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danilov 26 Июня 2020 в 18:49:31
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 26.06.2020 в 19:22:44   # 754115
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
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  Мура45 26.06.2020 в 19:36:33   # 754117
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  Ал 26.06.2020 в 19:38:10   # 754118
Quote:
Андрей Ру
21 час назад
Зрада! Михо агент Кремля! Сугс!
17

Poligraf Sharikov
14 часов назад
они начинают что-то подозревать
18

Никовид
17 часов назад
А нет ли ссылки на полное видео?
5

Dzen O
14 часов назад
https://www.youtube.com/watch?v=KliWPuVXU3k
3
Quote:

Ринат Гадиев
1 день назад
Аж обрадовался, что живу в Татарстане.
15
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  Ал 26.06.2020 в 19:58:35   # 754121
Цитата: Walter от 26.06.2020 13:22:44
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
Завидовать нехорошо.


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  Walter 26.06.2020 в 20:21:20   # 754123
Цитата: Ал от 26.06.2020 13:58:35
Цитата: Walter от 26.06.2020 13:22:44
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
Завидовать нехорошо.


придурки хорошие слова не отличают от зависти.
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  Ал 26.06.2020 в 20:25:27   # 754125
Придурки на употреблении слова "Рашка" палятся...
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  Ал 26.06.2020 в 20:30:18   # 754130

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  Pole13 26.06.2020 в 21:06:58   # 754139
В Украине идет война, частные армии олигархов беспределят, конечно бизнесмены и не хотят ничего открывать в Украине.
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  старик 26.06.2020 в 21:20:28   # 754143
Ну так шароварные "строят" свое государство на ненависти и халявных займах, разрывая связи с главным торговым партнером себе в ущерб, а Россия противостоит санкциям Европы и Америки. Президент радуется как ребенок и с гордостью сообщает гражданам что удалось еще одолжить денег, и это его характеризует положительно в глазах граждан. Постепенно Украина перестает быть форпостом в "борьбе" с Россией, за что собственно ей и платили. Еще пару лет и страна не получит за это ни еврушки, и вообще стоя в неприличной позе перед Западом невозможно построить успешное государство. Уверен что и Зеленский все понимает, да только труслив он непомерно, ему умные люди советовали объявить дефолт и начинать с чистого листа, но он предпочел кляньчить деньги у МВФ, загоняя в долги все последующие поколения. А как хорошо он начинал! "Я Ваш приговор"! "Буду вести переговоры хоть с чертом чтобы остановить войну"! А сейчас это господин НИКТО! Даже не знаю кого он больше боится гнева Вашингтона или своих нациков. Так обкакать своего воевавшнго деда в угоду мразям-верх трусости! Цветы он возложил! Как вор в ночи прокрался к памятнику, позорище! А перед этим "возложил" победу над фашистами на "союзников". Шароварные-ваш выход!
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  Wolfkz 26.06.2020 в 21:51:21   # 754151
Ну это хорошо если так. Дай бог развития. А осознание проблем этотуже 50% успеха.
Плохо что у нас место ниже поясницы
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  Skype 26.06.2020 в 22:33:24   # 754154
Постепенно Украина перестает быть форпостом в "борьбе" с Россией, за что собственно ей и платили.

Ей ни кто не платил, дураков нету, ей довали кредиты, которые будут отдавать дети тех кто скакал на площади. Ей позволили посидеть в кругу четких пацанов, вообщем похоже на шныря для драки.
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