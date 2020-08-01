Путин подписал закон о денонсации соглашения об использовании казахстанского узла "Балхаш"

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danilov 01 Августа 2020 в 12:05:27
"Денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в указе.
Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении. Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим президент РФ Владимир Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".
Узел "Балхаш" является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположен в Карагандинской области Казахстана и предназначен для ведения непрерывной разведки космического пространства в зоне своего действия, автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, а также определения параметров их движения и выдачи информации на командные пункты СПРН.
Соглашение было подписано 2 декабря 2014 года в Москве и ратифицировано 28 ноября 2015 года. Оно подразумевает использование Россией движимого и недвижимого имущества узла "Балхаш". В состав недвижимого имущества входят технологические объекты и объекты обеспечения, предназначенные для решения задач в российской системе предупреждения о ракетном нападении.
ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
Интересно, казахские партнеры все оставшееся проебут (порежут на металл и разрушат ради б/у стройматериалов по сценарию 90-х) или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???
Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".Просто аппетиты у некоторых увеличились - и ртом и жопой.Хапаю и хапают.
Quote:
или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???
Сценарий, подобных инвестиционных проектов, ты описал чуть выше.
за 1 месяц как снимут охрану с обьекта
))))))) прое-ут
Цитата: строитель от 01.08.2020 06:21:27
Спец Оборудование демонтируют и вывезут, но останется инфраструктура, дороги, кабельные линии и подстанции, объекты теплоснабжения и связи.
Интересно, казахские партнеры все оставшееся проебут (порежут на металл и разрушат ради б/у стройматериалов по сценарию 90-х) или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???
Спец Оборудование демонтируют и вывезут, но останется инфраструктура, дороги, кабельные линии и подстанции, объекты теплоснабжения и связи.
Интересно, казахские партнеры все оставшееся проебут (порежут на металл и разрушат ради б/у стройматериалов по сценарию 90-х) или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???
Цитата: Zoggyla от 01.08.2020 08:06:31С повадками и безграмотностью шымкентского едридпортфила, который со слов комментаторов знакомых с ним начал отсчет шестого десятка.
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта
Кстати, он тоже старожил сайта...
Мне пора идти...
Цитата: Zoggyla от 01.08.2020 08:06:31
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта
Да ладно, это одно из погонял МноголикогоАнуса.
Ну, а если по Портфилу, Титус- помойка, то вся эта пиздобратия, не иначе как бомжи. Если преступник, всегда возвращается на место преступления, то бомжи всегда возвращаются на помойку.
Байконур ждет тоже самое, там уже сейчас потихоньку вывозят ценное. Хорошо если еще музей сделают, да боюсь что жадность победит, металла то сколько.
С киргизами как то проще, база на Иссык Куле работает и обе стороны довольны.
Цитата: NBE от 01.08.2020 09:56:28
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
NBE местные не хотят учиться, я часто это слышал от местных начальников. Я жил какое то время там.На тот момент работы было очень много, зарплаты суперские, но нужно иметь корочку что учился и уметь работать. Там сварщики по 300000 получали.
Сейчас знакомый работает в Байконуре пожарным в аэропорту, зарплата 240000 тенге, график сутки через трое.
Цитата: Pole13 от 01.08.2020 12:46:22
NBE местные не хотят учиться, я часто это слышал от местных начальников. Я жил какое то время там.На тот момент работы было очень много, зарплаты суперские, но нужно иметь корочку что учился и уметь работать. Там сварщики по 300000 получали.
Сейчас знакомый работает в Байконуре пожарным в аэропорту, зарплата 240000 тенге, график сутки через трое.
Цитата: NBE от 01.08.2020 09:56:28
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
NBE местные не хотят учиться, я часто это слышал от местных начальников. Я жил какое то время там.На тот момент работы было очень много, зарплаты суперские, но нужно иметь корочку что учился и уметь работать. Там сварщики по 300000 получали.
Сейчас знакомый работает в Байконуре пожарным в аэропорту, зарплата 240000 тенге, график сутки через трое.
Я имел ввиду совместно пускать ракеты, точнее немного помогать и развивать свои научные институты. Но это в идеале, а мир не идеален.
Цитата: Zoggyla от 01.08.2020 10:09:57В случае едридпортфила, ссылающегося на собственные клоны и при этом самопоощряющего их
Горыныч, то ли портфель, то ли едритный позиционировали его как надежду партии в добыче новостей на просторах пропагандонских либерастских СМИ. Их надежда. Вот же они фантазеры! Одна половинка мозга дружит с другой, еще и однопартейцы)))
Горыныч, то ли портфель, то ли едритный позиционировали его как надежду партии в добыче новостей на просторах пропагандонских либерастских СМИ. Их надежда. Вот же они фантазеры! Одна половинка мозга дружит с другой, еще и однопартейцы)))
Quote:
Тихо сам с собою я веду беседу.
Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью.
© Марат Каримов
Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью.
© Марат Каримов
Цитата: NBE от 01.08.2020 09:56:28
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
В Малайзии такое практикуют, в любой иностранной фирме, заводе номинальный директор Малаец и пох что он ток пиво на работе пьет и ничего не решает. З.п у него как у директора и за этим следят.