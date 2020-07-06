Племянника Путина выбрали лидером "антикоррупционной" партии

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
философ 06 Июля 2020 в 20:33:40
Как сообщается на сайте политической организации "Народ против коррупции", на съезде 5 июля его назначат лидером партии.
Тут же отмечается, что он имеет "большой опыт общественной и политической деятельности", является эффективным предпринимателем, потому под его руководством партия "получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности".
О планах Путина-племянника создать политическое движение стало известно в марте. Сообщалось, что партию планировалось основать на базе движения "Люди дела", которое совсем незадолго до этого организовали представители бизнеса.
Сейчас на сайте партии сообщается, что Роман Путин вступил в ее ряды 21 июня
https://www.mk.ru/politics/2020/07/04/plemyannika-putina-vybrali-liderom-antikorrupcionnoy-partii.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мужик приехав в новый город звонит в самую крупную организацию города отдел кадров и спрашивает принимают ли они на работу.
Отдел кадров: а что вы умеете делать?
Мужик: моя фамилия Рабинович...