стране проблем. Она руководствуется принципами социальной справедливости, равенства возможностей, формирования преемственности поколений в политике, обеспечение развития и экономического роста.
«Народ Казахстана всегда выбирал эволюционный путь развития, а не революционный. Поэтому Лига исходит из принципа, что решение непростых социальных проблем в рамках парадигмы общественно-политических процессов должно строиться на основе диалога и консенсуса. Принципы плюрализма мнений и социальной справедливости являются важным условием развития», – сказал директор Института Евразийской интеграции, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК, кандидат политических наук Ерлан Саиров.
Члены инициативной группы по созданию «Лиги сторонников партии «Nur Otan» уверены, что миссия нового политического института будет поддержана широкой общественностью.
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