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Политика
Ерлан Карин назначен помощником Президента
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danilov 30 Июля 2020 в 16:27:48
"Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы помощником Президента, освободив от должности советника Президента", - говорится в указе, опубликованном на сайте Акорды.
Ерлан Тынымбайулы Карин родился 26 мая 1976 года в селе Аксу Южно-Казахстанской области.
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