России нужны собственные национальные рейтинги вузов, заявил Путин

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danilov 26 Июня 2020 в 18:35:52
Он также отметил, что вопрос продвижения национальных рейтингов вузов в последнее время постоянно обсуждается с Советом ректоров, специалистами в области образования, учеными, которые занимаются и заинтересованы в продвижении национальных рейтингов.
"Потому что ясно, ну, для меня это очевидно абсолютно, что все эти международные рейтинги - это такой инструмент конкурентной борьбы на рынке труда, на рынке образования, поэтому нам нужны, конечно, национальные рейтинги, нам нужны свои площадки", - заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты РФ.
https://ria.ru/20200625/1573469323.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вон китай не заморачивался своим рейтингом, но встраивался в мировой. Растил ученых у себя, отправляя зарубеж своих студентов. Развивал производство. Сейчас несмотря на сложность китайского языка в шанхай и пекин рвутся студенты. Потому что там есть условия и уровень уже на уровне развитых стран.
Цитата: Skype от 26.06.2020 16:38:17
Конкурс на место это и есть скрытый рейтинг
Конкурс на место это и есть скрытый рейтинг
Конкурс на место это лишь борьба местных между собой за право пройти ко входу социальной лестницы. Причем это еще и способ привлечения мозгов. Россия из КЗ. Европа из РФ и Украины.
А вот скрытый рейтинг это желание заплатить за право учиться в данном университете, причем с желанием приехать из далека и за немалую сумму. Вот тут РФ и Китай проигрывают. За сумму даже чуть большую выбирают англо-саксов. Как-то так