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Политика
Гордон о невышедшем интервью с Жириновским
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danilov 15 Июля 2020 в 09:54:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
  kubik 15.07.2020 в 10:28:45   # 756802
Куда Гордон полез, в той школе демагогов ,где Гордон учился Жирик директор.
Чтобы не выглядеть идиотом нужно в уровень себе оппонентов подбирать.
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  kubik 15.07.2020 в 10:53:34   # 756805


Интервью в аудио формате.
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  Zoggyla 15.07.2020 в 11:18:03   # 756806
Цитата: kubik от 15.07.2020 04:28:45
Куда Гордон полез, в той школе демагогов ,где Гордон учился Жирик директор.
Чтобы не выглядеть идиотом нужно в уровень себе оппонентов подбирать.
Хорошо написал!
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  bolatbol 15.07.2020 в 13:14:01   # 756818
Много лет назад Жириновский ездил на Украину для участия в передаче какого-то лысого хрена. Там были и молодой еще Порошенко, и еще какие-то бандерлоги. Что интересно, Жириновский в одиночку затыкал все это сборище. На любую реплику моментально находил железный аргумент и забивал оппоненту в голову. В пух и прах разносил всех и вся, метал молнии и испепелял взглядом. И, самое главное, все его прогнозы о бедах Украины сбылись. Наберите в ютюбе "Жириновский прогнозы Украина", там миллионные просмотры.
Гордон не прав морально. Он журналист, и должен показать все как есть, а не выбирать удобную полуправду. В интервью он не мог ничего противопоставить, проиграл словесную дуэль ввиду отсутствия целостной доктрины развития Украины, и поэтому трусливо не выложил интервью.
Трусливо вопить из года в год "Украли Крым, Гаага, Донбасс", не обладая реальной силой, глупо. "Раздербаним Украину, вернем свое, Воркута и Магадан" звучит более реально, даже если это орет Жириновский.
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  Zoggyla 15.07.2020 в 13:21:21   # 756819
Не обладая реальной силой только и остается "Трусливо вопить из года в год "Украли Крым, Гаага, Донбасс"."
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