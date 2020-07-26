Митинги в Хабаровске продолжаются

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danilov 26 Июля 2020 в 08:05:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 26.07.2020 в 16:42:33 # 757936
Дальневосточной республике НЕТ
26 июл, 15:54
Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала
Новый хабаровский губернатор пообщался с несколькими десятками человек возле здания краевого правительства. «Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал он и пообещал в дальнейшем встречаться с жителями региона.
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляция встречи Дегтярева с митингующими идет на его странице в Instagram.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d7b3f9a7947475a997f1a
Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала
Новый хабаровский губернатор пообщался с несколькими десятками человек возле здания краевого правительства. «Я от людей не прячусь, я людей уважаю», — сказал он и пообещал в дальнейшем встречаться с жителями региона.
Временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые после назначения на должность вышел к участникам акций в поддержку арестованного экс-главы региона Сергея Фургала. Трансляция встречи Дегтярева с митингующими идет на его странице в Instagram.
...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/26/07/2020/5f1d7b3f9a7947475a997f1a
KapitanNemo 26.07.2020 в 23:01:16 # 757954
Цитата: старик от 26.07.2020 15:14:33
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим?
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим?
Если докажут, тогда больше вопросов будет к власти, как это они поставили убийцу во главе региона?
Цитата: KapitanNemo от 26.07.2020 17:01:16Могут сослаться что обстоятельства вскрылись недавно.
Если докажут, тогда больше вопросов будет к власти, как это они поставили убийцу во главе региона?
Цитата: старик от 26.07.2020 15:14:33
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим?
Народный гнев умиляет, только вот я не сомневаюсь, что вина Фургала в преступлениях будет доказана, и как тогда ? Не стыдно будет хабаровчанам за требования освободить убийцу? Или убил , зарезал, но человек хороший простим?
Если докажут, тогда больше вопросов будет к власти, как это они поставили убийцу во главе региона?
Что касается упоминаний в СМИ контактов Фургала с преступными группировками в 90-х, то в тот период контактов с организованной преступностью исчезающе мало кто из предпринимателей и представителей власти избежал.
Видео в его пользу
Виктор Гущин 3 часа назад
Я не знаю, в чем состоит конкретная вина Фургала, но нынешний дикий российский капитализм генетически заражен неизличимым генетическим вирусом грабежа и бандитизма. Каждый заметный представитель крупного российского бизнеса, сложившегося в "лихие девяностые", стоит только получше поискать, обязательно окажется запятнанным либо кровью либо разбоем. Давайте дождемся суда...
Я не знаю, в чем состоит конкретная вина Фургала, но нынешний дикий российский капитализм генетически заражен неизличимым генетическим вирусом грабежа и бандитизма. Каждый заметный представитель крупного российского бизнеса, сложившегося в "лихие девяностые", стоит только получше поискать, обязательно окажется запятнанным либо кровью либо разбоем. Давайте дождемся суда...
Цитата: troll от 26.07.2020 17:54:56
старик, а как быть с путиным, который в 90е был на короткой ноге с питерским криминалом? а его цепной пес золотов вовсе телохранителем одного бандюка...
старик, а как быть с путиным, который в 90е был на короткой ноге с питерским криминалом? а его цепной пес золотов вовсе телохранителем одного бандюка...
Он вам не ответит. У него репертуар такой, ляпнет и соскользнет. Пару раз замечал за ним такое.
К тому же, вы ему предъявили насчет Путина - а Путин его любимчик. Вы ему поставили неудобный вопрос.