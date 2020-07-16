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Канье Уэст вышел из президентской гонки.
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danilov 16 Июля 2020 в 12:00:12
Не прошло и 2 недель. Отпустило товарища.
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M54
16.07.2020 в 13:07:25
# 756912
И на что надеялся Хосподин реперБек?!
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kubik
16.07.2020 в 13:10:35
# 756913
Кимусик его галоперидольчиком подколола вот и отпустило товарища.
Это чтож получается Ваканды не будет, а я уже попкорна прикупил.
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Денис222
16.07.2020 в 13:58:23
# 756921
Долго его не отпускало.. хорошая травка
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старик
16.07.2020 в 18:46:14
# 756966
Цирк продолжает свое представление!
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Pole13
16.07.2020 в 20:18:16
# 756997
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