Путин подписал закон о денонсации соглашения об использовании казахстанского узла "Балхаш"

Цитата: NBE от

Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне. Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.

NBE местные не хотят учиться, я часто это слышал от местных начальников. Я жил какое то время там.На тот момент работы было очень много, зарплаты суперские, но нужно иметь корочку что учился и уметь работать. Там сварщики по 300000 получали.Сейчас знакомый работает в Байконуре пожарным в аэропорту, зарплата 240000 тенге, график сутки через трое.