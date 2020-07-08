Я поставил на ноги независимый Казахстан, очертил и закрепил его границы - Назарбаев

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danilov 08 Июля 2020 в 11:46:28
Комментарии, по рейтингу, по дате
В итоге тридцатилетний путь в никуда .
"Пусть следующие поколения сделают лучше меня"
Когда я впервые ее увидел я понял ее так: следующие поколения должны что-то сделать, чтобы Назарбаев стал лучше.
ИНКВИЗИТОР 08.07.2020 в 12:52:54 # 755646
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 06:49:07нихрена не понятно но здорово
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 08.07.2020 06:52:54
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 06:49:07нихрена не понятно но здорово
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
Когда я что-то кому то делаю, я не бью себя пяткой в грудь, мол вот какой я...целуйте мне ж...люди сами скажут хорош я или дурень...скажут хорош, я улыбнусь и дальше буду двигаться...скажут дурень, я закрою на пару секунд глаза, и дальше буду двигаться... Бог свидетель всему, что я делаю, о чем я думаю...
Понимаю, наверное не смог выразить мысль..
Я это последняя буква в алфавите русском.
Цитата: Skype от 08.07.2020 07:49:53
Мы не такие тупые, историю знаем немного кто и что делал
Я это последняя буква в алфавите русском.
Мы не такие тупые, историю знаем немного кто и что делал
Я это последняя буква в алфавите русском.
В новом казахском алфавите ее вообще нет
Вошинг тонк 08.07.2020 в 14:49:59 # 755670