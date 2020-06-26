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Политика
России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин
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danilov 26 Июня 2020 в 18:35:52
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. России нужны собственные, национальные рейтинги вузов, поскольку международные рейтинги являются инструментом конкурентной борьбы на рынке образования, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что вопрос продвижения национальных рейтингов вузов в последнее время постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования, учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов.

"Потому что ясно, ну, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги - это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования, поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужны свои площадки", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.

https://ria.ru/20200625/1573469323.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Wolfkz 26.06.2020 в 22:29:24   # 754153
Свой рейтинг вузов. Потом свой рейтинг научных журналов. Потом свои физические законы. Свой метр, который длинней метра западного
Вон китай не заморачивался своим рейтингом, но встраивался в мировой. Растил ученых у себя, отправляя зарубеж своих студентов. Развивал производство. Сейчас несмотря на сложность китайского языка в шанхай и пекин рвутся студенты. Потому что там есть условия и уровень уже на уровне развитых стран.
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  Skype 26.06.2020 в 22:38:17   # 754155
Конкурс на место это и есть скрытый рейтинг
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  Wolfkz 27.06.2020 в 00:01:40   # 754158
Цитата: Skype от 26.06.2020 16:38:17
Конкурс на место это и есть скрытый рейтинг

Конкурс на место это лишь борьба местных между собой за право пройти ко входу социальной лестницы. Причем это еще и способ привлечения мозгов. Россия из КЗ. Европа из РФ и Украины.
А вот скрытый рейтинг это желание заплатить за право учиться в данном университете, причем с желанием приехать из далека и за немалую сумму. Вот тут РФ и Китай проигрывают. За сумму даже чуть большую выбирают англо-саксов. Как-то так
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