Гордон о невышедшем интервью с Жириновским

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danilov 15 Июля 2020 в 09:54:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
Чтобы не выглядеть идиотом нужно в уровень себе оппонентов подбирать.
Интервью в аудио формате.
Цитата: kubik от 15.07.2020 04:28:45Хорошо написал!
Куда Гордон полез, в той школе демагогов ,где Гордон учился Жирик директор.
Чтобы не выглядеть идиотом нужно в уровень себе оппонентов подбирать.
Куда Гордон полез, в той школе демагогов ,где Гордон учился Жирик директор.
Чтобы не выглядеть идиотом нужно в уровень себе оппонентов подбирать.
Гордон не прав морально. Он журналист, и должен показать все как есть, а не выбирать удобную полуправду. В интервью он не мог ничего противопоставить, проиграл словесную дуэль ввиду отсутствия целостной доктрины развития Украины, и поэтому трусливо не выложил интервью.
Трусливо вопить из года в год "Украли Крым, Гаага, Донбасс", не обладая реальной силой, глупо. "Раздербаним Украину, вернем свое, Воркута и Магадан" звучит более реально, даже если это орет Жириновский.