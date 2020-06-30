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Политика
Репатриация в неотложном порядке
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danilov 30 Июня 2020 в 11:20:14
Вывозной рейс с 394 россиянами на борту вылетел из Нью-Йорка в Москву, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
«Только что самолёт оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека», — цитирует Антонова страница диппредставительства в Facebook.
Он уточнил, что в числе пассажиров имеется 17 младенцев.
По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о работе по возвращению россиян на родину.
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  старик 30.06.2020 в 18:17:09   # 754574
Quote:
По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.
А по каким таким признакам им нужна "неотложная" репатриация? Видимо они туда поехали за хорошей жизнью, что то пошло не так?
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