Президент объявил выговоры ряду чиновников

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danilov 29 Июня 2020 в 17:30:35
В связи с этим за упущения в работе Президент объявил выговоры акимам г. Шымкента, Актюбинской и Павлодарской областей М. Айтенову, О. Оразалину и А. Скакову, руководителю Межведомственной комиссии Е. Тугжанову.
Замечания вынесены акимам городов Нур-Султана и Алматы А. Кульгинову и Б.Сагинтаеву, министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности А. Жумагалиеву.
Глава государства предупредил акимов Атырауской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей о необходимости выправления ситуации в соответствующих регионах. Как подчеркнул К.Токаев, это касается руководителей всех областей.
Пресс-секретарь Президента https://www.facebook.com/profile.php?id=100003403233694
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