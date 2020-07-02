В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию…

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Гость 02 Июля 2020 в 12:08:35
Да здравствует Царь
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вошинг тонк 02.07.2020 в 13:12:24 # 754880
Вошинг тонк 02.07.2020 в 13:17:18 # 754883
Цитата: almako от 02.07.2020 07:13:25нет, просто ваш референдум, без которого можно было обойтись голосованием за поправки в Думе, Сенате и где там еще - многим, а может и всем здесь, за исключением платных троллей , - дописты!
Вашантонг, ты долбоеб, признайся честно?
Вашантонг, ты долбоеб, признайся честно?
Цитата: Вошинг тонк от 02.07.2020 07:12:24
Алмако, жалуйся Навальному!
Алмако, жалуйся Навальному!
Памфиловой нужно жаловаться , она там у вас рулит избиркомом... Нам здесь реально не до вас.
Или Обнулённый?
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 06:35:58ты сравнил хуй с трамвайной ручкой. Первое это законодательство. В Герании ну никак Меркель поменчть не сможет. И полномочия. Сравни презика и премьера. Премьер это чистый исполнитель. Как и трамп в америке. Даде проеурора штата на ковер вызвать не может. А королева пожизненно согласен но это эпохальное как моль в шкаыу. А кто такой пукин?
Для многих наверное это новость, НО канцлер Германии никак не ограничен в количестве сроков пребывания на посту, а в Великобритании с этим вообще все "хорошо" - королевская власть передается по наследству, а с должностью премьера вообще "полная демократия"... Что-то никто в мире не бухтит по этому поводу, а ну да - там же "ценности и традиции"... А тут такое кудахтанье, что не устраивает? Выберите другого, проблем то...
Для многих наверное это новость, НО канцлер Германии никак не ограничен в количестве сроков пребывания на посту, а в Великобритании с этим вообще все "хорошо" - королевская власть передается по наследству, а с должностью премьера вообще "полная демократия"... Что-то никто в мире не бухтит по этому поводу, а ну да - там же "ценности и традиции"... А тут такое кудахтанье, что не устраивает? Выберите другого, проблем то...
Мне показалось или вы Меркель премьером обозвали сейчас? Меркель - канцлер... ознакомьтесь с кругом обязанностей канцлера, много нового узнаете.
американские "демократические выборы" - это вообще отдельная тема...
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 10:01:25канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.
Walter 02.07.2020 в 15:47:26 # 754894
Мне показалось или вы Меркель премьером обозвали сейчас? Меркель - канцлер...
американские "демократические выборы" - это вообще отдельная тема...
Walter 02.07.2020 в 15:47:26 # 754894
Мне показалось или вы Меркель премьером обозвали сейчас? Меркель - канцлер...
американские "демократические выборы" - это вообще отдельная тема...
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:07:08
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.
Чтобы вам было понятнее о чем я - Гитлер был канцлером (точнее рейхсканцлером)... это о том что он может... Мишустин такое может? а еще в Германии есть президент, вы об этом знаете? "Векипедия в помощь."
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 10:13:26знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.
Чтобы вам было понятнее о чем я - Гитлер был канцлером (точнее рейхсканцлером)... это о том что он может... Мишустин такое может? а еще в Германии есть президент, вы об этом знаете? "Векипедия в помощь."
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:07:08
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.
Чтобы вам было понятнее о чем я - Гитлер был канцлером (точнее рейхсканцлером)... это о том что он может... Мишустин такое может? а еще в Германии есть президент, вы об этом знаете? "Векипедия в помощь."
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:28:01
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.
Скользкий вы тип и сами себе противоречите на каждом углу. Вы же сами предложили сравнить - "Сравни презика и премьера." Я сравнил, и?
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 10:34:52ну сравни нескользкий ты тип . Сможет Меркель сделать хоть одного своего друга или родственрика доллоровым миллиордером и своим кошельком? Вот именно нет. А Путин смог. Аот и вся разница. Между президентами и премьерами в рашке и герани.
Скользкий вы тип и сами себе противоречите на каждом углу. Вы же сами предложили сравнить - "Сравни презика и премьера." Я сравнил, и?
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:28:01
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.
Скользкий вы тип и сами себе противоречите на каждом углу. Вы же сами предложили сравнить - "Сравни презика и премьера." Я сравнил, и?
Скользкий вы тип, это называется перевод разговора, простое манипулирование.