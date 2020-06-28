Канада и Германия требуют разрешить политические акции на Олимпиадах

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danilov 28 Июня 2020 в 10:56:32
По мнению правозащитников, запрет должен распространяться только на пропаганду геноцида и ненависти — ценностей, которые противоречат Всеобщей декларации прав человека. Как сообщает CBC, ранее с аналогичным предложением выступили представителя НОК США. Глава МОК Томас Бах обещал подумать над этой идей после консультаций с комиссией спортсменов. В данный момент статья 50 Олимпийской хартии запрещает любые жесты с политическим подтекстом, вставание на колени, ношение повязок, демонстрацию надписей и татуировок на стадионе и во время медальных церемоний.
https://www.sport-express.ru/olympics/tokyo2020/news/kanada-i-germaniya-trebuyut-razreshit-politicheskie-akcii-na-olimpiadah-1685284/
Естественно, разрешены будут только правильные, демократические политические акции. За остальные спортивные делегации будут изгонять с игр
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