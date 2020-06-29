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Политика
Президент объявил выговоры ряду чиновников
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danilov 29 Июня 2020 в 17:30:35
Глава государства К. Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции отметил, что многие руководители неудовлетворительно исполняют возложенные на них обязанности.
В связи с этим за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам г. Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову.
Замечания вынесены акимам городов Нур-Султана и Алматы А. Кульгинову и Б.Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиеву.
Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул К.Токаев, это касается руководителей всех областей.



Пресс-секретарь Президента https://www.facebook.com/profile.php?id=100003403233694
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Kukaracha 29.06.2020 в 18:09:32   # 754415
Рублём по карману выговоры эффективны, а это цирк как всегда.
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  vvka 29.06.2020 в 19:47:11   # 754428
Ой-ой-ой - как страшно акимчикам и прочим паразитам на теле общества. Пожурили их - выговоры объявили. 21 век на дворе - пролетарии уже давно пролетели, а совдеп еще живет - мозгов что-то новое придумать нет, да и не будет никогда.
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  Денис222 29.06.2020 в 20:07:09   # 754433
И что теперь, Акимы людей дома будут держать? Сейчас после выговоров начнут ожесточенно бороться со своим народом...многих оставили без дохода, теперь ещё и лекарств нет...ходите по квартирно и расстреливайте, наш народ все проглотит...
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