В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию…

Для многих наверное это новость, НО канцлер Германии никак не ограничен в количестве сроков пребывания на посту, а в Великобритании с этим вообще все "хорошо" - королевская власть передается по наследству, а с должностью премьера вообще "полная демократия"... Что-то никто в мире не бухтит по этому поводу, а ну да - там же "ценности и традиции"... А тут такое кудахтанье, что не устраивает? Выберите другого, проблем то...