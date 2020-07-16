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Политика
Канье Уэст вышел из президентской гонки.
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danilov 16 Июля 2020 в 12:00:12
Не прошло и 2 недель. Отпустило товарища.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  M54 16.07.2020 в 13:07:25   # 756912
И на что надеялся Хосподин реперБек?!
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  kubik 16.07.2020 в 13:10:35   # 756913
Кимусик его галоперидольчиком подколола вот и отпустило товарища.
Это чтож получается Ваканды не будет, а я уже попкорна прикупил.
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  Денис222 16.07.2020 в 13:58:23   # 756921
Долго его не отпускало.. хорошая травка
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  старик 16.07.2020 в 18:46:14   # 756966
Цирк продолжает свое представление!
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  Pole13 16.07.2020 в 20:18:16   # 756997
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