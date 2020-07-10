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Политика
Лукашенко выразил готовность перераспределить полномочия в новой Конституции Белоруссии
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danilov 10 Июля 2020 в 12:38:39
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивает свою готовность к перераспределению властных полномочий в новой редакции Конституции.

"Подходы и предложения могут быть разные, включая перераспределение властных полномочий. (...) Надо взять голову в руки и, создавая новую Конституцию, четко понять, чего мы хотим, какая должна быть страна. Я готов на все. Только не потерять суверенитет и независимость", - заявил Лукашенко, выступая в четверг перед представителями госСМИ.

При этом он отметил, что при перераспределении властных полномочий надо "понимать, что надо за это будет отвечать, во-первых, а во-вторых, не допустить столкновения ветвей власти. Я же через это прошел".
"Все перемены пойдут от Конституции, а не от майдана. И я постараюсь сделать все, чтобы этого майдана не было", - добавил Лукашенко.

26 июня Лукашенко заявил, что в стране будет проведен референдум по внесению изменений в Конституцию. При этом президент Белоруссии высказался против возврата к Основному закону образца 1994 года, как это предлагает его потенциальный соперник на выборах, задержанный экс-банкир Виктор Бабарико.

ЗЫ
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Вошинг тонк 10.07.2020 в 13:55:16   # 755983
Что за Белоруссия такая? Нет такой страны! Есть Республика Беларусь.
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  Ал 10.07.2020 в 14:22:11   # 755990

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