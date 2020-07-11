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Политика
Жириновский о митингах а аресте мэра на Дальнем Востоке
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danilov 11 Июля 2020 в 20:31:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 11.07.2020 в 20:54:30   # 756255
Очень интересное кино начинается я думаю
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  Мура45 11.07.2020 в 21:01:23   # 756258
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  Денис222 11.07.2020 в 21:16:08   # 756261
Что будет? После июля, август? Очень надеюсь
А, что до Жириновского...он из их же системы...не хочу слушать его визги...если кто смотрел подскажите пожалуйста, стоит ли тратить на это время? Заранее благодарю!
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  старик 11.07.2020 в 22:03:39   # 756272
Все что касается едросов поддерживаю Жирика. Насчет сложения полномочий :уж не трындел бы!
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  Маке0912 12.07.2020 в 00:19:33   # 756295
Много смотрел про Фургала. Он мне симпатезировал.
Я всегда хотел акима области как он.
Действительно много чего перевернул . Не знаю что будет. Но народ за него вышел достойно до 60 тысяч в небольшом городе.
Это не Москва. А если бы он был губернатором Московской области. Сколько бы вышло.
Достойный мужик много для народа сделал.
Необязательно с какой партии. Народ его любит.
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