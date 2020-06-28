Посольство США запускает технический лагерь для девочек в семи городах Казахстана

Цитата: bolatbol от

Цитата: alpha_portal от

А почему девочки? В чем фишка? А почему девочки? В чем фишка?

А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.



Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними. А почему по всему миру США поддерживают ЛБГТ, геев, космополитизм, смешение рас и культур, толерантность? Почему они настаивают на равном участии женщин в парламенте, правительстве? Не по конкурсу по деловым качествам или достижениям, а просто по половому признаку.Важно из слабых в техническом плане женщин воспитать конкурентов мужчинам в развивающейся IT-отрасли. Эти женщины в ущерб семье и воспроизводству поголовья будут делать карьеру и строить интриги на пути более достойных представителей обоего пола. Что в конечном итоге приведет к деградации масс и полному контролю владельцев корпораций над ними.

Относится к СШАЖенщины рожают и через 2-4 недели многие выходят на работу. Есть няни которые ухаживают за ребёнком. Когда ребёнок подрастает он/она большую часть проводит в школе, женщина на работе реализует свои мечты (женщина тоже человек и хочет чувствовать себя полезной). Школа в сша заканчивается примерно в 3 дня мамы уходят с работы в 4 (приходят на работу раньше). Дети состоятельных (если папа и мама в ИТ, то считай состоятельные) либо в частной школе либо после школы на доп. Занятиях что предоставляет лучшую заботу о детях чем сидеть с ними дома.П. С. В моей карьере было 2 женщины босса (одна была чёрной). Специалисты высшего класса, на которых хочется равняться.