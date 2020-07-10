О возможном роспуске правительства сказал Президент

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danilov 10 Июля 2020 в 14:36:04
К. Токаев: мы сейчас вынуждены решать вопросы нехватки лекарств и повышения цен на них. Необходимо срочно урегулировать эту ситуацию и обеспечить все регионы лекарственными препаратами. Проводится работа. Теперь результат нужен.
К. Токаев: Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и «СК Фармация» уволить или есть необходимость провести следствие.
Также Токаев велел подчиненным забыть про отпуск.
Будь это министры, акимы, сотрудники Аппарата Президента – никаких отпусков, потому что ситуация чрезвычайная. Забудьте такие слова, как отпуск, отдых и т.д., - сказал он.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Nightwalker 10.07.2020 в 14:49:29 # 755998
— Сильно достали?
— Да.
— А законная власть?
— А где ты её видел, законную-то? Одни кабинеты с флагами, и в каждом кабинете — хмырь…
В нашем случае, в правительстве одни бараны в костюмах и галстуках с портретом НАН в кабинете.
Уйдут одни, придут другие, ничем не отличающиеся от предыдущих в плане взглядов на должность как на средство обогащения и не более.
Цитата: Мура45 от 10.07.2020 09:24:07
Бесполезно.
Уйдут одни, придут другие, ничем не отличающиеся от предыдущих в плане взглядов на должность как на средство обогащения и не более.
Бесполезно.
Уйдут одни, придут другие, ничем не отличающиеся от предыдущих в плане взглядов на должность как на средство обогащения и не более.
Так и будет, и нет просвета. Есть только небольшая возможность существования здравых людей в силовых органах КНБ, МВД, МО. Которые выработают план спасения народа, но не личного обогащения. Важно выступать перед народом, говорить о себе, говорить с президентом, образовать его команду.
Как только образуется команда, начать жестко требовать с чиновников исполнения обязанностей, любая проволочка, беззаконие, леность - отстранять, конфисковывать и судить с восстановлением смертной казни.
Одной из причин быстрого развития сталинской экономики был жесткий спрос за выполнение плана. Многие акимы и министры уволятся, если начать требовать реальных результатов в экономике, а не отчетов.