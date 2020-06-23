Лукашенко приказал выводить деньги из российских банков

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философ 23 Июня 2020 в 12:50:42
Команда была дана именно по банкам с российским капиталом, рассказал один из банкиров. Это в том числе «дочки» Сбербанка и ВЭБа (БПС-Сбербанк и «БелВЭБ»), которые традиционно активно сотрудничали с «госами».
Указание пришло в третьей декаде мая: предприятия с госкапиталом стали получать письма с грифом «для служебного пользования» из министерств и концернов, которые ссылались на поручение правительства
. В самом кабмине существование подобного документа не подтвердили, но процесс запустить все же удалось: ряд госпредприятий выполнили поручение. Письма о необходимости перевести счета в госбанки рассылали, в частности, «Беллегпром» и Минстройархитектуры.
Массового, лавинообразного оттока клиентов из «дочек» российских госбанков не произошло, говорят банкиры. В отдельных случаях закрыть счета просто невозможно: для этого нужно погасить кредиты, а деньги есть не у всех.
Ноги у инициативы растут из администрации президента Белоруссии Александра Лукашенко, солидарны источники. По личному поручению Лукашенко на прошлой неделе силовики нагрянули с обыском в минский офис принадлежащего «Газпрому» Белгазпромбанка, где изъяли 4 млн долларов наличными, ценные бумаги, золото, а также коллекцию картин стоимостью 20 млн долларов.
Топ-менеджеры банка были задержаны по уголовным делам о неуплате налогов и создании ОПГ. Оказавшись за решеткой, они дали признательные показания на бывшего главу банка Виктора Бабарико, который баллотировался на пост президента Белоруссии на предстоящих в августе выборах.
В четверг Бабарико был задержан и помещен в СИЗО КГБ. Глава Комитета государственного контроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что к противоправной деятельности в банке причастны большие «начальники в «Газпроме», а, может быть, и выше».
Договориваться с Лукашенко Кремль посылает главу МИД Сергея Лаврова, который 20 июня прибудет в Минск в двухдневным визитом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в пятницу, что действия Белоруссии не останутся без ответа.
«Подобные обвинения в адрес уважаемых международных компаний не могут быть голословными. Интересы российских компаний, тем более экономических гигантов, всегда находятся под защитой российского государства», - сказал Песков.
Он добавил, что защита российских компаний компаний, которые работают в других странах, в том числе в Белоруссии, является «одним из приоритетов» для государства.
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/lukashenko-prikazal-vyvodit-dengi-iz-rossiyskikh-bankov-1029325997
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