 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Политика
Обращение Токаева к Народу
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Июля 2020 в 21:24:14
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 08.07.2020 в 21:40:25   # 755715
Почему то верю ему, верю что он-будущее Казахстана. Интересно он без бумаги и без суфлера?
поощрить (4) | покарать
  ЛиКа 08.07.2020 в 23:16:58   # 755721
Цитата: старик от 08.07.2020 15:40:25
Почему то верю ему, верю что он-будущее Казахстана. Интересно он без бумаги и без суфлера?
Сложно ему, почти невозможно измерить менталитет и систему. Очень хочется, чтобы получилось.
поощрить (2) | покарать
  Денис222 09.07.2020 в 00:03:36   # 755726
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...
поощрить (1) | покарать
  Pole13 09.07.2020 в 00:35:12   # 755731
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 18:03:36
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...

Может попы с крестами летают, святой водой окропляют, дабы заразу изгнать...
В России вроде такое было
поощрить | покарать
  Денис222 09.07.2020 в 00:39:52   # 755732
Цитата: Pole13 от 08.07.2020 18:35:12
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 18:03:36
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...

Может попы с крестами летают, святой водой окропляют, дабы заразу изгнать...
В России вроде такое было

А шо они днём не летают? Золотые кресты боятся засветить? или не божьем делом заняты?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь