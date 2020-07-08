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Политика
Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы - Назарбаев
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danilov 08 Июля 2020 в 11:46:28
Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 08.07.2020 в 12:10:26   # 755639
Ельцин, к сожалению, ничего ни у кого не требовал. Ни у союзных республик, ни у субъектов федерации, ни у НАТО. Он, в пьяном угаре, просто рвался к власти на любых условиях.
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  KAN13 08.07.2020 в 12:16:32   # 755640
" Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область. "


В итоге тридцатилетний путь в никуда .
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  acid 08.07.2020 в 12:29:40   # 755641
Вы вообще заметили насколько вот это высказывание его двояко?
"Пусть следующие поколения сделают лучше меня"
Когда я впервые ее увидел я понял ее так: следующие поколения должны что-то сделать, чтобы Назарбаев стал лучше.
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  Денис222 08.07.2020 в 12:49:07   # 755645
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
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  ИНКВИЗИТОР 08.07.2020 в 12:52:54   # 755646
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 06:49:07
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
нихрена не понятно но здорово
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  Денис222 08.07.2020 в 13:23:37   # 755650
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 08.07.2020 06:52:54
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 06:49:07
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
нихрена не понятно но здорово

Понимаю, наверное не смог выразить мысль..
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  Skype 08.07.2020 в 13:49:53   # 755652
Мы не такие тупые, историю знаем немного кто и что делал

Я это последняя буква в алфавите русском.
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  acid 08.07.2020 в 14:03:31   # 755656
Цитата: Skype от 08.07.2020 07:49:53
Мы не такие тупые, историю знаем немного кто и что делал

Я это последняя буква в алфавите русском.

В новом казахском алфавите ее вообще нет
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  troll 08.07.2020 в 14:34:12   # 755664
на ноги??? на колени...
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  GoodZone 08.07.2020 в 14:45:48   # 755667
Давайте вспомним, что сделано за 30 лет независимости и подведем итог - это и будет оценка деятельности первого президента... Какие отрасли мы потеряли за это время, а какие построили? У нас нет бедных, нищих, голодных? У нас прекрасное образование и медицина? Наши спортивные достижения и достижения в научных областях поражают? У нас сильное независимое самодостаточное государство? У нас работают законы и перед ними все равны? У нас сильная нац.валюта? Мы гордимся нашим государством (не путать с Родиной) и его достижениями? Наши небожители знать не знают и не хотят знать, чем мы здесь дышим... Мы могли бы быть великой нацией и великим государством и в веках из поколения в поколение передавать уважение и признательность, но кто-то предпочел другой путь... горько от этого и конца этому я не вижу...
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  Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:49:59   # 755670
Уважаемый Гудзон! Все правильно. Но вот " бы"- к этому никакого отношения не имеет.
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