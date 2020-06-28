Посольство США запускает технический лагерь для девочек в семи городах Казахстана

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философ 28 Июня 2020 в 15:15:14
Технический лагерь Makercamp for Girls в прошлом году организованный в Нур-Султане, расширяет географический охват и пройдет в семи городах, а также впервые в онлайн формате. Онлайн занятия начнутся 13 июля и завершатся 24 июля презентацией проектов участниц лагеря.
Цель Makercamp for Girls – вдохновить и мотивировать девочек c помощью интенсивных практических занятий по точным наукам, получить практические навыки в программировании, а также реализовать свои собственные идеи в сфере технологии.
В течение двух недель девочки смогут бесплатно получить базовые знания по программированию, разработке сайтов, а также изучат графический язык Scratch. Приглашённые эксперты проведут лекции о работе над проектами, роли креативности в точных науках и навыках коммуникации, которые пригодятся в профессиональном будущем.
Девочки будут использовать возможности чатботов для эффективного решения задач и готовить проекты, которые решают локальные проблемы и проблемы связанные с ежедневной жизнью.
В онлайн лагерь приглашаются школьницы в возрасте от 15 до 18 лет, в оффлайн лагере участие могут принять школьницы в возрасте от 13 до 15 лет.
Для участия в онлайн лагере нужно заполнить онлайн-форму регистрации до 9 июля 2020 года по ссылке: https://forms.gle/ErpoVJQytnJB1Dup7
Программа Makercamp for Girls впервые была реализована в 2017 году в Алматы при поддержке Генерального консульства США в Алматы и спонсированию компании “Шеврон”.
https://kz.usembassy.gov/ru/the-u-s-embassy-launches-girls-tech-camp-in-seven-cities-of-kazakhstan-ru/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 28.06.2020 в 17:51:11 # 754288
Технические специальности одни из само высоко-оплачиваемых. Женщин очень мало, вот и начинают работу с девочек.
В больших компаниях типа Гугл примерно 30% женщин, в компаниях попроще примерно 10-15 (в лучшем случае).
Приглашённые эксперты проведут лекции о работе над проектами, роли креативности в точных науках и навыках коммуникации, которые пригодятся в профессиональном будущем.
Девочки смогут увидеть процесс производства своими глазами и будут работать над собственными проектами, в основе которых цели устойчивого развития ООН – от решения проблемы голода до улучшения качества питьевой воды.
В лагерь приглашают школьниц в возрасте от 13 до 16 лет. Требуется владение английским не ниже уровня Pre-Intermediate.
Для участия в лагере нужно заполнить онлайн-форму регистрации и снять 1-2 минутное видео с ответами на вопросы:
самое полезное изобретение человечества;
каким вы представляете мир будущего;
почему именно вы должны стать участницей TechСamp for Girl?
https://informburo.kz/novosti/besplatnyy-tehnicheskiy-letniy-lager-dlya-devochek-organizuet-v-nur-sultane-posolstvo-ssha.html
Девочки смогут увидеть процесс производства своими глазами и будут работать над собственными проектами, в основе которых цели устойчивого развития ООН – от решения проблемы голода до улучшения качества питьевой воды.
В лагерь приглашают школьниц в возрасте от 13 до 16 лет. Требуется владение английским не ниже уровня Pre-Intermediate.
Для участия в лагере нужно заполнить онлайн-форму регистрации и снять 1-2 минутное видео с ответами на вопросы:
самое полезное изобретение человечества;
каким вы представляете мир будущего;
почему именно вы должны стать участницей TechСamp for Girl?
https://informburo.kz/novosti/besplatnyy-tehnicheskiy-letniy-lager-dlya-devochek-organizuet-v-nur-sultane-posolstvo-ssha.html
Quote:
Программа Makercamp for Girls впервые была реализована в 2017 году в Алматы при поддержке Генерального консульства США в Алматы и спонсированию компании “Шеврон”.
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
едридмадрид 28.06.2020 в 18:27:49 # 754297
Цитата: bolatbol от 28.06.2020 12:19:26
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
тебя что с детства женщины ( девочки ) обижали чморили в садики потом в школе - как лузера ( чмошника) неудачника
а потом ещё при первом типа контакте тебе девушка не дала ( хотя может и не встал у тебя ) вот и приходится вечно дрочить тебе
вот так по жизни и остается НЕНАВИДЕТЬ ЖЕНСКИЙ ПОЛ
оказываетс бабы ( по мнению типчика( по портфилу) Болатбола ) должны только рожать нахер карьера работа, как положена по закону наступил возраст иди рожай и вообще дома сиди
а вот если у женщин что то получается - это писец ( по типчику болатболу) приведет к деградации масс
по мнению дрочкуна Болатбола женщины вне дома - это писец крах всего мира
По моему мнению - это по самой сути одно и тоже...
Вошинг тонк 28.06.2020 в 18:32:36 # 754301
Цитата: bolatbol от 28.06.2020 12:19:26
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
Относится к США
Женщины рожают и через 2-4 недели многие выходят на работу. Есть няни которые ухаживают за ребёнком. Когда ребёнок подрастает он/она большую часть проводит в школе, женщина на работе реализует свои мечты (женщина тоже человек и хочет чувствовать себя полезной). Школа в сша заканчивается примерно в 3 дня мамы уходят с работы в 4 (приходят на работу раньше). Дети состоятельных (если папа и мама в ИТ, то считай состоятельные) либо в частной школе либо после школы на доп. Занятиях что предоставляет лучшую заботу о детях чем сидеть с ними дома.
П. С. В моей карьере было 2 женщины босса (одна была чёрной). Специалисты высшего класса, на которых хочется равняться.
Вошинг тонк 28.06.2020 в 18:37:08 # 754305
едридмадрид 28.06.2020 в 18:40:45 # 754307
Цитата: KS от 28.06.2020 12:34:39
Относится к США
Женщины рожают и через 2-4 недели многие выходят на работу. Есть няни которые ухаживают за ребёнком. Когда ребёнок подрастает он/она большую часть проводит в школе, женщина на работе реализует свои мечты (женщина тоже человек и хочет чувствовать себя полезной). Школа в сша заканчивается примерно в 3 дня мамы уходят с работы в 4 (приходят на работу раньше). Дети состоятельных (если папа и мама в ИТ, то считай состоятельные) либо в частной школе либо после школы на доп. Занятиях что предоставляет лучшую заботу о детях чем сидеть с ними дома.
П. С. В моей карьере было 2 женщины босса (одна была чёрной). Специалисты высшего класса, на которых хочется равняться.
Цитата: bolatbol от 28.06.2020 12:19:26
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.
Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.
Относится к США
Женщины рожают и через 2-4 недели многие выходят на работу. Есть няни которые ухаживают за ребёнком. Когда ребёнок подрастает он/она большую часть проводит в школе, женщина на работе реализует свои мечты (женщина тоже человек и хочет чувствовать себя полезной). Школа в сша заканчивается примерно в 3 дня мамы уходят с работы в 4 (приходят на работу раньше). Дети состоятельных (если папа и мама в ИТ, то считай состоятельные) либо в частной школе либо после школы на доп. Занятиях что предоставляет лучшую заботу о детях чем сидеть с ними дома.
П. С. В моей карьере было 2 женщины босса (одна была чёрной). Специалисты высшего класса, на которых хочется равняться.
ты это тут на местной титусно-даниловской помойки ( по портфилу) это не рассказывай сейчас ватники-тролли ( те которые отвечают за массовость и рейтинг этого ватного сайта) быстро расскажут что это не так и вообще у тебя в штатах полный писец в виде толиратности к женщинам
и вообще нехир с загнивающими идеями лесть в наш Казахстан ибо для российских ( пророссийских)лахтинских ватников тутешних титусных массовиков затейников что касаемо - что в некоторых областях женщины работают ( даже лучше и умнее ) ну не как не совпадает с мнением ( неудачниокв троллей ) а это черевато тут на ватном сайте
Цитата: Вошинг тонк от 28.06.2020 12:37:08
KS, перед черненькой нужно приклонить коленку.
KS, перед черненькой нужно приклонить коленку.
У каждого свой выбор приклонять или нет.
На сегодняшний день я приклонял колени/о только перед мамой, женой.
KapitanNemo 28.06.2020 в 18:57:42 # 754314
Для этого всего-то нужны ноутбуки, интернет и толковые учителя.
Американский softpower заработал очки.
Цитата: KapitanNemo от 28.06.2020 12:57:42
Неужели собственные структуры и компании не могут организовать такие мероприятия?
Для этого всего-то нужны ноутбуки, интернет и толковые учителя.
Американский softpower заработал очки.
Неужели собственные структуры и компании не могут организовать такие мероприятия?
Для этого всего-то нужны ноутбуки, интернет и толковые учителя.
Американский softpower заработал очки.
Организовывают. Этого не достаточно, проблема глубоко в подсознании когда человек думает что программирование тяжело и только гении могут осилить.
Если с детства показать детям что они могут, то многие полюбят это дело с самого начала. Многие компании оплачивают волонтёрство либо создают бесплатные программы для обучения (boot camp).
https://developers.google.com/training/programs
Apple
https://www.apple.com/education/k12/teaching-code/
В течение двух недель девочки смогут бесплатно получить базовые знания по программированию, разработке сайтов, а также изучат графический язык Scratch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скретч_(язык_программирования)
Quote:
Scratch — язык программирования для детей https://apptractor.ru/develop/coding/scratch-yazyik-programmirovaniya-dlya-detey.html
Применения визуального языка программирования Scratch и возможности его использования.
Опубликовано 6 месяцев назад / 24.12.2019
...
Применения визуального языка программирования Scratch и возможности его использования.
Опубликовано 6 месяцев назад / 24.12.2019
...
Из этого становится понятно, каким "высокотехнологическим" профессиям их собираются подготовить...
Цитата: Ал от 28.06.2020 13:13:14
Quote:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скретч_(язык_программирования)
[quote]Scratch — язык программирования для детей https://apptractor.ru/develop/coding/scratch-yazyik-programmirovaniya-dlya-detey.html
Применения визуального языка программирования Scratch и возможности его использования.
Опубликовано 6 месяцев назад / 24.12.2019
...
Quote:
В течение двух недель девочки смогут бесплатно получить базовые знания по программированию, разработке сайтов, а также изучат графический язык Scratch.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скретч_(язык_программирования)
[quote]Scratch — язык программирования для детей https://apptractor.ru/develop/coding/scratch-yazyik-programmirovaniya-dlya-detey.html
Применения визуального языка программирования Scratch и возможности его использования.
Опубликовано 6 месяцев назад / 24.12.2019
...
Из этого становится понятно, каким "высокотехнологическим" профессиям их собираются подготовить...
[/quote]
А что нужно начать с полиморфизма и наследования чтобы в корне убить все желание?
Может начать с динамического программирования?
В этой программе дети поймут что такое цикл и loop. основа основ котороя научит мыслить и думать на простом языке
Цитата: KS от 28.06.2020 13:23:38Чему более менее серьезному можно научить с нуля всего за две недели?
А что нужно начать с полиморфизма и наследования чтобы в корне убить все желание?
Может начать с динамического программирования?
В этой программе дети поймут что такое цикл и loop. основа основ которАя научит мыслить и думать на простом языке
А что нужно начать с полиморфизма и наследования чтобы в корне убить все желание?
Может начать с динамического программирования?
В этой программе дети поймут что такое цикл и loop. основа основ которАя научит мыслить и думать на простом языке
Тем более что им собираются дать лишь базовые знания по программированию, а значительная часть времени уйдет на изучение разработки сайтов и обучению основам создания собственных игр, анимаций и совместной работы над проектами...
Цитата: Ал от 28.06.2020 13:26:58
Тем более что им собираются дать лишь базовые знания по программированию, а значительная часть времени уйдет на изучение разработки сайтов и обучения основам создания собственных игр, анимаций и совместной работы над проектами...
Цитата: KS от 28.06.2020 13:23:38Чему более менее серьезному можно научить с нуля всего за две недели?
А что нужно начать с полиморфизма и наследования чтобы в корне убить все желание?
Может начать с динамического программирования?
В этой программе дети поймут что такое цикл и loop. основа основ которАя научит мыслить и думать на простом языке
А что нужно начать с полиморфизма и наследования чтобы в корне убить все желание?
Может начать с динамического программирования?
В этой программе дети поймут что такое цикл и loop. основа основ которАя научит мыслить и думать на простом языке
Тем более что им собираются дать лишь базовые знания по программированию, а значительная часть времени уйдет на изучение разработки сайтов и обучения основам создания собственных игр, анимаций и совместной работы над проектами...
Цель создать почву и посадить зёрнышко, если прорастет то сами будут искать и учить. Если нет, то нет. В любом случае лучше 2 недели чем вообще ничего.