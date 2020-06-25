Время тоев уходит, наступает время разума, науки, труда - Президент

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danilov 25 Июня 2020 в 14:49:37
«К сожалению, среди нас немало и тех, кто скептически относится к созидательному труду. Меня это не может не огорчать. Мы должны в корне пересмотреть отношение общества к труженикам. Каждый труд должен быть в почете. Поэтому я учредил новую государственную награду «Халық алғысы» и расширил перечень заслуг для поощрения орденом «Еңбек Данқы».
В прошлом году мы пригласили в Акорду простых тружеников предприятий, села и наградили их орденами. Мы должны создавать вокруг таких людей своеобразную ауру уважения и даже обожания, чтобы наши юные соотечественники понимали, что общественного признания можно добиться не только на престижных позициях на государственной службе, но и простым трудом», – сказал К.Токаев.
Президент напомнил, что Правительством разработана Карта занятости, на ее реализацию направляется до 1 триллиона тенге. В Казахстане около 2 миллионов самозанятых, довольно большая безработица. Это серьезнейшая социальная проблема, которую надо оперативно решить.
«Считаю, что идеология труда должна занимать ведущее место в произведениях и выступлениях авторитетных представителей интеллигенции. Сейчас не время восхищаться традициями проведения тоев в духе поговорки «Той тойға ұлассын». В технологическую эру мы должны оставить в прошлом праздные разговоры, самовосхваление. Даже в нынешнее время угрожающей миру пандемии некоторые граждане в своих письмах просят меня разрешить проведение тоев. Наступила эпоха самовыживания государств, и труд как образ жизни должен выходить на передний план. Время тоев уходит. Наступает время разума, науки, знаний, труда», – подчеркнул Глава государства.
https://www.inform.kz/ru/vremya-toev-uhodit-nastupaet-vremya-razuma-nauki-truda-prezident_a3665786
Комментарии, по рейтингу, по дате
Как труд за 50-60 тыс.тенге может быть почетным и как к нему относиться после этого?