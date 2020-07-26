Митинги в Хабаровске продолжаются

26 июл, 15:54Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку ФургалаНовый хабаровский губернатор пообщался с несколькими десятками человек возле здания краевого правительства. «Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал он и пообещал в дальнейшем встречаться с жителями региона.Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляция встречи Дегтярева с митингующими идет на его странице в Instagram....Подробнее на РБК: