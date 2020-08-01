Прямые вопросы о масках

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danilov 01 Августа 2020 в 08:57:56
Тугжанов: «Речь идёт об общественных местах. Если вы хотите бегом заниматься – пожалуйста, есть специальные места, где есть возможность и бегать, и заниматься спортом, допустим, не надевая маску. Но в общественных местах – это парковые зоны, улицы, где на тротуарах масса людей – мы должны думать не только о человеке, который занимается бегом или спортом, мы должны думать о тех людях, которые имеют определённые контакты».
Прямой вопрос № 2: обязательно ли надевать маску на грудничков? (Информбюро поясняет: «Казахстанские врачи ранее сообщали, что из-за физиологических особенностей детей до трёх лет маски могут затруднить им дыхание и привести к удушью».)
Цой: «Я бы хотел, чтобы не переводили в проблему наличие масок для детей. Обычная маска, которая у нас на лице, её носят дети. Просто взять резинку, пополам её перерезать, и она сразу уменьшается, то есть на лицо адаптируется. Это не проблема! Если совсем для новорождённых, то несколько слоёв марли делается, там верёвочки. Не проблема вообще! Вы знаете, можно тысячу отговорок искать, чтобы не защищать. Но это ваш ребёнок – такой же гражданин, как каждый из нас. Тканевые маски можно самим изготовить: марлю купить, несколько слоёв бинта, сделать завязочки, перевязывают верёвочки, уменьшают расстояние. Я не считаю, что из этого нужно делать какую-то большую проблему».
Прямой вопрос № 3: необходимо ли надевать маску во время приёма пищи на летниках?
Тугжанов: «Это очень важный вопрос. Нам уже пора привыкать. Я же вам сегодня приводил пример: в течение суток 1472 человека выявлено с Covid-19. Это немалое количество людей. В ресторане на улице – пожалуйста, там два метра, есть дистанцирование. Все хозяева ресторанов теперь будут нести персональную ответственность за соблюдение социального дистанцирования, и все столы должны поставить, как положено».
Почему, на фоне улучшения ситуации по коронавирусу, власти усиливают карантинные меры, причем кардинально? Обязательное ношение масок на улице (вне дома) - это кардинальная мера, вводить которую не логично на фоне улучшения эпидемиалогической ситуации. Или ситуация не улучшается?!
Комментарии, по рейтингу, по дате
Прямой вопрос № 3: необходимо ли надевать маску во время приёма пищи на летниках?Через марлевые маски протертую пищу и, в частности, пюре несложно продавливать. Употреблять напитки тоже особых проблем нет. Остался вопрос что делать с шашлыком... )
Если серьезно, то гораздо проще на столах установить прозрачные пластиковые перегородки...
Defee Nikolay
5 месяцев назад
Помню все смеялись над китайцем с бутылкой на голове, щас вижу не до смеха
18
Александра Керина
4 месяца назад
- Коль, а ты слышал, что Вася Петров умер?
- Коронавирус?!
- Нет, грипп.
- А, ну это не страшно.
6
Ядерный Левша
5 месяцев назад
Пойду у жены прокладку заберу
9
Руслану влепили срок 1 год за повреждение глаз, а этих мудаков которые убили столько людей, так и оставили на свободе, мало того что они продолжают занимать должности, так еще и себе на карман хорошо отхватили в связи с этой пандемией.
Так что бы не говорили про загнивающий запад и Европу у многих стран там мозги в поряде в отличие от наших чертей во власти.
Друг переехал на ПМЖ в Швецию, уже год там живет, когда началась эпидемия они не вводили чп и карантин, продолжили так же работать, он живет в Стокгольме у них на город смертность 2200 человек, да это много, но если брать в сравнение с нашим Шымкентом, у нас тоже хорошо людей померло, и до сих пор умирает, а сравнить если численность городов и то сколько наше любимое правительство скрыло смертей, типо от пневмонии, возможно мы даже одинаково идем по количеству смертей со Стокгольмом. Наши черти не хотят платить деньги врачам которые погибли, в статистику внесли что пневмония, а не ковид, и где справедливость?
Так вот в Стокгольме решили сократить количество автобусов, народ стал возмущаться и автобусы наоборот увеличили, чтоб люди дистанцировались. А наши это пиздец. Наши люди и так все не верили что ковид есть, и за это многие поплатились, но и правительство внесло свою лепту с базарами и автобусами. После того как сняли ЧС впервую очередь открыли ТЦ, так как хозяева многих ТЦ это люди имеющие власть. Когда поняли что жопа пришла, быстренько закрыли ТЦ.
Тут масками проблему не решишь, это не панацея, нужны люди с мозгами во власти, и народу донести что они ответственные за свои действия. А с нашими реалиями мы еще долго будем в жопе
Цитата: PHATik от 01.08.2020 05:52:02
Правительство наше мудачье, автобусы убрало, люди там и подхватили массово заразу, когда битком ездили в этих дефицитных автобусах.
Руслану влепили срок 1 год за повреждение глаз, а этих мудаков которые убили столько людей, так и оставили на свободе, мало того что они продолжают занимать должности, так еще и себе на карман хорошо отхватили в связи с этой пандемией.
Так что бы не говорили про загнивающий запад и Европу у многих стран там мозги в поряде в отличие от наших чертей во власти.
Друг переехал на ПМЖ в Швецию, уже год там живет, когда началась эпидемия они не вводили чп и карантин, продолжили так же работать, он живет в Стокгольме у них на город смертность 2200 человек, да это много, но если брать в сравнение с нашим Шымкентом, у нас тоже хорошо людей померло, и до сих пор умирает, а сравнить если численность городов и то сколько наше любимое правительство скрыло смертей, типо от пневмонии, возможно мы даже одинаково идем по количеству смертей со Стокгольмом. Наши черти не хотят платить деньги врачам которые погибли, в статистику внесли что пневмония, а не ковид, и где справедливость?
Так вот в Стокгольме решили сократить количество автобусов, народ стал возмущаться и автобусы наоборот увеличили, чтоб люди дистанцировались. А наши это пиздец. Наши люди и так все не верили что ковид есть, и за это многие поплатились, но и правительство внесло свою лепту с базарами и автобусами. После того как сняли ЧС впервую очередь открыли ТЦ, так как хозяева многих ТЦ это люди имеющие власть. Когда поняли что жопа пришла, быстренько закрыли ТЦ.
Тут масками проблему не решишь, это не панацея, нужны люди с мозгами во власти, и народу донести что они ответственные за свои действия. А с нашими реалиями мы еще долго будем в жопе
Руслану влепили срок 1 год за повреждение глаз, а этих мудаков которые убили столько людей, так и оставили на свободе, мало того что они продолжают занимать должности, так еще и себе на карман хорошо отхватили в связи с этой пандемией.
Так что бы не говорили про загнивающий запад и Европу у многих стран там мозги в поряде в отличие от наших чертей во власти.
Друг переехал на ПМЖ в Швецию, уже год там живет, когда началась эпидемия они не вводили чп и карантин, продолжили так же работать, он живет в Стокгольме у них на город смертность 2200 человек, да это много, но если брать в сравнение с нашим Шымкентом, у нас тоже хорошо людей померло, и до сих пор умирает, а сравнить если численность городов и то сколько наше любимое правительство скрыло смертей, типо от пневмонии, возможно мы даже одинаково идем по количеству смертей со Стокгольмом. Наши черти не хотят платить деньги врачам которые погибли, в статистику внесли что пневмония, а не ковид, и где справедливость?
Так вот в Стокгольме решили сократить количество автобусов, народ стал возмущаться и автобусы наоборот увеличили, чтоб люди дистанцировались. А наши это пиздец. Наши люди и так все не верили что ковид есть, и за это многие поплатились, но и правительство внесло свою лепту с базарами и автобусами. После того как сняли ЧС впервую очередь открыли ТЦ, так как хозяева многих ТЦ это люди имеющие власть. Когда поняли что жопа пришла, быстренько закрыли ТЦ.
Тут масками проблему не решишь, это не панацея, нужны люди с мозгами во власти, и народу донести что они ответственные за свои действия. А с нашими реалиями мы еще долго будем в жопе
С неграмотными мерами в отношении организации работы общественного транспорта, так же как и в отношении избыточности ношения масок на открытом воздухе разногласий не нахожу.
При этом не все так просто: в отличие от Швеции у нас понятие "социальная дистанция" в отличие от традиций для большинства населения - пустой звук.
Даже банальная отмена обычных рукопожатий, причем после вспышки смертности, "со скрипом" внедряется.
Причем в наших условиях гораздо сложнее чем в Швеции организовать дистанционную работу для сотрудников...
А так видел уже много раз как у людей маска висит на ухе
Цитата: PHATik от 01.08.2020 05:52:02
Правительство наше мудачье, автобусы убрало, люди там и подхватили массово заразу, когда битком ездили в этих дефицитных автобусах.
Руслану влепили срок 1 год за повреждение глаз, а этих мудаков которые убили столько людей, так и оставили на свободе, мало того что они продолжают занимать должности, так еще и себе на карман хорошо отхватили в связи с этой пандемией.
Так что бы не говорили про загнивающий запад и Европу у многих стран там мозги в поряде в отличие от наших чертей во власти.
Друг переехал на ПМЖ в Швецию, уже год там живет, когда началась эпидемия они не вводили чп и карантин, продолжили так же работать, он живет в Стокгольме у них на город смертность 2200 человек, да это много, но если брать в сравнение с нашим Шымкентом, у нас тоже хорошо людей померло, и до сих пор умирает, а сравнить если численность городов и то сколько наше любимое правительство скрыло смертей, типо от пневмонии, возможно мы даже одинаково идем по количеству смертей со Стокгольмом. Наши черти не хотят платить деньги врачам которые погибли, в статистику внесли что пневмония, а не ковид, и где справедливость?
Так вот в Стокгольме решили сократить количество автобусов, народ стал возмущаться и автобусы наоборот увеличили, чтоб люди дистанцировались. А наши это пиздец. Наши люди и так все не верили что ковид есть, и за это многие поплатились, но и правительство внесло свою лепту с базарами и автобусами. После того как сняли ЧС впервую очередь открыли ТЦ, так как хозяева многих ТЦ это люди имеющие власть. Когда поняли что жопа пришла, быстренько закрыли ТЦ.
Тут масками проблему не решишь, это не панацея, нужны люди с мозгами во власти, и народу донести что они ответственные за свои действия. А с нашими реалиями мы еще долго будем в жопе
Правительство наше мудачье, автобусы убрало, люди там и подхватили массово заразу, когда битком ездили в этих дефицитных автобусах.
Руслану влепили срок 1 год за повреждение глаз, а этих мудаков которые убили столько людей, так и оставили на свободе, мало того что они продолжают занимать должности, так еще и себе на карман хорошо отхватили в связи с этой пандемией.
Так что бы не говорили про загнивающий запад и Европу у многих стран там мозги в поряде в отличие от наших чертей во власти.
Друг переехал на ПМЖ в Швецию, уже год там живет, когда началась эпидемия они не вводили чп и карантин, продолжили так же работать, он живет в Стокгольме у них на город смертность 2200 человек, да это много, но если брать в сравнение с нашим Шымкентом, у нас тоже хорошо людей померло, и до сих пор умирает, а сравнить если численность городов и то сколько наше любимое правительство скрыло смертей, типо от пневмонии, возможно мы даже одинаково идем по количеству смертей со Стокгольмом. Наши черти не хотят платить деньги врачам которые погибли, в статистику внесли что пневмония, а не ковид, и где справедливость?
Так вот в Стокгольме решили сократить количество автобусов, народ стал возмущаться и автобусы наоборот увеличили, чтоб люди дистанцировались. А наши это пиздец. Наши люди и так все не верили что ковид есть, и за это многие поплатились, но и правительство внесло свою лепту с базарами и автобусами. После того как сняли ЧС впервую очередь открыли ТЦ, так как хозяева многих ТЦ это люди имеющие власть. Когда поняли что жопа пришла, быстренько закрыли ТЦ.
Тут масками проблему не решишь, это не панацея, нужны люди с мозгами во власти, и народу донести что они ответственные за свои действия. А с нашими реалиями мы еще долго будем в жопе
Тут вина 100% 1 руководителя, я не верю что в стране нет умных талантливых руководителей, на все воля 1 человека.
Какие ему были нужны тех и набрал, на их фоне он вообще Гений, среди далбанов не трудно быть таким
Цитата: PHATik от 01.08.2020 05:52:02
Правительство наше мудачье
Правительство наше мудачье
не мудачье - просто клинические идиоты. Все. Поголовно. Без исключения.