Комментарии, по рейтингу, по дате
Андрей РуQuote:
21 час назад
Зрада! Михо агент Кремля! Сугс!
17
Poligraf Sharikov
14 часов назад
они начинают что-то подозревать
18
Никовид
17 часов назад
А нет ли ссылки на полное видео?
5
Dzen O
14 часов назад
https://www.youtube.com/watch?v=KliWPuVXU3k
3
21 час назад
Зрада! Михо агент Кремля! Сугс!
17
Poligraf Sharikov
14 часов назад
они начинают что-то подозревать
18
Никовид
17 часов назад
А нет ли ссылки на полное видео?
5
Dzen O
14 часов назад
https://www.youtube.com/watch?v=KliWPuVXU3k
3
Ринат Гадиев
1 день назад
Аж обрадовался, что живу в Татарстане.
15
Цитата: Walter от 26.06.2020 13:22:44Завидовать нехорошо.
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
Цитата: Ал от 26.06.2020 13:58:35придурки хорошие слова не отличают от зависти.
Цитата: Walter от 26.06.2020 13:22:44Завидовать нехорошо.
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
Зачем расстраиваться ? радоваться надо если это в рашке происходит. Значит ситуация становится лучше. Это хорошо!
Плохо что у нас место ниже поясницы
Ей ни кто не платил, дураков нету, ей довали кредиты, которые будут отдавать дети тех кто скакал на площади. Ей позволили посидеть в кругу четких пацанов, вообщем похоже на шныря для драки.