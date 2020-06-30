По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.А по каким таким признакам им нужна "неотложная" репатриация? Видимо они туда поехали за хорошей жизнью, что то пошло не так?
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danilov 30 Июня 2020 в 11:20:14
«Только что самолёт оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека», — цитирует Антонова страница диппредставительства в Facebook.
Он уточнил, что в числе пассажиров имеется 17 младенцев.
По его словам, в самолёте были 72 человека, которым была необходима репатриация в неотложном порядке.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о работе по возвращению россиян на родину.