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Политика
Митинг в Минске
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danilov 31 Июля 2020 в 08:56:37
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 31.07.2020 в 09:13:51   # 758489
Пиздец кому-то
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  KS 31.07.2020 в 09:37:28   # 758490
Что с миром? Все на митингах.
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  Konstant 31.07.2020 в 09:56:37   # 758492
Банька единственный кто сохранил промышленность и хозяйство. Машиностроение продукты по госту.Белаз 20% проц мирового рынка трактор Беларусь. Кому то это сильно мешает...
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  KapitanNemo 31.07.2020 в 11:08:06   # 758498
Наверно людей бесит, что Батька хочет власть по наследству передать сыну.
Самодержавие - light версия.

90% опросить, не смогут сформировать свою гражданскую позицию.
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  Рамзес 31.07.2020 в 11:16:24   # 758500
Цитата: KapitanNemo от 31.07.2020 05:08:06
Наверно людей бесит, что Батька хочет власть по наследству передать сыну.
Самодержавие - light версия.
Бастарду ,а не сыну.Дети от законных жен.Да все токалки лесом идут.

90% опросить, не смогут сформировать свою гражданскую позицию.
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  troll 31.07.2020 в 12:01:36   # 758511
все очень просто. батька хочет объединения при условии сохранения власти. люди кремля хотят, чтоб он ушел, и в беларуси заправляли корпорации. вряд ли он удержится, только остался вопрос, с чем он останется? народ тут никого не интересует...
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  Ал 31.07.2020 в 12:16:22   # 758512
Цитата: troll от 31.07.2020 06:01:36
все очень просто. батька хочет объединения при условии сохранения власти. люди кремля хотят, чтоб он ушел, и в беларуси заправляли корпорации. вряд ли он удержится, только остался вопрос, с чем он останется? народ тут никого не интересует...
Объединения в реальности даже Лукашенко не хочет.
Со стороны Кремля присоединение "колхоза" тоже сомнительная выгода. Тем более, что Беларусь и так в основном на российский рынок работает. Чтобы охладить пыл Лукашенко Кремлю вполне достаточно импорт с Беларуси "прикрутить".

Одного Лукашенко на "кичу" отправил, другой от преследований в РФ сбежал. Остались лишь прозападные. Кем его желают заменить "люди Кремля"?

Предполагаемый единичными "экспертами" ввод российских войск "ради погашения бунтов" вызовет негативную реакцию в Европе. Это Кремлю надо? Тем более, заиметь "партизан" на нелояльной территории, которую еще и дотировать придется.

Как уже писал, Лукашенко вероятнее всего пытается "аргументом" "российского вмешательства" реакцию "Мировой общественности" на подавление им протестов притупить. При этом сделав "реверанс" в сторону украинских "патриотов", которые жаждут помочь установить в Беларуси антироссийский режим...
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  NBE 31.07.2020 в 14:40:58   # 758519
Цитата: Konstant от 31.07.2020 03:56:37
Банька единственный кто сохранил промышленность и хозяйство. Машиностроение продукты по госту.Белаз 20% проц мирового рынка трактор Беларусь. Кому то это сильно мешает...

Ну точно так же и про нас можно сказать, живем как в сказке, столько у нас инвесторов, весь мир про нас знает, благодаря Елбасы, мы должны молиться на него...
Может белорусов уже это заебало, вы такой вариант можете принять, или вера не дает (все что против великого Пу и его соратников по соседним странам - все зло, и только они боги...)
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  NBE 31.07.2020 в 14:42:54   # 758520
желаю белорусам мира в этот сложный период, но любой застоявшийся диктат приводит в никуда.
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  Денис222 31.07.2020 в 19:35:19   # 758525
сидят по тридцать лет у власти..конечно заебут
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  Ал 31.07.2020 в 20:19:55   # 758533
Цитата: Денис222 от 31.07.2020 13:35:19
сидят по тридцать лет у власти..конечно заебут
Не все так однозначно: имеющий влияние канцлер в Германии долго не сменялся. Много ли на Меркель бухтят?
А должность Федерального президента Германии, которого избирает Федеральное собрание, - по большей части номинальная фигура, про фамилию которого даже не все помнят...
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  PHATik 31.07.2020 в 20:26:38   # 758534
Цитата: Ал от 31.07.2020 14:19:55
Цитата: Денис222 от 31.07.2020 13:35:19
сидят по тридцать лет у власти..конечно заебут
Не все так однозначно: имеющий влияние канцлер в Германии долго не сменялся. Много ли на Меркель бухтят?
А должность Федерального президента Германии, которого избирает Федеральное собрание, - чисто номинальная фигура, про фамилию которого даже не все помнят...

Ну зато живут получше многих в мире, порой смотришь на Путина и ему подобных в СНГ и думаешь лучше бы Гитлер захватил нас
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  Ал 31.07.2020 в 20:28:51   # 758535
Цитата: PHATik от 31.07.2020 14:26:38
Ну зато живут получше многих в мире, порой смотришь на Путина и ему подобных в СНГ и думаешь лучше бы Гитлер захватил нас

Продвигаемая Гитлером теория "неполноценных народов" ничего не подсказывает?
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  Ал 31.07.2020 в 20:32:06   # 758537
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