Жириновский о митингах а аресте мэра на Дальнем Востоке

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danilov 11 Июля 2020 в 20:31:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: строитель от 11.07.2020 14:54:30
Очень интересное кино начинается я думаю
Очень интересное кино начинается я думаю
Август совсем близко..
А, что до Жириновского...он из их же системы...не хочу слушать его визги...если кто смотрел подскажите пожалуйста, стоит ли тратить на это время? Заранее благодарю!
Я всегда хотел акима области как он.
Действительно много чего перевернул . Не знаю что будет. Но народ за него вышел достойно до 60 тысяч в небольшом городе.
Это не Москва. А если бы он был губернатором Московской области. Сколько бы вышло.
Достойный мужик много для народа сделал.
Необязательно с какой партии. Народ его любит.