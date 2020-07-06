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Политика
Племянника Путина выбрали лидером "антикоррупционной" партии
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философ 06 Июля 2020 в 20:33:40
Бывший сотрудник ФСБ, бизнесмен Роман Путин, являющийся двоюродным племянником президента Владимира Путина, готовится возглавить собственную партию.

Как сообщается на сайте политической организации "Народ против коррупции", на съезде 5 июля его назначат лидером партии.

Тут же отмечается, что он имеет "большой опыт общественной и политической деятельности", является эффективным предпринимателем, потому под его руководством партия "получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности".

О планах Путина-племянника создать политическое движение стало известно в марте. Сообщалось, что партию планировалось основать на базе движения "Люди дела", которое совсем незадолго до этого организовали представители бизнеса.

Сейчас на сайте партии сообщается, что Роман Путин вступил в ее ряды 21 июня

https://www.mk.ru/politics/2020/07/04/plemyannika-putina-vybrali-liderom-antikorrupcionnoy-partii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 06.07.2020 в 21:29:05   # 755350
Пчёлы против мёда!
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  Walter 06.07.2020 в 21:49:24   # 755353
забанен до 14.07.2020 00:59:48
Вата начинай! это нормально или нет?
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  Ал 06.07.2020 в 21:54:47   # 755355
Не пора ли долбоёбу помыться?
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  KS 07.07.2020 в 00:57:48   # 755400
Анекдот в тему.
Мужик приехав в новый город звонит в самую крупную организацию города отдел кадров и спрашивает принимают ли они на работу.
Отдел кадров: а что вы умеете делать?
Мужик: моя фамилия Рабинович...
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