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Политика
Путин подписал закон о денонсации соглашения об использовании казахстанского узла "Балхаш"
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danilov 01 Августа 2020 в 12:05:27
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации соглашения с Казахстаном об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Документ, принятый Госдумой 21 июля и одобренный Советом Федерации 24 июля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла "Балхаш" в российской системе предупреждения о ракетном нападении, подписанное в городе Москве 2 декабря 2014 года", - говорится в указе.

Узел был принят в эксплуатацию в 1973 году и несет боевое дежурство на южном стратегическом воздушно-космическом направлении. Минобороны России на данном направлении с 2014 по 2018 год приняло в эксплуатацию четыре современные радиолокационные станции типа "Воронеж" в Армавире, Орске, Барнауле и Иркутске. В связи с этим президент РФ Владимир Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".

Узел "Балхаш" является элементом российской системы предупреждения о ракетном нападении, расположен в Карагандинской области Казахстана и предназначен для ведения непрерывной разведки космического пространства в зоне своего действия, автоматического обнаружения и сопровождения баллистических ракет и космических объектов, а также определения параметров их движения и выдачи информации на командные пункты СПРН.

Соглашение было подписано 2 декабря 2014 года в Москве и ратифицировано 28 ноября 2015 года. Оно подразумевает использование Россией движимого и недвижимого имущества узла "Балхаш". В состав недвижимого имущества входят технологические объекты и объекты обеспечения, предназначенные для решения задач в российской системе предупреждения о ракетном нападении.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 01.08.2020 в 12:21:27   # 758581
Спец Оборудование демонтируют и вывезут, но останется инфраструктура, дороги, кабельные линии и подстанции, объекты теплоснабжения и связи.
Интересно, казахские партнеры все оставшееся проебут (порежут на металл и разрушат ради б/у стройматериалов по сценарию 90-х) или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???
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  Рамзес 01.08.2020 в 12:36:23   # 758584
Quote:
Путин принял решение отказаться от использования Российской Федерацией узла "Балхаш".
Просто аппетиты у некоторых увеличились - и ртом и жопой.Хапаю и хапают.
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  ГОРЫНЫЧ 01.08.2020 в 12:39:38   # 758585
строитель 01.08.2020 в 12:21:27 # 758581
Quote:
или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???

Сценарий, подобных инвестиционных проектов, ты описал чуть выше.
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  Skype 01.08.2020 в 12:41:50   # 758586
Интересно, казахские партнеры все оставшееся проебут (порежут на металл и разрушат ради б/у стройматериалов по сценарию 90-х) или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???

за 1 месяц как снимут охрану с обьекта

))))))) прое-ут
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  Оранжевый 01.08.2020 в 13:47:17   # 758604
Цитата: строитель от 01.08.2020 06:21:27
Спец Оборудование демонтируют и вывезут, но останется инфраструктура, дороги, кабельные линии и подстанции, объекты теплоснабжения и связи.
Интересно, казахские партнеры все оставшееся проебут (порежут на металл и разрушат ради б/у стройматериалов по сценарию 90-х) или смогут создать инвестиционно привлекательный проект???
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  Zoggyla 01.08.2020 в 14:06:31   # 758607
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта
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  Ал 01.08.2020 в 14:13:26   # 758609
Цитата: Zoggyla от 01.08.2020 08:06:31
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта
С повадками и безграмотностью шымкентского едридпортфила, который со слов комментаторов знакомых с ним начал отсчет шестого десятка.

Кстати, он тоже старожил сайта...

Мне пора идти...
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  NBE 01.08.2020 в 15:56:28   # 758620
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.
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  ГОРЫНЫЧ 01.08.2020 в 16:05:25   # 758623
Цитата: Zoggyla от 01.08.2020 08:06:31
Некто философ 32-34 годков от роду из славной Астаны решил заценить брутальных дедушек сайта

Да ладно, это одно из погонял МноголикогоАнуса.
Ну, а если по Портфилу, Титус- помойка, то вся эта пиздобратия, не иначе как бомжи. Если преступник, всегда возвращается на место преступления, то бомжи всегда возвращаются на помойку.
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  Zoggyla 01.08.2020 в 16:09:57   # 758625
Горыныч, то ли портфель, то ли едритный позиционировали его как надежду партии в добыче новостей на просторах пропагандонских либерастских СМИ. Их надежда. Вот же они фантазеры! Одна половинка мозга дружит с другой, еще и однопартейцы)))
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  Pole13 01.08.2020 в 18:40:12   # 758631
Считаю вполне разумным решением, балхаш 9, байконур построены с размахом, как строили в СССР, сейчас же все это поддерживать и обслуживать такой геммор. Казахстан вкладываться не хочет, хотя местные поселки пользуются инфраструктурой и зарабатывают благодаря этим базам, да еще права периодически "качают", "палки в колеса суют".
Байконур ждет тоже самое, там уже сейчас потихоньку вывозят ценное. Хорошо если еще музей сделают, да боюсь что жадность победит, металла то сколько.
С киргизами как то проще, база на Иссык Куле работает и обе стороны довольны.
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  Pole13 01.08.2020 в 18:46:22   # 758633
Цитата: NBE от 01.08.2020 09:56:28
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.

NBE местные не хотят учиться, я часто это слышал от местных начальников. Я жил какое то время там.На тот момент работы было очень много, зарплаты суперские, но нужно иметь корочку что учился и уметь работать. Там сварщики по 300000 получали.
Сейчас знакомый работает в Байконуре пожарным в аэропорту, зарплата 240000 тенге, график сутки через трое.
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  NBE 01.08.2020 в 21:07:42   # 758646
Цитата: Pole13 от 01.08.2020 12:46:22
Цитата: NBE от 01.08.2020 09:56:28
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.

NBE местные не хотят учиться, я часто это слышал от местных начальников. Я жил какое то время там.На тот момент работы было очень много, зарплаты суперские, но нужно иметь корочку что учился и уметь работать. Там сварщики по 300000 получали.
Сейчас знакомый работает в Байконуре пожарным в аэропорту, зарплата 240000 тенге, график сутки через трое.

Я имел ввиду совместно пускать ракеты, точнее немного помогать и развивать свои научные институты. Но это в идеале, а мир не идеален.
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  Ал 01.08.2020 в 22:01:04   # 758649
Цитата: Zoggyla от 01.08.2020 10:09:57
Горыныч, то ли портфель, то ли едритный позиционировали его как надежду партии в добыче новостей на просторах пропагандонских либерастских СМИ. Их надежда. Вот же они фантазеры! Одна половинка мозга дружит с другой, еще и однопартейцы)))
В случае едридпортфила, ссылающегося на собственные клоны и при этом самопоощряющего их
Quote:
Тихо сам с собою я веду беседу.
Тихо сам с собою я домой приеду.
Выпью сам с собою за свое здоровье,
Тихо сам с собою я займусь любовью.

© Марат Каримов
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  Skype 01.08.2020 в 22:08:48   # 758653
Цитата: NBE от 01.08.2020 09:56:28
Такие объекты (и Байконур тоже) стратегическому партнеру можно было бы и бесплатно отдать, просто договорится что 20% сотрудников были с Казахстанской стороны, что бы что то учится. А Казахстану они нужны как очки обьезяне.


В Малайзии такое практикуют, в любой иностранной фирме, заводе номинальный директор Малаец и пох что он ток пиво на работе пьет и ничего не решает. З.п у него как у директора и за этим следят.
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