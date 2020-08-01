Прямые вопросы о масках

Правительство наше мудачье, автобусы убрало, люди там и подхватили массово заразу, когда битком ездили в этих дефицитных автобусах.

Руслану влепили срок 1 год за повреждение глаз, а этих мудаков которые убили столько людей, так и оставили на свободе, мало того что они продолжают занимать должности, так еще и себе на карман хорошо отхватили в связи с этой пандемией.

Так что бы не говорили про загнивающий запад и Европу у многих стран там мозги в поряде в отличие от наших чертей во власти.

Друг переехал на ПМЖ в Швецию, уже год там живет, когда началась эпидемия они не вводили чп и карантин, продолжили так же работать, он живет в Стокгольме у них на город смертность 2200 человек, да это много, но если брать в сравнение с нашим Шымкентом, у нас тоже хорошо людей померло, и до сих пор умирает, а сравнить если численность городов и то сколько наше любимое правительство скрыло смертей, типо от пневмонии, возможно мы даже одинаково идем по количеству смертей со Стокгольмом. Наши черти не хотят платить деньги врачам которые погибли, в статистику внесли что пневмония, а не ковид, и где справедливость?

Так вот в Стокгольме решили сократить количество автобусов, народ стал возмущаться и автобусы наоборот увеличили, чтоб люди дистанцировались. А наши это пиздец. Наши люди и так все не верили что ковид есть, и за это многие поплатились, но и правительство внесло свою лепту с базарами и автобусами. После того как сняли ЧС впервую очередь открыли ТЦ, так как хозяева многих ТЦ это люди имеющие власть. Когда поняли что жопа пришла, быстренько закрыли ТЦ.

Тут масками проблему не решишь, это не панацея, нужны люди с мозгами во власти, и народу донести что они ответственные за свои действия. А с нашими реалиями мы еще долго будем в жопе