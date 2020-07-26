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Политика
Митинги в Хабаровске продолжаются
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danilov 26 Июля 2020 в 08:05:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 26.07.2020 в 13:35:01   # 757931
Вот она - ВЛАСТЬ В ДЕЙСТВИИ! НАРОД - ИСТОЧНИК ВЛАСТИ!
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  stasik02 26.07.2020 в 16:16:08   # 757932
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  stasik02 26.07.2020 в 16:18:15   # 757933
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  stasik02 26.07.2020 в 16:18:54   # 757934
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  stasik02 26.07.2020 в 16:19:29   # 757935
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  KapitanNemo 26.07.2020 в 16:42:33   # 757936
Протесту ДА
Дальневосточной республике НЕТ
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  Zoggyla 26.07.2020 в 17:49:21   # 757937
"К кому бы еще сходить в гости, пока тортик не засох?"
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  Zoggyla 26.07.2020 в 18:00:17   # 757938
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  старик 26.07.2020 в 21:14:33   # 757942
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим? Но самое главное-как быстро толпу направили в нужное русло! Самыми первыми требованиями были освободить Фургала, требования открытого честного суда, и вот уже:"Путин вор, Путина в отставку, мы здесь власть! Спроси у любого крикуна, что именно украл Путин, ведь забуксует.Не сомневаюсь что сейчас в Хабаровске настоящий шабаш госдеповских холуев, которым глубоко насрать на хабаровчан и на Фургала, и люди ведутся. От этих речевок прямо за версту несет: "Хто не скаче той москаль". Там тоже была эйфория свободы, вернее вседозволенности, которая переросла в кровавую бойню. Пока у протестующих хватает ума и воли сдавать полиции провокаторов, но ведь обязательно придет момент , когда они не смогут это сделать, и тогда кровь, убитые и раненые. И мерзавцы, которые сейчас организуют и направляют толпу будут радостно потирать руки: они отработали гранты, а в проигрыше (и могилах) будут вот эти пока мирно протестующие люди. Трудно набраться ума и терпения подождать хотя бы предъявления обвинений, когда все станет более-менее ясно. Назначение Дегтярева категорически не одобряю, могли бы сделать ВРИО одного из замов Фургала. Это ошибка Путина, но сейчас он уже не сможет ее исправить. Мой прогноз: ничего хорошего с этих протестов для хабаровчан и россиян НЕ БУДЕТ.
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  Ал 26.07.2020 в 21:42:51   # 757944
Quote:
26 июл, 15:54
Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала
Новый хабаровский губернатор пообщался с несколькими десятками человек возле здания краевого правительства. «Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал он и пообещал в дальнейшем встречаться с жителями региона.
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляция встречи Дегтярева с митингующими идет на его странице в Instagram.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d7b3f9a7947475a997f1a

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  Ал 26.07.2020 в 21:56:24   # 757946

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  stasik02 26.07.2020 в 22:49:06   # 757952
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  KapitanNemo 26.07.2020 в 23:01:16   # 757954
Цитата: старик от 26.07.2020 15:14:33
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим?

Если докажут, тогда больше вопросов будет к власти, как это они поставили убийцу во главе региона?
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  Ал 26.07.2020 в 23:19:53   # 757955
Цитата: KapitanNemo от 26.07.2020 17:01:16
Цитата: старик от 26.07.2020 15:14:33
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим?

Если докажут, тогда больше вопросов будет к власти, как это они поставили убийцу во главе региона?
Могут сослаться что обстоятельства вскрылись недавно.

Что касается упоминаний в СМИ контактов Фургала с преступными группировками в 90-х, то в тот период контактов с организованной преступностью исчезающе мало кто из предпринимателей и представителей власти избежал.

Видео в его пользу
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  Ал 26.07.2020 в 23:41:57   # 757956
Quote:
Виктор Гущин 3 часа назад
Я не знаю, в чем состоит конкретная вина Фургала, но нынешний дикий российский капитализм генетически заражен неизличимым генетическим вирусом грабежа и бандитизма. Каждый заметный представитель крупного российского бизнеса, сложившегося в "лихие девяностые", стоит только получше поискать, обязательно окажется запятнанным либо кровью либо разбоем. Давайте дождемся суда...
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  troll 26.07.2020 в 23:54:56   # 757957
старик, а как быть с путиным, который в 90е был на короткой ноге с питерским криминалом? а его цепной пес золотов вовсе телохранителем одного бандюка...
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  Panasonic 27.07.2020 в 01:48:06   # 757960
Цитата: troll от 26.07.2020 17:54:56
старик, а как быть с путиным, который в 90е был на короткой ноге с питерским криминалом? а его цепной пес золотов вовсе телохранителем одного бандюка...

Он вам не ответит. У него репертуар такой, ляпнет и соскользнет. Пару раз замечал за ним такое.
К тому же, вы ему предъявили насчет Путина - а Путин его любимчик. Вы ему поставили неудобный вопрос.
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