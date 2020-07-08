Обращение Токаева к Народу

Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 08.07.2020 15:40:25Сложно ему, почти невозможно измерить менталитет и систему. Очень хочется, чтобы получилось.
Почему то верю ему, верю что он-будущее Казахстана. Интересно он без бумаги и без суфлера?
Почему то верю ему, верю что он-будущее Казахстана. Интересно он без бумаги и без суфлера?
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 18:03:36
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...
Может попы с крестами летают, святой водой окропляют, дабы заразу изгнать...
В России вроде такое было
Цитата: Pole13 от 08.07.2020 18:35:12
Может попы с крестами летают, святой водой окропляют, дабы заразу изгнать...
В России вроде такое было
Цитата: Денис222 от 08.07.2020 18:03:36
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...
Вертолет кружит над Шымкентом, к чему бы это? Сейчас столько инфы разной гоняет...раньше бы и не обратил внимание...
Может попы с крестами летают, святой водой окропляют, дабы заразу изгнать...
В России вроде такое было
А шо они днём не летают? Золотые кресты боятся засветить? или не божьем делом заняты?