Коронавирус обнулил фору

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философ 06 Июля 2020 в 20:34:44
ОБНУЛЕНИЕ ФОРЫ
Главной темой июня стал коронавирус. Хотя если отмотать пленку на начало месяца, можно вспомнить, что из самоизоляции и карантина страна выходила с убежденностью, что издержки двухмесячного ЧП окупились наращиванием ресурсных мощностей необходимых для сдерживания пандемии.
Однако буквально за месяц временной запас прочности не только обнулился, но и принес политические и репутационные потери. Ситуация, напомнила сюжет из казахской народной пословицы, в которой хваставшаяся девушка попала впросак.
Так или иначе, развернувшийся в июне коронавирусный кризис наглядно продемонстрировал аналитическую и прогнозную дисфункцию бюрократической машины. Поэтому после взрывного распространения вируса и неготовности системы здравоохранения к негативным сценариям, последовали дисциплинарные наказания в корпусе акимов и кабмине, а также перестановки в руководстве Минздрава.
Правда, под условия пандемии перестраивать систему как здравоохранения, так и в целом управления, теперь придется уже на ходу.
НАКАЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ
В июне произошли два события, которые в своей общей сумме дают проекцию важных изменений во взаимоотношениях между властью и оппозицией. Это кейсы с Альнуром Ильяшевым и Асей Тулесовой.
Первый в прошлом месяце осужден по статье «распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайной ситуации»; вторая – арестована по подозрению в применении насилия в отношении полицейского во время несанкционированного митинга 6 июня.
Оба активиста входят в основной состав новой оппозиции и их модель позиционирования показательна с точки зрения изменения стандартов оппонирования власти. В этом контексте обращает на себя внимание то, что они не пошли на признание вины, что означало бы их идеологическое поражение, наоборот, своими кейсами они легализовали в повестке неудобные темы: границы критики власти и использование силового блока для защиты конституционного строя и общественного порядка. В этой связи напрашиваются несколько важных выводов.
Во-первых, в сегодняшней институциональной среде нет легальных каналов по утилизации протестности, системная оппозиция деклассирована и играет номинальную роль. Поэтому новая оппозиция изначально формируется во внесистемной проекции.
Во-вторых, наказание перестало выступать ограничителем оппозиционной деятельности. Конфронтация с властью для новой оппозиции выступает инструментом двойного назначения: для персональной политической капитализации; для репутационной дискредитации власти, демонстрации ее репрессивного характера.
Эти тенденции актуализируют перед властью проблему соотношения силового подхода и мягкой силы. Сможет ли власть уловить новые тенденции или продолжит размахивать шашкой?
ПОДАРОК ПУТИНА
Свою лепту в казахстанскую повестку июня внес Владимир Путин. Российский президент заявил о «подарках русского народа», которые бывшие советские республики «тащили» с собой при выходе из СССР. Такую оценку событиям 30-летней давности, прозвучавшую от первого лица государства, можно расценивать как отмашку на пересмотр истории.
Вдогонку прилетела рекомендация, что России следует «переходить в наступление на постсоветском пространстве». И хотя пресс-служба Кремля поспешила успокоить, что у Москвы нет территориальных претензий к соседям, но, как говорится, мяч был вброшен в игру.
Это заявление высшего руководства России получилоответную реакцию казахстанской общественности, закономерно нервную и критическую. И если раньше территориальные претензии к Казахстану списывались на частное мнение отдельных российских политиков, чьи позиции не имеют ничего общего с официальной, то заявление Владимира Путина о подарках стало тем самым последним пазлом, которого недоставало для закрепления тезиса об имперскости Кремля.
Другой рукой российский лидер ударил не только по лояльности казахстанцев к Москве, но и в целом по общественной привлекательности пророссийской позиции. Вместе с этим он, не подозревая того, подыграл казахстанским властям, которые расширили маневренное поле для консолидации общества на теме независимости и государственности. Одним словом, хороший подарок сделал Владимир Владимирович.
Нурболат МУСАБАЕВ
https://kazvedomosti.kz/article/koronavirus-obnulil-foru/
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