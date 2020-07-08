Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы - Назарбаев

Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...