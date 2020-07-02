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Политика
В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию…
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Гость 02 Июля 2020 в 12:08:35
В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию…



Да здравствует Царь
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Денис222 02.07.2020 в 12:13:55   # 754867
Поздравляю! Ещё несколько мощных рывков и Россия встанет с колен! Обнуленный президент это же надо такое придумать...
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  Kukaracha 02.07.2020 в 12:16:52   # 754869
Обнулённый уже провакцинирован чтоль? Чё это он без противогаза ходит?
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  GoodZone 02.07.2020 в 12:35:58   # 754872
Для многих наверное это новость, НО канцлер Германии никак не ограничен в количестве сроков пребывания на посту, а в Великобритании с этим вообще все "хорошо" - королевская власть передается по наследству, а с должностью премьера вообще "полная демократия"... Что-то никто в мире не бухтит по этому поводу, а ну да - там же "ценности и традиции"... А тут такое кудахтанье, что не устраивает? Выберите другого, проблем то...
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  almako 02.07.2020 в 13:02:56   # 754878
Участок 1628, проголосовал, даже паспорт не доставал, спросили адрес, дали биллютень, вот вам и выборы, нет наблюдателей,камер, все трое уиковцев- единая россия, такого цирка я конечно еще не видел, чтоб голосовали на улице, в подворотнях, в багажниках, в песочницах...
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  Вошинг тонк 02.07.2020 в 13:12:24   # 754880
Алмако, жалуйся Навальному!
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  almako 02.07.2020 в 13:13:25   # 754882
Вош ингтонг, ты долбоеб, признайся честно?
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  Вошинг тонк 02.07.2020 в 13:17:18   # 754883
Цитата: almako от 02.07.2020 07:13:25
Вашантонг, ты долбоеб, признайся честно?
нет, просто ваш референдум, без которого можно было обойтись голосованием за поправки в Думе, Сенате и где там еще - многим, а может и всем здесь, за исключением платных троллей , - дописты!
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  GoodZone 02.07.2020 в 14:06:49   # 754886
Цитата: Вошинг тонк от 02.07.2020 07:12:24
Алмако, жалуйся Навальному!

Памфиловой нужно жаловаться , она там у вас рулит избиркомом... Нам здесь реально не до вас.
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  Мура45 02.07.2020 в 15:45:00   # 754893
Александр Третий был, Николай Второй был, Пётр Первый был. Теперь и Владимир Нулевой есть

Или Обнулённый?
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  Walter 02.07.2020 в 15:47:26   # 754894
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 06:35:58
Для многих наверное это новость, НО канцлер Германии никак не ограничен в количестве сроков пребывания на посту, а в Великобритании с этим вообще все "хорошо" - королевская власть передается по наследству, а с должностью премьера вообще "полная демократия"... Что-то никто в мире не бухтит по этому поводу, а ну да - там же "ценности и традиции"... А тут такое кудахтанье, что не устраивает? Выберите другого, проблем то...
ты сравнил хуй с трамвайной ручкой. Первое это законодательство. В Герании ну никак Меркель поменчть не сможет. И полномочия. Сравни презика и премьера. Премьер это чистый исполнитель. Как и трамп в америке. Даде проеурора штата на ковер вызвать не может. А королева пожизненно согласен но это эпохальное как моль в шкаыу. А кто такой пукин?
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  GoodZone 02.07.2020 в 16:01:25   # 754896
Walter 02.07.2020 в 15:47:26 # 754894
Мне показалось или вы Меркель премьером обозвали сейчас? Меркель - канцлер... ознакомьтесь с кругом обязанностей канцлера, много нового узнаете.
американские "демократические выборы" - это вообще отдельная тема...
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  Walter 02.07.2020 в 16:07:08   # 754898
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 10:01:25
Walter 02.07.2020 в 15:47:26 # 754894
Мне показалось или вы Меркель премьером обозвали сейчас? Меркель - канцлер...
американские "демократические выборы" - это вообще отдельная тема...
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.
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  GoodZone 02.07.2020 в 16:13:26   # 754899
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:07:08
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.


Чтобы вам было понятнее о чем я - Гитлер был канцлером (точнее рейхсканцлером)... это о том что он может... Мишустин такое может? а еще в Германии есть президент, вы об этом знаете? "Векипедия в помощь."
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  Walter 02.07.2020 в 16:14:21   # 754900
Да теперь заживут в рашке. Лучше прежнего. Лучше сша и других капиталлистическиз стран.
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  Walter 02.07.2020 в 16:28:01   # 754901
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 10:13:26
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:07:08
канцлер это и есть премьер премьер министр в некоторых странах. Векипедия в помощь.


Чтобы вам было понятнее о чем я - Гитлер был канцлером (точнее рейхсканцлером)... это о том что он может... Мишустин такое может? а еще в Германии есть президент, вы об этом знаете? "Векипедия в помощь."
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.
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  Walter 02.07.2020 в 16:29:17   # 754902
Вот именно Мишустин ничего не может потому как может все Только Путин.
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  GoodZone 02.07.2020 в 16:34:52   # 754903
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:28:01
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.

Скользкий вы тип и сами себе противоречите на каждом углу. Вы же сами предложили сравнить - "Сравни презика и премьера." Я сравнил, и?
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  Walter 02.07.2020 в 17:05:39   # 754904
Цитата: GoodZone от 02.07.2020 10:34:52
Цитата: Walter от 02.07.2020 10:28:01
знаю и уже давно. Что есть презик. Но полномочия как у министра иностр. Дел. И не путай рейхсканцлера с канцлером. Нет рейза уже давно. В библеотеку в ситальный щал срочно беги.

Скользкий вы тип и сами себе противоречите на каждом углу. Вы же сами предложили сравнить - "Сравни презика и премьера." Я сравнил, и?
ну сравни нескользкий ты тип . Сможет Меркель сделать хоть одного своего друга или родственрика доллоровым миллиордером и своим кошельком? Вот именно нет. А Путин смог. Аот и вся разница. Между президентами и премьерами в рашке и герани.
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  GoodZone 02.07.2020 в 17:13:47   # 754905
Walter 02.07.2020 в 17:05:39 # 754904
Скользкий вы тип, это называется перевод разговора, простое манипулирование.
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