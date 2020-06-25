Суд поддержал инициативу Трампа, обязывающую больницы заранее сообщать цены

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danilov 25 Июня 2020 в 13:34:07
По информации The New York Times, обозначенное предложение является частью глобальных усилий администрации Белого дома по повышению прозрачности деятельности в области здравоохранения.
Американская ассоциация больниц в ходе судебного процесса утверждала, что Белый дом не имеет законных полномочий требовать публикации оговоренных цен. Ассоциация предупредила о возможных неблагоприятных последствиях, к которым может привести такая инициатива.
Однако судья принял решение в пользу президентской администрации, отклонив и другие аргументы второй стороны. Организация в свою очередь заявила о намерении обжаловать вердикт.
«Это предложение никак не поможет пациентам понять свои текущие расходы, – приводит газета слова вице-президента больничной ассоциации. – Это серьезно обременит госпитали во времена ограниченности ресурсов».
Указывается, что правило прозрачности цен вступит в силу в январе.
«Большая победа для пациентов – Федеральный суд поддержал транспарентность цен в госпиталях. Пациенты заслуживают знать цену на медицинское обслуживание до того, как они войдут в больницу. И благодаря моим действиям, они смогут это сделать», – написал Трамп.
https://www.nytimes.com/2020/06/23/upshot/hospitals-lost-price-transparency-lawsuit.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Федеральный суд столичного округа Колумбия поддержал инициативу администрации президента США Дональда Трампа, согласно которой больницы и медицинские страховые компании обязаны публиковать оговоренные цены на оказываемые ими услуги, которые обычно держатся в секрете.чем то похоже на услуги бандитов, лечишься, лечишься, а в конце тебя на счетчик сажают. Все таки США страна бандитов, как внешней политикой, так и внутренней.