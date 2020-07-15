Россия упростила получение гражданства для жителей постсоветских стран

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DITRX 15 Июля 2020 в 09:49:32
В частности, иностранцы могут получать российское гражданство без отказа от имеющегося; в упрощенном порядке, если есть хотя бы один родитель-россиянин, супруг или супруга с российским гражданством и общие дети в браке, а также могут рассчитывать на упрощенную процедуру постоянно проживающие в России иностранные граждане и носители русского языка.
Кроме того, процедура упрощена для граждан Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, а также для тех, у кого было гражданство СССР, кто проживает в странах, входивших в состав СССР.
Вместе с тем для иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на гражданство РФ, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация.
https://vlast.kz/novosti/40782-rossia-uprostila-polucenie-grazdanstva-dla-zitelej-postsovetskih-stran.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Размножаться перестали совсем, на чурок вся надежда.
Вот и оформлю своим
Цитата: walker от 15.07.2020 04:13:47
Хоть таким образом увеличить электоральное поголовье. Еще абитуриентам из СНГ больше пряников надо.
Размножаться перестали совсем, на чурок вся надежда.
Хоть таким образом увеличить электоральное поголовье. Еще абитуриентам из СНГ больше пряников надо.
Размножаться перестали совсем, на чурок вся надежда.
Голубчик, позвольте поинтересоваться, в своём посте Вы упомянули чурок, а кого собственно Вы имели ввиду под словом чурки.
МишкаНаСевер 15.07.2020 в 10:49:00 # 756804
Цитата: walker от 15.07.2020 04:13:47
Хоть таким образом увеличить электоральное поголовье. Еще абитуриентам из СНГ больше пряников надо.
Размножаться перестали совсем, на чурок вся надежда.
Хоть таким образом увеличить электоральное поголовье. Еще абитуриентам из СНГ больше пряников надо.
Размножаться перестали совсем, на чурок вся надежда.
Судя по тому, что вижу вокруг себя, те кто умеет размножаться, едет не в Россию, а к акимату, требовать всякие ништяки. А в Россию, в основном, уезжают специалисты, готовые побороться за место под солнцем, да вчерашние школьники, которые штудируют учебники по российской программе, чтобы поступить там на гранты. И ведь поступают! Значит тоже есть задаток стать хорошим спецом в своем деле. А вот назад такого спеца пряниками уже не заманишь.
Милеший, ты с чем-то не согласен, или ты поддерживаешь высказывание по поводу чурок. Я смотрю, кружок шовинистов-националистов ширится. А не желаешь, сам на себя и на своего кореша walker написать заяву, куда следует, ведь тот кто лайкает подобные высказывания тоже отвечает по закону. Ну что, будешь писать или так и будешь дрочить.
Цитата: Manitu от 15.07.2020 06:09:47
Каждый год всё больше упрощают получение гражданства, а на деле ничего не меняется. Многие по пять-семь лет живут в России и никак не могут его получить. Хотя и с документами всё в порядке, и всё вовремя оформили. А всё никак.
Каждый год всё больше упрощают получение гражданства, а на деле ничего не меняется. Многие по пять-семь лет живут в России и никак не могут его получить. Хотя и с документами всё в порядке, и всё вовремя оформили. А всё никак.
Ну не знаю, о чем вы... Многие знакомые уехали, получили кто вид на жительство, кто гражданство, кто-то в процессе - у всех движется и получается. Не знаю таких, у кого все стопорнулось и никак... Единственно говорят дороговато - справки, переводы всякие, но было бы желание. Студентов много, кто поступил на грант и оформляет гражданство, а ведь могли бы нам пользу приносить, но видно здесь они никому не нужны...
Реально, есть такие города в России?
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d1b916f9a7947f0735fff7e
Даже увеличенный приток мигрантов не способен компенсировать эту убыль.
Не рожают русские в должном количестве.
А чурками в РФ зовут нерусских же. Как будто не знали.
Вот так вот, сынки русской импотенции.
Умные посмеются, глупые обидятся ))
Цитата: Pole13 от 15.07.2020 07:08:10Междуреченск, только никуда ехать 40 минут не нужно, он внутри красоты.)
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Цитата: Zoggyla от 15.07.2020 07:12:01
Цитата: Pole13 от 15.07.2020 07:08:10Междуреченск, только никуда ехать 40 минут не нужно, он внутри красоты.)
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Вот только зима в Кемеровской области далеко не тёплая.
Больше подходит Краснодарский край - Краснодар и Ставрополь
Цитата: NikNat от 15.07.2020 07:23:43Знакомый товарищ из Краснодара утверждает, что не рекомендуется купаться в водоемах края. ХЗ. На счет зимы отвечу, что самый лучший отдых на лыжных базах Горной Шории.
Вот только зима в Кемеровской области далеко не тёплая.
Больше подходит Краснодарский край - Краснодар и Ставрополь
Цитата: Zoggyla от 15.07.2020 07:12:01
Цитата: Pole13 от 15.07.2020 07:08:10Междуреченск, только никуда ехать 40 минут не нужно, он внутри красоты.)
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Вот только зима в Кемеровской области далеко не тёплая.
Больше подходит Краснодарский край - Краснодар и Ставрополь
Quote:
А чурками в РФ зовут нерусских же. Как будто не знали.
Вот так вот, сынки русской импотенции.
Умные посмеются, глупые обидятся ))
Вот так вот, сынки русской импотенции.
Умные посмеются, глупые обидятся ))
Ах вон оно что, так это оказывается русские виноваты в том, что Вы назвали нерусских- чурками. Однако Ваш комментарий, писали не русские из РФ, а Вы.
Ну, тут как говорится- "с больной головы на здоровую". Скажите, Голубчик, Вы ведь нерусский, а себя Вы тоже к чуркам относите или как?
И ещё. Вы же человек образованный, ну, по крайней мере, Вы себя так позиционируете, а потому должны понимать разницу между импотенцией и планированием семьи? Ну, Вы понимаете- не так ли, или всё таки позиционируете?
Цитата: Zoggyla от 15.07.2020 07:26:18
Цитата: NikNat от 15.07.2020 07:23:43Знакомый товарищ из Краснодара утверждает, что не рекомендуется купаться в водоемах края. ХЗ. На счет зимы отвечу, что самый лучший отдых на лыжных базах Горной Шории.
Вот только зима в Кемеровской области далеко не тёплая.
Больше подходит Краснодарский край - Краснодар и Ставрополь
Цитата: Zoggyla от 15.07.2020 07:12:01
Цитата: Pole13 от 15.07.2020 07:08:10Междуреченск, только никуда ехать 40 минут не нужно, он внутри красоты.)
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Назовите мне пожалуйста город в России, где в 40 минутах езды от города горы с чистейшими реками и озерами, где в пару часах езды река с большим разнообразием рыбы. Где теплая зима и красивая весна, а осень начинается в октябре.
Реально, есть такие города в России?
Вот только зима в Кемеровской области далеко не тёплая.
Больше подходит Краснодарский край - Краснодар и Ставрополь
Возможно, для любителей красивой зимы - это шикарное место.
В данном контексте ищется в РФ ближайший аналог Шыму. И это точно не Алтайский край