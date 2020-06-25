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Политика
Биртанов освобожден от занимаемой должности
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danilov 25 Июня 2020 в 18:19:57


Раскрыть "Назначить Цоя Алексея Владимировича Министром здравоохранения Республики Казахстан", - говорится на сайте Акорды.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ves_evg 25.06.2020 в 18:29:04   # 753940
Вот это поворот!!!
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  Nafis 25.06.2020 в 18:29:13   # 753941
Ну посмотрим что на старого спишут что новому припишут. И что у нас изменится.
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  alpha_portal 25.06.2020 в 18:53:39   # 753945
Ну старый ж заболел же вроде?
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  Walter 25.06.2020 в 19:16:14   # 753948
Этот врачем то не работал ни дня. Какие то должности какие то компании. Как в мз оказался?
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  Денис222 25.06.2020 в 19:25:25   # 753949
Цитата: Walter от 25.06.2020 13:16:14
Этот врачем то не работал ни дня. Какие то должности какие то компании. Как в мз оказался?

Как?) Купил! Разве у нас на должность назначают по призванию, по тому каков ты специалист и т.п.?
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  КЕДЫ 25.06.2020 в 19:26:18   # 753950
кореец подозрительный какой то. на картежника похож.
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  alpha_portal 25.06.2020 в 20:18:45   # 753954
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.
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  Мура45 25.06.2020 в 20:23:57   # 753956
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Такая же фигня. Третий день уже.температура. Хорошо хоть кашля нет Сегодня чуть полегче.
Выздоравливай, брат!
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  alpha_portal 25.06.2020 в 20:29:28   # 753958
Цитата: Мура45 от 25.06.2020 14:23:57
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Такая же фигня. Третий день уже.температура. Хорошо хоть кашля нет Сегодня чуть полегче.
Выздоравливай, брат!

Спасибо. На все воля Божья. Буду молиться. Здоровье у меня ни к черту. Могу не перенести.
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  Мура45 25.06.2020 в 20:33:24   # 753959
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:29:28
Цитата: Мура45 от 25.06.2020 14:23:57
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Такая же фигня. Третий день уже.температура. Хорошо хоть кашля нет Сегодня чуть полегче.
Выздоравливай, брат!

Спасибо. На все воля Божья. Буду молиться. Здоровье у меня ни к черту. Могу не перенести.


Но но! Прочь тоску и пессимизьм!
Кароч, мой способ - по таблетке парацетамола, цитрамона, антигриппина за раз и минимум два раза в день, плюс обильное питьё горячего чая с лимоном или др фруктами и, самое главное, сон.
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  Ал 25.06.2020 в 20:34:45   # 753960
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.
Такая температура может появиться при аллергии и даже расстройстве желудка. Не считая туберкулеза (тьфу-тьфу). https://ru.wikipedia.org/wiki/Субфебрильная_температура

Обоняние (нюх) есть? Это один из частых признаков заболевания короновирусом - потеря обоняния при отсутствии насморка (соплей).

Хотя у меня в методе и большие сомнения, я бы попробовал парами накапанного на маску этилового спирта или водки с пяток минут подышать.

Лично мне при возникновении подобных недомоганий обычная йодная сетка помогает.
Разве что предварительно стоит уточнить что нет проблем с щитовидкой Quote:
Избыток йода и его проявления:
Избыток йода в организме может наблюдаться при гипертиреозе - общий уровень йода резко повышается. Щитовидная железа не сильно увеличивается, но может развиться и базедова болезнь с зобом, экзофтальмом, тахикардией. Кроме этого наблюдается раздражительность, мышечная слабость, потливость, исхудание, склонность к диарее. Основной обмен повышается, наблюдается гипертермия, дистрофические изменения кожи и ее придатков, раннее поседение, депигментация кожи на ограниченных участках (vitiligo), атрофия мышц.
Кроме того, описаны случаи отравления йодом.
Элементарный йод очень токсичен. Ранними симптомами отравления являются рвота, сильные боли в животе и диарея. Смерть наступает вследствие шока от раздражения большого количества нервных окончаний.
При действии паров йода (в условиях производства) наблюдается кашель, слезотечение, конъюнктивит, опухание околоушных желез, головные боли, шум в ушах, головокружения. Последствиями хронического отравления являются катар слизистых оболочек и общее расстройство питания.

Недостаток йода и его проявления:
Недостаток йода наблюдается при недостаточном поступлении йода с пищей и водой или при гипофункции щитовидной железы.
При недостаточном поступлении йода у взрослых развивается зоб (увеличение щитовидной железы).
У детей недостаток йода сопровождается резкими изменениями всей структуры тела. Ребенок перестает расти, умственное развитие задерживается (кретинизм).
При полном удалении щитовидной железы или при ее резкой гипофункции развивается болезнь - миксидема - с падением основного обмена, сонливостью,замедлением речи, чувством "ползания мурашек", болями в суставах, отдутловатостью лица, облысением, утолщением слизистых, тугоухостью, хрипотой голоса.
https://www.pharmamed.ru/library_9.htm
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  alpha_portal 25.06.2020 в 20:43:24   # 753962
Про симптомы... Пока только температура. Кашель тоже есть но он у меня хронический. Уже много лет. И редкий. Лежу с увлажнителем, пью воду, чай с лимоном. Завтра фрукты закажу. Пока лекарства не пил. Я как то сомневаюсь при 37 пить парацетомол. Его при хотябы 38 пьют. А так организм же пока борится.
Кроме парацетомола и аспирина думаю ничего пить не буду.
Обоняние все в норме. Ну может пока. Если что буду отписываться. Но теперь я дома надолго. Моя соц ответственность запрет меня надолго. Вот бы еще тесты бы делали на ковид. А так я даже звонить не хочу. Все говорят что там завал и тестов нет
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  Ал 25.06.2020 в 20:47:35   # 753963
Quote:
Живот на живот и все заживет.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/proverbs/35936/Перепихнин

Quote:
- Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только лекарства не принимала, всё равно кашель не проходит.
- А травки не пробовали?
- Пробовали. Хихикает, но все равно кашляет...
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  alpha_portal 25.06.2020 в 20:50:57   # 753964
Цитата: Ал от 25.06.2020 14:34:45
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.
Такая температура может появиться при аллергии и даже расстройстве желудка. Не считая туберкулеза (тьфу-тьфу). https://ru.wikipedia.org/wiki/Субфебрильная_температура

Обоняние (нюх) есть? Это один из частых признаков заболевания короновирусом - потеря обоняния при отсутствии насморка (соплей).

Хотя у меня в методе и большие сомнения, я бы попробовал парами накапанного на маску этилового спирта или водки с пяток минут подышать.

Лично мне при возникновении подобных недомоганий обычная йодная сетка помогает.
Разве что предварительно стоит уточнить что нет проблем с щитовидкой Quote:
Избыток йода и его проявления:
Избыток йода в организме может наблюдаться при гипертиреозе - общий уровень йода резко повышается. Щитовидная железа не сильно увеличивается, но может развиться и базедова болезнь с зобом, экзофтальмом, тахикардией. Кроме этого наблюдается раздражительность, мышечная слабость, потливость, исхудание, склонность к диарее. Основной обмен повышается, наблюдается гипертермия, дистрофические изменения кожи и ее придатков, раннее поседение, депигментация кожи на ограниченных участках (vitiligo), атрофия мышц.
Кроме того, описаны случаи отравления йодом.
Элементарный йод очень токсичен. Ранними симптомами отравления являются рвота, сильные боли в животе и диарея. Смерть наступает вследствие шока от раздражения большого количества нервных окончаний.
При действии паров йода (в условиях производства) наблюдается кашель, слезотечение, конъюнктивит, опухание околоушных желез, головные боли, шум в ушах, головокружения. Последствиями хронического отравления являются катар слизистых оболочек и общее расстройство питания.

Недостаток йода и его проявления:
Недостаток йода наблюдается при недостаточном поступлении йода с пищей и водой или при гипофункции щитовидной железы.
При недостаточном поступлении йода у взрослых развивается зоб (увеличение щитовидной железы).
У детей недостаток йода сопровождается резкими изменениями всей структуры тела. Ребенок перестает расти, умственное развитие задерживается (кретинизм).
При полном удалении щитовидной железы или при ее резкой гипофункции развивается болезнь - миксидема - с падением основного обмена, сонливостью,замедлением речи, чувством "ползания мурашек", болями в суставах, отдутловатостью лица, облысением, утолщением слизистых, тугоухостью, хрипотой голоса.
https://www.pharmamed.ru/library_9.htm

А хрен его знает где у меня проблемы есть. Ожирение. Поправился сильно. Может и щитовидка может и сахар. Я в поликлиннику ни хожу. Я лечился больше 6 лет непонятно от чего у наших чудо врачей. В итоге бросил лечится и вроде нормально. Че мне только не лечили. Изверги.
А так я думаю у меня везде есть небольшие проблемы. В погоне за выживанием в условиях отсутствия нормально работы некогда заниматься собой. Так что запустились вот
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  Ал 25.06.2020 в 21:02:26   # 753965
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:50:57
А хрен его знает где у меня проблемы есть. Ожирение. Поправился сильно. Может и щитовидка может и сахар. Я в поликлиннику ни хожу. Я лечился больше 6 лет непонятно от чего у наших чудо врачей. В итоге бросил лечится и вроде нормально. Че мне только не лечили. Изверги.
А так я думаю у меня везде есть небольшие проблемы. В погоне за выживанием в условиях отсутствия нормально работы некогда заниматься собой. Так что запустились вот
Quote:
Почему русские (?) не ходят в больницу? Потому что у русских (?) две болезни: хуйня и пиздец. Пиздец совсем не лечится, а хуйня сама проходит


Лично меня сильно выручают периодические медосмотры.

Анализы на "сахар" можно в частной лаборатории сдать. В распечатке будет указано, анализ в норме или нет.
С эндокринологом же без посещения и сдачи анализов общаться не получится. Разве что узнал что один из признаков брадикардии (связанной с щитовидкой) - пульс ниже нормы (60 ударов в минуту).

Кстати, мне от последствий отравления однажды никакие препараты несколько дней подряд не смогли помочь, а вот пара стопок водки за один прием выручили...
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  Pole13 25.06.2020 в 21:04:15   # 753967
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Я тоже вчера слег, температура 38, но кашля, одышки нет. Среди друзей тоже многие болеют.
И видать таких как мы много, в аптеках нет градусников и парацетамола
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  Ал 25.06.2020 в 21:10:23   # 753969
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  Мура45 25.06.2020 в 21:13:41   # 753971
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:04:15
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Я тоже вчера слег, температура 38, но кашля, одышки нет. Среди друзей тоже многие болеют.
И видать таких как мы много, в аптеках нет градусников и парацетамола


Ну вот..
Альфа портал как спусковой крючок - ща по нарастающей начнутся признания о начале болезни, и объявят потом Титус зоной карантина.
Поле13 ты тоже выздоравливай, брат
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  Рамзес 25.06.2020 в 21:18:13   # 753972
Две недели ,первая самая жопная температура слабость и кашель сухой.Через неделю пошел на рентген и к врачу онлайн,рентген показал бронхит.Пропил неделю антибиотики лекарства,сегодня сходил на прием вроде полегчало.Еще дней 10 иммуно восстанавливающие препараты + витамины ,ромашка ,шиповник,эхинацея (обильное теплое питье в течении всего времени).
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  Pole13 25.06.2020 в 21:23:22   # 753974
Цитата: Мура45 от 25.06.2020 15:13:41
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:04:15
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Я тоже вчера слег, температура 38, но кашля, одышки нет. Среди друзей тоже многие болеют.
И видать таких как мы много, в аптеках нет градусников и парацетамола


Ну вот..
Альфа портал как спусковой крючок - ща по нарастающей начнутся признания о начале болезни, и объявят потом Титус зоной карантина.
Поле13 ты тоже выздоравливай, брат

Спасибо, не хотел привлекать к себе внимание, ну раз Альф начал, то может наш пример других побудит быть настороже.
Самое обидное, на автобусах не ездил, на базар не ходил, везде в маске и все равно заболел. Две недели буду дома.
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  alpha_portal 25.06.2020 в 21:24:33   # 753975
А давайте опрос проведем, кто из Титусян с температурой, кто с подтвержденым covid (переболел/болеет), кто не болеет вообще и у кого болеют знакомые или родственники. Будет интересно.
А Города скоро все опять позакрывают. Ситуация действительно наколилась.
Маски сейчас - только хуже. Потеет все чешется, люди не произвольно трогают лицо руками. Я сам точно так же. Ну а что делать. Никак иначе. Я не представляют каково сейчас медикам, которые в полном обмундировании ездят. Это же кошмар.
Так что жара с одной стороны убивает под солнечными лучами быстрее заразу, но изза потливости людей, у вирусов сейчас больше шансов попасть в организм человеку.
Как бы я не оберегался, как бы не мыл руки, санитайзер, все дела. Все равно заболел. Теперь придется сидеть дома
Мне любопытно что теперь с кредитом делать и собственно с существованием. Походу время уходить в интернет. Где тут платят за посты
Времени теперь вагон и тележка
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  alpha_portal 25.06.2020 в 21:26:40   # 753977
Quote:
Еще дней 10 иммуно восстанавливающие препараты
- уже давно всем извесно что это пустая трата денег. Нет никакой эффективности от нынешних бадов.
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  Денис222 25.06.2020 в 21:28:22   # 753979
Зато по всему городу новые дороги...тротуары...бордюры будут...ведь сейчас их самое время менять
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  Денис222 25.06.2020 в 21:29:48   # 753981
Болеющим лёгкой болезни и скорейшего выздоровления! Крепитесь, все закончится...дай бог с минимальными потерями
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  Рамзес 25.06.2020 в 21:31:49   # 753982
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 15:26:40
Quote:
Еще дней 10 иммуно восстанавливающие препараты
- уже давно всем извесно что это пустая трата денег. Нет никакой эффективности от нынешних бадов.

Уже купил
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  Ал 25.06.2020 в 21:32:03   # 753983
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:23:22
Спасибо, не хотел привлекать к себе внимание, ну раз Альф начал, то может наш пример других побудит быть настороже.
Самое обидное, на автобусах не ездил, на базар не ходил, везде в маске и все равно заболел. Две недели буду дома.
Дык, для заражения вполне достаточно после носителя ручки входной двери или перил с кнопками лифта коснуться, а после в ближайшее время не обработать антисептиком или не помыть руки.

Не знаю что на данный момент происходит с климатом в вашем городе, а в моем резкие перепады температур вспышке обычных ОРЗ способствуют...
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  Денис222 25.06.2020 в 21:32:49   # 753985
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:23:22
Цитата: Мура45 от 25.06.2020 15:13:41
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:04:15
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Я тоже вчера слег, температура 38, но кашля, одышки нет. Среди друзей тоже многие болеют.
И видать таких как мы много, в аптеках нет градусников и парацетамола


Ну вот..
Альфа портал как спусковой крючок - ща по нарастающей начнутся признания о начале болезни, и объявят потом Титус зоной карантина.
Поле13 ты тоже выздоравливай, брат

Спасибо, не хотел привлекать к себе внимание, ну раз Альф начал, то может наш пример других побудит быть настороже.
Самое обидное, на автобусах не ездил, на базар не ходил, везде в маске и все равно заболел. Две недели буду дома.

Все равно все переболеют.. хотим этого или нет...
Вопрос вот в чем... слышал, и много раз, что ночью якобы что-то распыляют...поэтому люди стали болеть значительно больше...я конечно думаю это абсурд...кто, что слышал?
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  Ал 25.06.2020 в 21:36:41   # 753986

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  alpha_portal 25.06.2020 в 21:41:20   # 753989
Цитата: Денис222 от 25.06.2020 15:32:49
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:23:22
Цитата: Мура45 от 25.06.2020 15:13:41
Цитата: Pole13 от 25.06.2020 15:04:15
Цитата: alpha_portal от 25.06.2020 14:18:45
Ну вот ребята и я заболел походу. Лежу. Температура пока что 37.3. Берегите себя.
Че там со скорой хрен знает. Но помоему вызывать смысла нет.

Я тоже вчера слег, температура 38, но кашля, одышки нет. Среди друзей тоже многие болеют.
И видать таких как мы много, в аптеках нет градусников и парацетамола


Ну вот..
Альфа портал как спусковой крючок - ща по нарастающей начнутся признания о начале болезни, и объявят потом Титус зоной карантина.
Поле13 ты тоже выздоравливай, брат

Спасибо, не хотел привлекать к себе внимание, ну раз Альф начал, то может наш пример других побудит быть настороже.
Самое обидное, на автобусах не ездил, на базар не ходил, везде в маске и все равно заболел. Две недели буду дома.

Все равно все переболеют.. хотим этого или нет...
Вопрос вот в чем... слышал, и много раз, что ночью якобы что-то распыляют...поэтому люди стали болеть значительно больше...я конечно думаю это абсурд...кто, что слышал?

Естественно абсурд. Это никому не нужно! Вы сами посудите: экономика в упадке, нужно всем работать и вытаскивать страну из задницы, налоги и прочее. Нет никакого смысла загонять людей по домам и уж тем более травить. Т.к. старна несет колосальные убытки изза этого. Все страдают.
Ну летал пару раз кукурузник, но чтобы что-то распылять у него приспособа должна быть, а это парашутный кукурузник. Можно даже выяснить кто летал в эти дни. В общем байки это все. Резкая вспышка от тех кто тупо не верит и плевать хотел на карантин. А таких уж простите полный город.
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  alpha_portal 25.06.2020 в 21:46:59   # 753991
Quote:
Не знаю что на данный момент происходит с климатом в вашем городе, а в моем резкие перепады температур вспышке обычных ОРЗ способствуют...

жара просто капец под 40
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