Россия начинает процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром

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danilov 03 Августа 2020 в 22:58:32
Однако в конце марта Владимир Путин предложил обложить сбором в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Это потребовало корректировки ранее подписанных соглашений с другими странами, в том числе и Кипром, об избежании двойного налогообложения.
Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из договоров, которые не удастся привести в соответствие с новыми требованиями.
«Мы вели переговоры с кипрскими коллегами касательно пересмотра соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром с тем, чтобы уже с 1 января следующего года большинство выплат процентов и дивидендов из России на Кипр стали бы облагаться налогом источника по ставке 15%. К сожалению, сегодня надо признать, что переговоры не дали результата. Поэтому сегодня мы запускаем процесс по денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром. Структурирование своих холдинговых структур через Кипр, конечно, станет невыгодным. Выгоднее будет все это переводить обратно в Россию», — сообщил статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
https://www.1tv.ru/news/2020-08-03/390658-rossiya_nachinaet_protsess_po_denonsatsii_soglasheniya_ob_izbezhanii_dvoynogo_nalogooblozheniya_s_kiprom
Партнеры пытались размыть эффект для бюджета РФ от повышения налога на вывод дивидендов - Минфин о причинах разрыва соглашения с Кипром
Российские налогоплательщики за 2018-2019 вывели на Кипр более 3,3 трлн руб, сообщает Минфин. (Для сравнения, ВВП Кипра около 1,8 трлн рублей.)
Минфин Кипра заявил РИА Новости, что не видит причин разрывать соглашение с Россией по двойному налогообложению, ожидает от решения Москвы негативных последствий
Напомним, Путин в марте предложил обложить налогом в 15% дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний. Это требует обновления соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом стран, а если договориться не получится - их расторжения.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Админушка, сделай что-то!
Цитата: lado от 03.08.2020 19:51:07
У меня одного браузер ругается на титус? Что подключение не защищено? Уже который день, кстати!
Админушка, сделай что-то!
У меня одного браузер ругается на титус? Что подключение не защищено? Уже который день, кстати!
Админушка, сделай что-то!
У всех, по-моему, на хромовском движке.
Цитата: lado от 03.08.2020 19:51:07
У меня одного браузер ругается на титус? Что подключение не защищено? Уже который день, кстати!
Админушка, сделай что-то!
У меня одного браузер ругается на титус? Что подключение не защищено? Уже который день, кстати!
Админушка, сделай что-то!
У меня было на телефоне также. После планового обновления ОС телефона всё наладилось.